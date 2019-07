Súng Nổ Tại Los Angeles, 4 Người Chết, 2 Bị Thương

LOS ANGELES - 4 người chết và 2 người bị thương trong vụ nổ súng gây náo loạn 4 khu phố của Los Angeles trong 11 tiếng đồng hồ trong ngày Thứ Năm 25/07.Cảnh sát can thiệp, tìm bắt hung thủ. 1 nghi can có súng đã bị bắt. Nạn nhân của tay súng Gerry Zaragoza 26 tuổi là cha và 1 người anh em bị bắn chết – người mẹ trúng đạn bị thương. Súng nổ lúc 2 giờ sáng tại chúng cư là nơi hung thủ sống chung với cha mẹ ở Canoga Park.Khoảng 45 phút sau, nghi can bắn chết 1 phụ nữ tại cây xăng ở North Hollywood. Không rõ người này là người tình hay chỉ là người quen của Zaragoza. 1 thu ngân tại cây xăng cũng bị bắn.Đến 7 giờ 45, hung thủ bắn 1 người làm vườn khi định cướp tiền tại 1 máy ATM. Khoảng 1 giờ trưa, y bắn chết 1 người trên xe bus ở Van Nuys. Y bị cảnh sát thường phục bắt lúc 2 giờ 30 chiều, bị khống chế bằng súng laser.