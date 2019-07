Chùa Kiều Đàm Tiệc Chay Gây Quỹ Tu Sửa Chùa

Hình ảnh trong tiệc chay gây quỹ của Chùa Kiều Đàm

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Kiều Đàm tọa lạc tại số 1129 S. Newhope St, Santa Ana CA 92704 do Ni Sư Thích Nguyên Bổn làm Viện Chủ đã tổ chức tiệc chay gây quỹ để tu sửa chùa.Tiệc chay đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Seafood World với sự tham dự hơn 500 đồng hương Phật tử.Chứng minh tham dự buổi tiệc chay có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không và Tu Viện An Lạc, HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Long Beach, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Thượng Tọa Thích Tâm Hiền, Viện Chủ Chùa Từ Đàm Anh Quốc, cùng quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam Califonia, ngoài ra còn có Kiến Trúc Sư Lê Văn Diệp, nhà thầu xây cất ông Vincent Nguyễn, ông bà Chủ Tiệm Vàng Jean và Kim Thu, quý vị mạnh thường quân và ân nhân đã bảo trợ cho chùa trong thời gian qua.Điều hợp chương trình MC. Vy LanNghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút mặc niệm do Ban hợp ca Chùa Huệ Quang thực hiện.Sau phần nghi thức khai mạc, Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm chứng minh, của chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử tham dự…Ni Sư tiếp: “Chúng con đã nghe Cổ Đức dạy rằng: ‘xây tháp, cất chùa là ruộng phước điền cho người người chung hưởng’. Ngôi chùa là mái ấm tâm linh, là nơi tu tập, trau dồi Phật Pháp để tạo dựng cuộc sống an lạc hiện tại và tương lai. Ngôi chùa còn là nơi thiêng liêng để thờ cúng ông bà, tổ tiên quá vãng, là nơi sinh hoạt cộng đồng giúp cho những người Việt xa xứ có cơ hội duy trì và phát triển truyền thống văn hóa cũng như tôn giáo của mình. Trên tinh thần với ý nguyện đó từ lâu chúng con, chúng tôi đã mạnh dạn kiến tạo ngôi chùa Kiều Đàm để hướng dẫn Phật tử tu học.Sở dĩ có được ngôi chùa nầy là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, tình thương của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử phát tâm ủng hộ và cho vay mượn. Tuy nhiên chùa Kiều Đàm hiện nay không đáp ứng được với nhu cầu sinh hoạt mỗi ngày một phát triển, vì vậy nên cơ sở cần phải mở rộng chánh điện, phòng ở và sửa chữa một số nơi cho phù hợp theo đúng quy định của thành phố.Chính vì những lý do trên, nên mới có buổi tiệc chay gây quỹ ngày hôm nay để mong sự ủng hộ của quý vị mạnh thường quân cùng đồng hương Phật tử mong có được một chút tịnh tài để thực hiện những nhu cầu cần thiết của ngôi chùa, góp phần trang nghiêm ngôi Tam Bảo, đồng thời cũng có nơi sinh hoạt cho chương trình Phật sự thường xuyên của chùa…Chúng con rất mong được sự gia tâm hộ trì của chư tôn đức để Phật sự xây dựng ngôi chùa Kiều Đàm được thành tựu viên mãn.Chúng tôi vô cùng tri ân quý đồng hương Phật tử, quý vị mạnh thường quân… Xin hồi hướng phước báu nầy lên Hồng Ân Tam Bảo chứng minh.”Sau đó là Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Thắng Hoan, trong lời đạo từ HT. đã ca ngợi việc làm của Ni Sư Viện Chủ, kêu gọi mọi người hãy đoàn kết để phát triển Phật Giáo tại Hoa Kỳ. Mặc dù nghèo nhưng tinh thần chúng ta không nghèo. Chúng ta phải cố gắng vận động phát huy tinh thần dân tộc, phát huy tinh thần đạo đức để xây dựng một xã hội tốt đẹp. HT. Kêu gọi qúy Phật tử hãy góp công sức để giúp cho chùa Kiều Đàm có tiên nghi để làm nơi tu học, HT. nói: “Đây cũng là nơi mà HT. mỗi lần đi làm công tác Phật sự đều về nghĩ ngơi tại ngôi chùa nầy, một đời làm công việc Phật sự HT. không có chùa, Ngài nói: có chùa không đi được, không có chùa nên bất cứ đâu cần HT. cũng đến cả.”Buổi tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ do các Nghệ sĩ thân hữu trong nhóm “Dòng Chảy Tâm Linh” như Nhạc Sĩ, Ca Sĩ Thùy Linh, Ca Sĩ Hồ Quốc Việt, CS. Diệu Ngọc… Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần đấu giá các món quà do qúy vị mạnh thường quân, quý Phật tử tặng để gây quỹ.Trong dịp nầy HT. Thích Thông Hải cũng có lời tán thán việc làm của Ni Sư Viện Chủ và kêu gọi đồng hương Phật tử phát tâm để công tác xây dựng ngôi chùa Kiều Đàm sớm được hoàn thành.Đồng hương Phật tử muốn biết về những sinh hoạt của Chùa Kiều hoặc muốn đóng góp cho chương trình xây dựng chùa Kiều Đàm xin gọi số: (714) 927-8484 (714) 725-2473.