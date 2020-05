Thông Cáo Báo Chí Ủng Hộ Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Của Các Tổ Chức Tôn Giáo và Dân Sự Việt Nam

Chúng tôi, thành viên của các tổ chức tôn giáo và dân sự Việt Nam ký tên dưới đây, ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý trên mạng xã hội của đồng bào trong và ngoài nước để xin ý kiến:





Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, bạn nghĩ Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không? https://bit.ly/35NmrjH



Căn cứ trên lịch sử và pháp lý, Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Cộng đã xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam ngược với nội dung Công Ước Quốc Tế về Luật Biển 1982 và vi phạm phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016. Lợi dụng đại dịch coronavirus, Trung Cộng mưu toan dứt điểm Biển Đông. Công Hàm của Bắc Kinh trong tháng 4/2020 đã làm lộ rõ ý đồ bá quyền chiếm đoạt lãnh hải Việt Nam, đe doạ an ninh khu vực và lưu thông hàng hải quốc tế.





Cho dù bị đe dọa và phá rối trong nước, cuộc thăm dò ý kiến này vẫn tiếp tục xảy ra và đã có hàng trăm ngàn người Việt dũng cảm tham gia với tỉ lệ 95% đồng ý việc kiện Trung Quốc. Nhận thức rằng, quyền tự quyết của người dân là một nhân quyền cơ bản, chúng tôi viết Thông Cáo này để lên tiếng ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý và đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nguyện vọng của tuyệt đại đa số quần chúng.





Thành quả của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ xác định rõ lập trường của người dân so với chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứng tỏ lòng yêu nước của một dân tộc kiên cường, phản ánh nguyện vọng thật sự của tuyệt đại đa số người Việt trước cộng đồng quốc tế, dằn mặt bè lũ Trung Cộng xâm lược và tạo khí thế cho việc đòi hỏi quyền tự quyết cho người dân.





***





May 22, 2020

The Honorable Mike Pompeo

Secretary of State

United States Department of State

2201 C Street NW

Washington, DC 20520





Dear Secretary Pompeo,

We, representatives of concerned Vietnamese and international organizations, write to ask for your

support of an on-going national referendum in Vietnam:

In the face of Chinese aggression in the East Sea,

do you think Vietnam should sue China in international courts?

https://bit.ly/35NmrjH

The Spratly and Paracel Islands are historically under the sovereignty and in the exclusive economic zone

of Vietnam. China has continually violated Vietnam's sovereignty in contrary to the 1982 United Nations

Convention on the Law of the Sea and blatantly disregarded the 2016 rulings of the Permanent Court of

Arbitration in La Haye.

Since the 1950’s, China has encroached on Vietnam's East Sea (South China Sea). Taking advantage of

the coronavirus pandemic, the Chinese Communist Party attempts to complete a fait accompli by taking

paramilitary and political actions to coerce Vietnam to abandon its territorial rights and irrevocably alter

the status quo. China’s actions revealed its hegemonic intention and its threat to regional security and

international maritime traffic.

In their participation in the referendum, the Vietnamese people exercise their right of self-

determination, a principle prominently embodied in Article I of the Charter of the United Nations. Its

inclusion in the UN Charter, as well as in the first article common to the International Covenant on Civil

and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, marks the

universal recognition of the principle as a right of all peoples.

Despite being threatened, more than 330,000 Vietnamese people so far have courageously participated

with 95% in agreement to sue China in international courts. We, the undersigned, humbly ask that you

speak out on behalf of this referendum. Your support of the people’s right to self-determination will

help ensure the safety of the people who exercise these basic rights and are performing this very

essential civic duty. Your leadership in calling the Vietnamese government to respect the will of the

people at the referendum’s successful completion can go a long way in making this region of the world

a much safer place for everyone.

Sincerely,

https://youtu.be/3Ca-0OhU-40