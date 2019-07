Chùa Phật Tổ tổ chức Lễ Húy Kỵ Cố HT Thích Thiện Thanh Lần Thứ 25

Hình ảnh trong Lễ Húy Kỵ Cố HT Thích Thiện Thanh tại Chùa Phật Tổ, Long Beach.

Long Beach (Bình Sa)- - Chùa Phật Tổ Long Beach tọa lạc tại số 905 Orange Ave Long Beach, CA 90813, điện thoại số (562) 599-5100, do HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Thường Tịnh Trụ Trì đã long trọng tổ chức Lễ Húy Kỵ lần thứ 25 cố HT. thượng Thiện hạ Thanh, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba ngày 23 tháng 07 năm 2019.Khoảng 300 chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn Hòa Thượng.Thượng Tọa Đại Dức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và rất đông đồng hương Phật Tử tham dự.Chư Tôn Đức có: Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, cùng quý Hòa Thượng: Thích Phước Thuận, Thích Minh Tuyên, Thích Minh Mẫn, Thích Thông Hải, Thích Minh Dung, Thích Huệ Minh, Thích Nhật Quang, Thích Giác Sĩ, Thích Minh Trí, Thích Minh Nguyện, Thích Tâm Vân, Thích Giác Hoa, Thích Giác Pháp, Thích Như Minh, Thích Phước Sung, Thích Như Tín, Thích Minh Hồi, Thích Quãng Mẫn, Thích Tuệ Uy, Thích Nguyên Tâm, Thích Thông Đạt cùng quý chư Thượng Tọa Đai Đức Tăng. Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa, Viện Chủ Chùa Dược Sư, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm Trụ Trì Chùa Diệu Quang cùng quý Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viện Nam California.Mở đầu buổi lễ Ban thỉnh sư cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện để cử hành lễ húy kỵ.Sau phần nghi lễ húy kỵ, ban thỉnh sư cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm trai đường để ban tổ chức cử hành nghi thức cúng dường và thọ trai.Tại trai đường, Thượng Tọa Thích Thường Tịnh, cùng các chư tôn đức Chùa Phật Tổ đã dâng lời tác bạch, trong lời tác bạch Thượng Tọa chân thành tri ơn sự quang lâm chứng minh và tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni nhân ngày húy kỵ lần thứ 25 của Hòa Thượng khai sơn ngôi chùa Phật tổ Long Beach.Trong lúc nầy HT. Thích Thiện Long, Viện Chủ Chùa Phật Tổ Long Beach lên tuyên đọc tiểu sử của cố HT. Thích Thiện Thanh.Hòa Thượng cho biết: Cố Hòa thượng Thích Thiện Thanh, một vị Tăng xuất thân từ quê hương Sa Đéc hiền hòa, Khai sơn chùa Phật Tổ, Long Beach, Hoa Kỳ, một vị tiền bối phúc trí trang nghiêm, suốt đời cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.Hòa Thượng Thích Thiện Thanh thuộc dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, thế danh Nguyễn Văn Sắc, nguyên quán làng Phú-Nhuận, Nha-Mân, Tỉnh Sa-Đéc miền Nam nước Việt (nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), sinh Năm Ất Hợi (1935) Niên hiệu Bảo Đại năm thứ 20. Song thân Ngài là Cụ Nguyễn Văn Xướng và Cụ Bà Huỳnh Thị Thâu đều kính tin Tam Bảo.Ngài là bậc đồng chơn nhập đạo. Lúc tám tuổi Ngài được Đại Lão Hòa Thượng Thượng Bửu Hạ Chung tiếp độ tại Tổ đình Phước Long Cổ Tự, Rạch Ông Yên, Nha Mân, Tỉnh Sa Đéc và bổn sư của Ngài là Hòa Thượng Thích Huệ Hòa thuộc dòng Lâm Tế gia phổ. Năm lên 15 tuổi Ngài thọ Sa Di giới với Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Quả, tại tổ đình Kim Huê Tỉnh Sa Đéc với pháp hiệu là Không Sắc, húy Nhất Thanh.Năm 20 tuổi Ngài thọ đại giới cùng đậu cấp bằng Hán ngữ học tại Trung Tâm Ấn Quang và Ngài giảng pháp lần đầu tiên tại Long Quang Tự đường Nguyễn Huỳnh Đức, quận Phú Nhuận, Sài Gòn Tân Sửu (1961).Năm Giáp Thìn (1964) Ngài được bổ nhiệm làm việc với Tổng Vụ Tăng Sự, phụ trách ngành Tăng Tịch và kiêm nhiệm Trưởng Ban Tăng Tịch cho Tổ đình Ấn Quang. Ngài đậu tú tài toàn phần năm Ất Tỵ (1965), dạy Pháp văn tại trường Bồ Đề Chợ Lớn và du học Thái Lan do chính phủ Thái đài thọ.Năm Đinh Mùi (1967) Ngài từ Thái Lan sang Ấn Độ nghiên cứu các đề tài thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy tại Viện Nalanda Pali Research Institute, Bihar.Năm Mậu Thân (1968) Ngài đậu bằng Cao Học Cổ Ngữ (Palyacharya) tại Đại Học Sankrit University Darbhanga.Năm Tân Hợi (1971) Ngài đậu thêm cử nhân và cao học Anh văn.Năm Bính Thìn (1976) Ngài đậu tiến sĩ tại Đại Học Magadha Gaya với luận án “A Comparative Study of the Pali Digha Nikaya and China Agama” so sánh Trường Bộ Kinh với Kinh Trường A Hàm.Ngài còn là tác giả nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị như:Phật Giáo Ấn Độ Ngày Nay- Phật Giáo Trong Việt Nam, Ấn Độ hay Trung Hoa - Hoàng Đế Asoka - Bốn Đức Tánh Cao Quý của Giác Ngộ…Ngài được chính phủ Ấn Độ mời dạy ngữ học và lịch sử tại Đại Học Sri VekaTesvana, Tirapati. Trước đó Ngài cũng đã được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mời về làm Viện Trưởng Đại Học Cần Thơ.Năm Mậu Ngọ (1978) Ngài từ việc ở Đại Học Sri VekaTesvana, Tirapati, sang Mỹ dưới sự bảo trợ của chùa Việt Nam (Los Angeles), nhận chức Phó Chủ Tịch Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (12/78) kiêm giảng sư của Đại Học University of Oriental Studies tại Los Angeles.Năm Kỷ Mùi (1979) Ngài nhận chức Giám đốc Trung Tâm Tỵ Nạn Đông Dương.Kể từ đầu thập niên 80 cho đến ngày Ngài về Long Beach, thành lập hội Phật Giáo Long Beach và xây dựng Tự Viện Phật Tổ. Với ý chí phục vụ đạo pháp và hướng dẫn Phật tử sống xa thành phố Los Angeles, Ngài không quản khó khăn, tận tụy hoằng hóa độ sanh cho đến hơi thở cuối cùng. Quả thật vậy, tuy thân xác Ngài thập tử nhất sinh ở bệnh viện nhưng tâm niệm Ngài vẫn không ngớt âu lo cho lể Phật Đản tại chùa.Nhưng niềm lo lớn nhất của Ngài là công việc nghiên cứu và dịch thuật đang dang dở; Ngài đã thực hiện được;Tập “Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày” ngắn ngọn và dễ hiểu phù hợp với nhu cầu thiết yếu của giới Phật tử hải ngoại.Hai tập đầu của “Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm” in khổ lớn, trình bày hết sức mỹ thuật, tổng cộng gần nghìn trang. Đây là một công trình lớn lao đòi hỏi một sự cộng tác của nhiều học giả nghiên cứu phân tích tài liệu, Ngài viết “Khi dịch, dịch giả đã cân nhắc cẩn thận sợ rằng: “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Vì vậy, mất quá nhiều thì giờ, dịch giả phải so sánh bản chữ Hán này với bản Sanskrit…”. Với sự hiểu biết uyên thâm về Phật pháp của một tu sĩ công phu thiền tập với Lục Diệu Pháp Môn, với một căn bản cổ ngữ và ngoại ngữ phong phú của một học giả nghiêm túc, Ngài biết trước công việc mình cần phải làm nên thường nói: Tôi cần phải phiên dịch bộ Hoa Nghiêm vì không còn sống bao năm.Ngài là một bậc cao Tăng đầy đủ mọi đức tính Từ bi hỷ xả, luôn luôn tận tình vì đạo, sống đơn giản, đạm bạc, tuy nghiêm với mình và khoan dung với người nhưng không chấp nhận xa hoa hay cẩu thả, tuy khiêm nhường từ tốn nhưng vẫn hài hước trào phúng mà không mất lòng ai.Tự Viện Phật Tổ là một ngôi chùa tôn, chật hẹp, tối tăm, oi bức mùa hè, ẩm thấp mùa đông, nằm giữa một khuôn viên “Chung cư bàn Cờ”. Bao nhiêu thù lao dạy học gom với tịnh tài thí chủ, thay vì xây chùa cao cổng rộng Ngài chuyển sang mục phiên dịch và ấn tống kinh sách nên luôn luôn túng thiếu. Mười lăm năm cuối cùng ngắn ngủi sống với kinh Hoa Nghiêm tại Tự Viện Phật Tổ chính lại là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời tại thế độ sanh của một bậc đồng chơn nhập đạo.Sau phần tuyên đọc tiểu sử, Ban tổ chức cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban Đạo Từ, trong lời đạo từ Trưởng Lão Hòa Thượng đã ngậm ngùi kể lại những kỷ niệm một thời mà HT. cùng HT. Thích Thiện Thanh đã gần gủi trong thời gian công tác Phật sự, và đã sang sẽ với nhau về những kỷ niệm trong đời tu hành nơi xứ người.Tiếp theo nghi thức thọ trai và phần cúng dường trai tăng.