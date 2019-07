Apple Sẽ Chuyển Màn Hình OLED Sang Microled Trên Apple Watch

Khoảng cuối tháng 07/2019, theo trang Daily Daily News, Apple đang đàm phán với nhà sản xuất màn hình Đài Loan để bắt đầu sử dụng màn hình microLED trên những thiết bị ra mắt vào năm 2020. Thiết bị mới có thể sẽ là Apple Watch thế hệ tiếp theo, khi Apple thay thế tấm nền OLED hiện tại do LG Display sản xuất.Dù các nhà sản xuất màn hình Đài Loan từ chối xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Apple. Tuy nhiên, có một nhà sản xuất tiết lộ đang hợp tác với một nhà sản xuất đồng hồ thông minh của Mỹ, và vị khách hàng chính là Apple.Việc sản xuất các tấm nền microLED có thể sẽ phải mất hơn 9 tháng. Do đó, những chiếc Apple Watch ra mắt trong năm 2019 vẫn sẽ sử dụng tấm nền OLED. Apple Watch ra mắt vào năm 2020 sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng màn hình microLED của Apple. Hãng cũng có kế hoạch sẽ sử dụng màn hình microLED trên cả iPhone, nhưng chưa rõ bao giờ sẽ thực hiện. Các tấm nền microLED giúp tiết kiệm năng lượng và cũng có độ bền cao hơn so với OLED.Nguoivietphone.com.