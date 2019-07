Ross Perot 1930 – 2019

Ông Ross Perot là doanh nhân Mỹ ra tranh cử TT Mỹ như một ứng viên độc lập năm 1992 và năm 1996. Ông là một trong ứng viên độc lập thành công nhất trong lịch sử Hoa kỳ.Ông được biết tiếng như là một ứng viên TT thuộc thành phần thứ ba thành công nhất trong lịch sử Hoa kỳ. Từ năm 1957 đến năm 1962, ông làm việc cho hãng IBM. Sau đó ông lập ra công ty riêng cho mình tên Electronic Data Systems, và bán cho hãng General Motors năm 1984 với gía 2.5 tỷ 500 ngàn đô-la. Năm 1992, ông ra ứng cử TT với tư cách một ứng viên độc lập, và đã thắng được gần 19% số phiếu phổ thông. Ông thành lập Đảng Cải Cách năm 1995 và ra ứng cử TT một lần nữa vào 1996, tuy nhiên không được sự ủng hộ như lần trước.Ông là tác giả của nhiều sách trong đó có cuốn Ross Perot: My Life and the Principles (Ross Perot: Đời tôi và các Nguyên tắc), và quyển United We Stand (Đoàn kết ta sẽ đứng vững). Ông chết vì bị ung thư máu ngày 9, tháng Bảy, năm 2019.Sanh năm 1930, tại Texarkana, Texas, ông trở thành một doanh nhân hàng đầu và sau đó là một lực lượng chính trị đáng kể. Ông thừa hưởng được cái duyên dáng và óc thương mai nhạy bén từ cha mình là ông Gabriel Ross Perot. Ông cụ Gabriel điều hành một công ty bán sĩ bông vải và các ngành kinh doanh khác. Perot là người con thứ ba, có người anh bị chết khi còn bé, ông còn có một người chị tên Bette.Tên thật của ông là Henry Ray Perot, sau này ông đổi thành Henry Ross Perot. Perot thân cận với cha mình trong những chuyến họ đi đấu giá gia súc để học nghề mại bản. Trong sách của mình, ông kể là mình khởi nghiệp với nghề mua bán yên ngựa và các dụng cụ khác, và sau đó là tới gia súc. Perot nói : “ Tôi làm nghề mà thiên hạ gọi là mua-bán-trong ngày. Mua buổi sáng, bán buổi chiều, và nếu hên thì kiếm được vài đồng.” Ông cũng là một anh chàng đi giao báo.Năm 1949, ông ghi danh vào Học viện Hải quân Hoa kỳ ở Annapolis, Maryland. Ở đây, tài năng của ông nở rộ và là trưởng lớp cho năm đầu và năm cuối. Trong thời gian này, ông gặp vợ mình sau này là Margot. Họ cưới nhau năm 1996 và có năm con.Sau khi rời Hải quân năm 1957,ông trở về Texas với vợ và phục vụ cho công ty IBM. Sau đó ông quyết định tách ra lập công ty Electronic Data Systems năm 1962. Công ty mới này cung cấp phục vụ và thương mại với hệ thống sử dụng các dữ kiện. Sự nghiệp khởi đầu này trở thành một thương vụ phá đạt. Năm 1968, ông trở thành một triệu phú khi đưa công ty của mình, EDS, ra thị trừơng chứng khoán.Ngoài hoạt động thương mạị, ông Perot là người hoạt động rất hăng hái trong vấn đề có liên quan đến tù nhân chiến tranh và các binh sĩ bị mất tích trong cuộc chiến Việtnam. Ông đã tổ chức một cuộc giải cứu rất liều lĩnh cho hai nhân viên của mình bị bắt làm con tin ở Iran năm 1979. Chiến dịch giải cứu này về sau trở thành cốt truyện cho quyển sách của tác giả Ken Follett tên : “ On Wings of Eagles” (Trên Cánh Đại Bàng).General Motors (GM) đã mua một phần lớn EDS bằng tiền mặt và cổ phần của GM. Nhưng sau đó ông có bất đồng ý kiến lớn trong thương vụ này. Hai năm sau, ông bán cổ phần của GM lại cho công ty theo yêu cầu. Ngay sau đó, ông lập một doanh nghiệp khác lấy tên là Perot Systems.Lúc nào cũng quan tâm về chính trị,, ông quyết định bước vào chính trường mùa xuân năm 1992. Ông bất mãn với TT George H.W. Bush, và không thích những ứng viên của Đảng Dân Chủ. Đặt mình trong cương vị là một người đứng ngoài xu hướng chính trị thời đó, ông trình bày quan điểm xây dựng lại một nước Mỹ đang có vấn đề chính trị hiện tại. Trong quyển sách: “ United We Stand: How Can We Take Back Our Country,” ông nhấn mạnh về yếu tố đoàn kết trong nước. Ông cũng chia sẻ lập trừơng của mình trên TV trên toàn quốc bằng tiền tự mình bỏ ra mua chương trình.Ông có lối nói chuyện rất bình dân và phát âm nhanh, lạ tai, và đã thu hút được 19% số phiếu phổ thông. Ông là một ứng viên độc lập đầu tiên kể từ TT Teddy Roosevelt hồi năm 1912 nhận được số lớn phiếu ủng hộ. Ông lập Đảng Cải Cách năm 1995 và tranh luận với ứng viên Clinton lần nữa năm 1996, nhưng không được ủng hộ như trước kia.Ông về hưu năm 2000 nhưng vẫn còn ở ghế chủ tịch sau khi nhừơng quyền lại cho con.Ông không thực sự hoàn tòan bước ra khỏi chính trị. Năm 2012 ông ủng hộ cho ứng viên TT Mitt Romney. Ông quan tâm về vấn đề mức sống tại Mỹ và các quyền tự do được hiến định.Ông mất vì bị ung thư máu, ngày 9 tháng Bảy , năm 2019, tại Dallas, thọ 89.