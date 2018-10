Vi AnhCả chục thời đại người dân Việt Nam chúng ta đứng lên đánh đuổi quân Tàu, lấy lại chủ quyền quốc gia, giang sơn gấm vóc của tiền nhân VN để lại cho nhân dân Việt, đều là do Tổ Tiên chúng ta dùng chiến tranh bất cân xứng, nhỏ dùng thế, yếu dùng mưu. Binh thư của Trung Hoa cổ đại có câu “Mãnh hổ nan địch quần hồ” nhưng người dân Việt đã nhiều lần diệt mãnh hổ như quân Nguyên Mông vó ngựa tung, dẫm khắp Bắc Á, Đông Âu, kể cả Trung Hoa và phần lớn Nga nữa. Quân Nguyên Mông thất bại ở Đồng Bằng Hồng Hà nhiều kinh rạch, sông nước. Thời đại hiện kim, các nước nhược tiểu, các tổ chức, các lực lượng tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ nhân quyền bây giờ chống nhà cầm quyền độc tài thì dùng “chiến tranh bất cân xứng”. Trong đó có dân chúng Việt Nam đang chống CS Trung Quốc và CS Việt Nam là đám người mặt Việt mà lòng Tàu đằng sau lưng có hậu thuẫn của TC.Đất nước Ông bà Việt Nam chúng ta, quốc gia dân tộc Việt Nam chúng ta trong hậu bán thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 đang bị một số người theo chủ nghĩa CS ngoại lai, được CS Nga Tàu yểm trợ đã cướp nước, cướp chánh quyền, trở thành bọn tự thực dân (auto- colonialsts), thống trị hà khắc, áp bức bóc lột người dân còn hơn Thực dân Tàu, Thực dân Pháp nữa. Vấn đề đặt ra là liệu người dân Việt có cách gì giành lại quyền làm chủ đất nước, quyền sống ra Con Người, có tự do, dân chủ, nhân quyền hay không. Tức là, giải trừ chế độ CS ở VN hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt không. Đứng trên phương diện lịch sử của quốc gia dân tộc VN, có thể trả lời có, có thể làm được. Lúc mạnh thì dùng sức, khi yếu thì dùng chước.Tướng Trần hưng Đạo dùng chước, dùng cọc làm chông cắm dưới sông xỏ xâu quân Tàu khi nước ròng. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ nuôi quân bằng bánh tét, đi ngày đêm hai người khiêng một người ngủ, điều quân thần tốc từ Miền Trung ra, đánh đuổi quân Tàu ra khỏi Thăng Long. Thì dân số VN bây giờ trên 90 triệu, lại có hơn 4 triệu người Việt ở hải ngoại quốc tế vận, tiếp vận chuyển lửa về quê hương, thì cái việc hạ con báo CS ở Hà nội hiện thời là vấn đề chừng nào, chớ không phải vấn đề làm nổi hay không. Nhà chiến lược gia nổi danh của lịch sử VN là Ông Nguyễn Trãi giúp người anh hùng và dân quân áo vải đất Lam Sơn chiến thắng quân Tàu, từng nói, VN đất nước có lúc thịnh suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có.Một, Người Việt yêu nước nhứt là lớp trẻ đã khá thành công trong việc tuyên truyền đen, trắng, xám, lột mặt nạ CS Hà nội trước công luận trong ngoài nước. Khiến “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS tốn hàng chục tỷ Mỹ kim hàng năm, mà tờ báo Nhân Dân, tiếng nói chánh thức của Đảng Nhà Nước CS là tờ báo mà đồng bào trong nước cho biết không người dân Việt nào đọc, cho không dân cũng không lấy. Trái lại bà con cô bác trong ngoài nước thích coi các trang mạng xã hội, truyền thông ngoài lề, hấp dẫn, sốt dẻo, đa dạng, đa diện, đa chiều hơn. Các đài phát thanh ngoại quốc có tiếng Việt, như BBC của Anh, VOA, RFA của Mỹ, RFI của Pháp đều có mục blog dành cho người Việt nghị luận, đưa tin tức về VN rất nhiều.Hai, chích vi khuẩn, vi trùng hiễm độc gây bịnh kỳ thị, đố kỵ, tham nhũng, dâm ô để chia rẽ, làm liệt bại chế độ CS. Kinh nghiệm giải trừ CS ở Đông Âu, Liên xô cho thấy là do nội tại, nội bộ trong nước là chánh yếu. Quân đội là thế lực mạnh trong cao trào cách mạng nhân dân, quân đội trở về với nhân dân, bẻ cổ Đảng CS bắt quân đội bắn giết dân trong đó có gia đình, bè bạn của quân nhân.Hầu hết các chế độ CS trên thế giới, Quân đội và Công an đều kỵ nhau như nước với lửa. Khi chiến tranh, Quân đội chết sống ngoài chiến trường, còn công an thì “chém vè”, trốn chui, trốn nhủi. Khi hoà bình công an lên làm cha thiên hạ, ăn hiếp quân đội, bóc lột lương dân trong đó có cha mẹ, vợ con, gia đình quân nhân.Hiện thời Đảng CS, Nhà Nước CS ở VN dựa vào công an để thi hành chế độ cảnh sát trị nên ưu đãi công an, xem thường quân đội, trả lương chết đói. Không cho Quân đôi làm kinh tế quốc phòng. Đòi lại đất đai do Quân đội ở Miền Nam quản lý, sử dụng. Khinh thường Quân đội, chỉ một công an quèn vẫn chận xe một tướng lãnh, Trung tướng Võ Văn Liêm, cho là chạy quá tốc độ. Sở công an Cần thơ thì vượt hệ thống tố giác tận bộ quốc phòng, bộ công an.Ba, một lực lượng lợi hại thứ hai, là lớp trẻ trong nước. Khoa học kỹ thuật tin học bây giờ giúp cho lớp trẻ VN trong nước có thể so sánh, nhận định CS là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, cướp những quyền bất khả xâm phạm, bất khả tương nhượng của người dân. Các trang mạng xã hội giúp lớp trẻ kết nối với nhau, trong nước và ngoài nước. Ở đời ai cũng muốn có tự do, lớp trẻ cũng thế, muốn còn hơn người lớn tuổi nữa.Bốn, vận động sinh viên du học. Mỹ là nơi có nhiều đại học danh tiếng nhứt hoàn cầu, sinh viên VN đứng hàng thứ 6 về số lượng so với tổng số sinh viên các nước du học Mỹ. Sở dĩ sinh viên VN thích du học Mỹ một phần cũng vì Mỹ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhứt ở hải ngoại, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước thôi. Số sinh viên du học Mỹ đi thì nhiều nhưng về rất ít do công tác sinh viên vận của người Việt hải ngoại. Đó là một lực lượng lợi hại cho công cuộc chiến đấu hạ con báo CS ở Hà nội. Người Việt hải ngoại sinh viên vận hết sức sáng tạo, im lặng nhưng hữu hiệu, giúp đỡ qua nhiều cách khi học, giúp việc làm tiền mặt để sinh viên đỡ tốn của cha mẹ, mai mối cưới gả cho sinh viên để vào quốc tịch được ở lại Mỹ.Năm, địch vận, vận động đảng viên, công nhân viên CS trở về chánh nghĩa, với nhân dân VN. Đảng Viên CS cũng là người Việt. Trước khi theo CS vì hoàn cảnh kẹt, vì tuyên truyền của CS, đảng viên CS là người Việt. Theo dõi thời sự trong nước chưa bao giờ trong chế độ CS Hà nội, số đảng viên ly khai, bất đồng chánh kiến, phản tuyên truyền, phản biện chống chủ nghĩa CS, chống Đảng Nhà Nước CS nhiều bằng lúc này. Ở TC theo Viện Nghiên Cứu HURUN ở Thượng Hải năm 2014, TQ có 398 triệu phú, tỷ phú hoặc cán bộ cao cấp mà 64% số người này, đã bỏ chạy ra nước ngoài. Còn CSVN, hầu hết con cháu cán bộ cao cấp đều cho con du học ngoại quốc, mua nhà cửa chuẩn bị thu vén và hưởng thụ cuối đời ở ngoại quốc.Sáu, về người Việt Quốc gia. Chưa bao giờ trong lịch sử VN có gần 4 triệu người Việt định cư, thành công dân của các nước như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, và Úc. Đây là một cộng đồng thành công về kinh tế, năng động về chánh trị, kiên trì dấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Quốc kỳ VN Cộng Hoà trở thành phổ thông ở Mỹ. Một VN Hải ngoại đã thành hình qua bốn châu: Âu, Mỹ, Á, Úc. Không lập chánh quyền lưu vong, nhưng đã thành lập chánh quyền pháp định Việt Nam Cộng Hoà. Đã tạo và thành công xuất sắc mẫu số chung, lập trường chung của người Việt Quốc gia chống CS, qua đường lối đấu tranh và yểm trợ cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cho đồng bào trong nước. Quốc tế vận rất thành công, vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ cho VN đã đi vào chánh quyền, quốc hội và lòng dân của một số siêu cường, trở thành trở ngại trung tâm trong bang giao giữa CS Hà nội và các siêu cường của Thế giới Tự do.So thế lực của người Việt Quốc gia trong ngoài nước nay đã thâm hậu, tiềm lực lớn mạnh hơn dân chúng các nước CS ở Đông Âu trước khi đứng lên lật đổ chế độ CS. Có người nói người Việt Quốc gia thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo. Nhưng thử hỏi bao nhiêu thời kỳ đứng lên chống quân Tàu, người dân Việt có tổ chức trước, có sẵn lãnh đạo không. Thời thế sẽ tạo anh hùng. Hiện thời vấn đề VN, vấn đề giải trừ chế độ CS chỉ còn là vấn đề chừng nào xảy ra cho thuận thời cơ, chớ không phải vấn đề có thể làm được hay không./.(VA)