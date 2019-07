Giáo Phận Orange, California Long Trọng Tổ Chức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô

Hình ảnh trong Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô.

Garden Grove (VB)- - Tại nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô (Nhà Thờ Kiếng) vào sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019, lễ Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô đã long trọng diễn ra với sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, đại diện Tòa Thánh Vatican, hai vị Hồng Y và gần 100 Giám Mục, hơn 300 linh mục, khoảng 200 Phó Tế, Chủng Sinh, cùng các tu sĩ nam nữ, một số vị đại diện các tôn giáo bạn, ngoài ra còn có quý vị ân nhân, tất cả hơn 2,000 người tham dự, chưa kể các ca đoàn.Chủ tế Thánh Lễ do Đức Giám Mục Kevin Vann Giám Mục Giáo Phận Orange.Vào lúc 10 giờ 30 sáng các vị Hồng Y, Giám Mục đến trước cửa chính thánh đường để Giám Mục Kevin W. Vann, Giám Mục chính tòa làm phép cửa chính nhà thờ. Các Linh Mục và Phó Tế sắp hàng hai bên cửa chính cùng tham dự lễ làm phép cửa và dâng mô hình nhà thờ.Đức Giám Mục Kevin Vann sau khi bày tỏ lòng cám ơn đối với các kiến trúc sư, kỹ sư đã phác họa ra những dự án biến đổi nhà thờ chính tòa và quang cảnh nơi đây, cám ơn những người thợ điện, thương gia, kỹ sư và những công nhân xây dựng đã làm cho việc chuyển biến này thành hiện thực. Cám ơn sự điều hành của công ty Syder Langston đã nói với công nhân của họ là “hãy làm việc như là anh chị em đang xây dựng một Nhà Thờ Chính Tòa.”Đức Giám Mục nói tiếp: “Trên hết mọi sự, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho cơ hội phi thường này. Những ai trong chúng ta đã từng theo dõi chương trình TV “Hour of Power” của Mục Sư Robert H. Schuller, và học hỏi về triết lý suy nghĩ tích cực của ông, thì biết rõ Nhà Thờ Kiếng có tầm quan trọng như thế nào đối với các Kitô hữu trên toàn thế giới. Thật là may mắn và phúc đức cho Giáo Hội Công Giáo được một lần nữa cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô cho những giá trị, niềm tin và đạo đức. Chúng là những phần tử thiết yếu trong công việc của Mục Sư Schuller, và chúng đã đan kết lại với nhau một cách chặt chẽ.Từ đó chúng ta mạnh dạn bước về phía trước, đảm nhận trọng trách, biến đổi tòa nhà tuyệt tác này và quang cảnh nơi đây thành một trung tâm đích thực cho việc thờ phượng của các tín hữu Công Giáo thuộc miền Tây Hoa Kỳ và các vùng phụ cận. Chúng tôi chào đón cơ hội tuyệt vời ngày hôm nay để giới thiệu niềm tin cao đẹp của đạo Công Giáo chúng tôi với tất cả những ai viếng thăm nơi này. Chúng tôi cũng chia sẻ và sống theo câu chuyện của Nhà Thờ Chính Tòa để mọi người biết đến nơi đây là nơi của hiệp nhất, mỹ thuật và thờ phượng, để chào đón và đem cộng đồng Công Giáo và những cộng đồng khác lại với nhau.”Tiếp theo, Linh mục Christopher H. Smith Giám Đốc Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô nói: “Ngay sau khi được bổ nhiệm làm Giám Đốc của Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, tôi có dịp được gặp Mục sư Robert H. Schuller. Đây là một cơ hội đặc biệt và hiếm quý dành cho tôi. Tôi được nghe Mục sư nói lên lòng tri ân rằng, ông hết lòng biết ơn Giáo Hội Công Giáo đã mua lại Crystal Cathedral, và nó sẽ là một nơi muôn đời dành cho Chúa Kitô. Khởi đi từ buổi gặp gỡ đầu tiên đó, câu Muôn đời dành cho Chúa Kitô đã trở thành phương châm và cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi đã đảm nhiệm công việc với một nỗ lực cần thiết trong bảy năm qua, để biến đổi nơi thờ phượng đầy ấn tích này cùng với khung cảnh tĩnh lặng thành Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.Giờ đây nơi này là trung tâm thờ phượng của những người Công Giáo thuộc Miền Tây Hoa Kỳ và Tòa Giám Mục Orange. Trong việc biến đổi Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, không biết bao nhiêu người đã bỏ ra cả hàng trăm ngàn giờ đồng hồ, cùng với những lời cầu nguyện chân thành của vô số các tín hữu Công Giáo cũng như không Công Giáo, ở miền Nam California đây, và ngay cả trên toàn thế giới…”Tiếp đến, Đức Giám Mục cử hành nghi thức đặt xương cốt các Thánh vào bàn thờ và đọc lời thánh hiến. Trong số xương cốt có xương thánh Andre Dũng Lạc, vị Thánh Tử Đạo của Việt Nam. Kế đến Đức Giám Mục làm các nghi thức xức dầu bàn thờ, xông hương bàn thờ. Các linh mục đã đi xông hương khắp nơi trong nhà thờ, và nghi thức thắp nến bàn thờ và các đèn trong nhà thờ được thắp sáng.Trên bàn thờ, ngoài vị chủ tế là Đức Giám Mục Kevin Vann còn có Đức Giám Mục Tod D. Brown, cựu Giám Mục Giáo Phận Orange, hai vị Giám Mục Phụ Tá, Đức Cha Timothy Freyer, Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành và ba thầy Phó Tế. Các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh mục và các Phó Tế khác ngồi ở phía dưới hai bên tả hữu bàn thờ.Sau ba tiếng đồng hồ, Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô kết thúc, các vị Hồng y, Giám Mục, Linh Mục cũng như Phó Tế cùng qúy ân nhân được mời dự tiệc mừng ngay trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.Được biết trong thời gian sắp tới đây trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô sẽ có Linh Đài Đức Mẹ La Vang.Những điểm đặc biệt của nhà thờ là: trên bàn thờ có một Thánh Giá nặng khoảng 500 kg, được tôi luyện ở Omaha, Nebraska, một đàn organ khổng lồ, tên Hazel Wright, có 16,000 ống kim loại, được làm từ năm 1981. Giáo Phận Orange đã gởi sang Ý để tân trang, sửa chữa, sau đó, cây đàn được mang trở lại Orange County để lắp dựng thành ba tầng tháp bên trong tòa nhà. Dự án tân trang cây đàn organ này tốn $2.9 triệu và mất cả năm trời để dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.Diện tích của nhà thờ là 78,000 sq ft, nằm trên khoảng đất rộng 34 mẫu, có trung tâm văn hóa, hai phòng triển lãm, hội trường Arboretum văn phòng giáo phận, trường học, nghĩa trang, và tòa nhà mang tên “Tower of Hope,” được xây năm 1968, cao 13 tầng. Tháp chuông nhà thờ cao khoảng 70 mét, nằm ngay bên cạnh. Tất cả mái và tường nhà thờ được làm bằng 11,000 miếng kiếng, có thể mở được, để điều hòa nhiệt độ bên trong, cũng như “đẩy” ánh sáng mặt trời, mang sức nóng ra ngoài.Theo tài liệu của Giáo Phận Orange cho biết, vào mùa Hè thập niên 1950, Mục Sư Robert Schuller, xuất thân từ Iowa, và có nhà thờ ở Chicago, đến miền Nam California, và yêu thích ngay vùng này.Năm 1955, ông cùng vợ và hai con, với tài sản $500 đến Orange County tìm cách phát triển giáo đoàn do ông sáng lập.Trong lúc không thể tìm ra một nơi để mướn, ông phát hiện rạp chiếu phim ngoài trời Orange Drive-In Theatre.Lúc đó, chưa bao giờ có ai tổ chức lễ tại rạp chiếu phim ngoài trời, trong khi rạp chiếu phim chỉ hoạt động vào buổi tối.Thế là ông mướn rạp chiếu phim này để tổ chức lễ vào ngày Chủ Nhật, và bắt đầu kêu gọi mọi người đến xem lễ bằng cách ngồi trong xe.Trong lúc ông thuyết giảng, vợ ông chơi đàn organ.Và dần dần, người ta đến tham dự ngày càng đông, trong đó có cả người khuyết tật, lãng tai, cao niên, tất cả đều ngồi trong xe nghe ông thuyết giảng, vì có hệ thống âm thanh để kế bên, giống như khi họ xem phim.Và rồi, Giáo Đoàn Garden Grove Community Church của ông tiếp tục lớn mạnh cho tới sau này, và ông có tiền mua 10 mẫu đất để xây nhà thờ, ban đầu là Arboretum, kế đến là Tower of Hope, có cây Thánh Giá bằng đèn neon cao 30 mét trên nóc…Nhà Thờ Kiếng hình thành và sinh hoạt được khoảng 30 năm, vì kinh tế sa sút nên vào năm 2010, nhà thờ không trả nổi các khoản nợ, đành phải tuyên bố phá sản. Sau đó Mục Sư Schuller gặp riêng vị chánh án của tòa phá sản, yêu cầu được bán nhà thờ cho Giáo Phận Orange để tiếp tục duy trì mục đích tôn giáo. Cũng từ đó Giáo Phận Orange mua lại khu nhà thờ nầy và đổi tên Crystal Cathedral thành Christ Cathedral (Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô).