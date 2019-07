VN Giữa Mặt Trận Thuế Quan

Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa lộ vẻ sớm chấm dứt. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam tự nhiên hưởng lợi nhờ tình hình trên, nhưng Tổng Thống Trump đang siết cuộc điều tra về tình hình nhiều công ty TQ vào VN trung chuyển để nhẹ thuế quan…Báo The Hindu từ Ấn Độ ghi nhận rằng chính phủ Mỹ đã nhận thấy dấu hiệu bất thường trong khi hàng TQ vào Mỹ suy giảm và hàng từ VN vào Mỹ tăng vọt…Báo Footwear News của ngành da giày Hoa Kỳ nêu suy đoán rằng Việt Nam sẽ trở thành mục tiêu mới để Trump tấn công thuế quan. Báo này nhắc tới cuộc phỏng vấn trên Fox Business Network cuối tháng 6/2019, Trump gọi VN là quốc gia duy nhất lạm dụng tệ hại về giao thương quốc tế, “Nhiều công ty đang dọn vào VN, nhưng VN lợi dụng Mỹ còn tệ hơn TQ đã lợi dụng.”Báo FN ghi rằng thống kê của Hải Quan VN cho thấy thặng dự mậu dịch tăng vọt đối với Mỹ, với xuất cảng từ tháng 1/2019 tới 6/2019 tăng 27.4% so cùng thời kỳ năm trước đó.Bản tin cũng nói trong 5 tháng đầu năm 2019, thâm hụt mậu dịch Hoa Kỳ với VN là 17.1 tỷ đôla, trong khi cùng kỳ năm ngoái thâm hụt 12.94 tỷ đôla.Chính phủ Trump tới giờ đã áp thuế quan 25% vào lượng hàng TQ trị giá 200 tỷ đôla và cảnh cáo sẽ có thể áp thêmt huế quan vào 300 tỷ đôla hàng TQ nữa.Phần Việt Nam dĩ nhiên là nhiều phần hưởng lợi: hồi tháng 5/2019, hãng giày Adidas nói rằng VN đã qua mặt TQ trong cương vị nơi cung cấp giày dép cho hãng này, với các hãng VN sản xuất 44% lượng giày Adidas trong năm 2017, tăng 31% trong năm 2012, và các hãng xưởng TQ cung cấp 19%, giảm từ hơn 30% trong năm 2012.Báo FN ghi rằng tính chung, VN là nước xuất cảng giày lớn thứ nhì vào Mỹ chỉ sau TQ, chiếm 8.7% tổng số nhập cảng giày trong năm 2018, trong khi giày từ TQ vào Mỹ chiếm 69.2%.Trong khi đó Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho biết giày là mặt hàng xuất càng từ VN nhiều thứ ba trong hàng VN xuất cảng vào Mỹ, tới 6.2 tỷ đôla trong năm 2018.Hưởng lợi trong trận chiến thương mại này còn có Campuchia: lượng giày nước này vào Mỹ tăng 456% trong năm năm qua, cho dù chỉ chiếm 1.3% tổng lượng nhập cảng giày vào Mỹ.Nhưng không phải công ty nào rời khỏi TQ cũng làm lợi cho Việt Nam, vì theo báo Nhật Bản Nikkei Asian Review cho biết công ty Apple suy tính dọn bớt 15% tới 30% phân xưởng sản xuất ra khỏi TQ để sẽ vào mở xưởng ở các nước Đông Nam Á khác hay Mexico.Trong khi đó, Mỹ dòm ngó với nghi ngờ rằng nhiều hãng TQ đang tuồn hàng vào VN để sẽ đóng nhãn hiệu mới rồi chở vào Mỹ. Bản tin RFA hôm Thứ Ba 16/7/2019 ghi nhận: Hải quan Việt Nam khoanh vùng 6 doanh nghiệp lớn lập lờ xuất xứ hàng Trung Quốc.Bản tin ghi là Cục Điều tra Chống buôn lậu Việt Nam đang theo dõi 6 doanh nghiệp lớn có kim ngạch nhập cảng hàng từ Trung Quốc tăng đột biến. Thông tin vừa nêu được báo chí trong nước hôm 16/7, trích dẫn lời của ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, tình trạng lợi dụng xuất xứ của Việt Nam để xuất hàng đi các nước, lợi dụng xuất xứ của các nước nhập vào Việt Nam để hưởng ưu đãi đang ngày càng tăng. Sáu doanh nghiệp lớn đang bị Cục Điều tra chống buôn lậu khoanh vùng là những doanh nghiệp có kim ngạch hàng hóa xuất nhập cảng từ Trung Quốc để xuất đi Mỹ và một số nước tăng đột biến trong năm 2018 và nửa đầu năm 2019. Tin cho biết, các công ty này sử dụng giấy tờ giả nhằm chứng minh nguyên liệu gỗ được sản xuất tại Việt Nam; sử dụng hóa đơn mua keo, bạch đàn, bột mì cho nhiều tờ khai quay vòng, để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ…Trong khi đó báo Asia Times ghi nhận rằng có vẻ như VN sẽ lãnh búa thuế quan từ Hoa Kỳ vì thực tế là nhiều chuyên gia tin rằng Trump không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chứng minh rằng Trump cứng rắn với hàng TQ, dù chờ từ TQ sang Mỹ hay chở từ VN sang Mỹ.Hiện thời tình hình hàng TQ chuyển sang VN để ào ạt vào Mỹ sẽ có lợi cho kinh tế VN: có thể đẩy tổng sản lượng quốc dân GDP của VN thêm tới 8%. Bước đầu tiên đã thấy là trong tháng 7/2019 Trump đã áp thuế thêm 400% nhắm vào thép VN được trung chuyển từ Nam Hàn và Đài Loan.Asia Times ghi nhận rằng nếu Mỹ áp thuế quan 25% vào xuất cảng từ VN, như Mỹ đã làm với hàng TQ với cớ an ninh quốc gia, sẽ ép xuất cảng VN giảm ¼ và sẽ cắt bớt hơn 1% từ tổng sản lượng GDP.Tiên đoán đó đưa ra làm VN phải truy xét kỹ các mặt hàng bị nghi là hàng TQ vào VN dán nhãn hiệu mới để vào Mỹ.Mới hồi tháng 2/2019, Trump ca ngợi VN vì đã dàn dựng hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Trump và Kim Jong-Un của Bắc Hàn.Tính khí Trump bất thường, cho nên rất khó đoán là những chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu VN không giữ được minh bạch nhãn hiệu “made in Vietnam” nhiều phần là Trump sẽ áp thuế quan thêm vào VN.Thêm nữa, Trump luôn luôn biết cách kích động khẩu hiệu “Làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại,” và không gì dễ hơn là áp thuế quan với chính nghĩa quân bình mậu dịch và bảo vệ giao thương công bằng. Và do vậy, tấn công thuế quan vào hàng VN là chuyện dễ hiểu, và dễ làm.Đó là điểm VN lo ngại. Một quan chức ẩn danh trong Đảng CSVN nói với báo Asia Times rằng họ bất ngờ vì Trump trở mặt quá nhanh: trong 2 năm qua, Trump bày tỏ cho thế giới biết Mỹ-Mỹ là “bạn thân tốt nhất.”Quan chức này nói với Asia Times rằng phía VN đã làm nhiều chuyện để cho Mỹ hài lòng. Trong đó, có việc hoãn vô hạn một dự luật thiết lập 3 đặc khu kinh tế từng gây bình tình toàn quốc VN năm ngoái, trong đó sẽ cho công ty TQ mua các vùng đất lớn của VN. Quan chức VN này nói hoãn dự luật đó lý do chính là để làm Mỹ an tâm.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ hôm 16/7/2019 ghi nhận rằng chính phủ VN muốn làm Mỹ an tâm về chuyện hàng Tàu sang VN dán nhãn mới ở VN. Bản tin nhan đề: Điểm mặt những doanh nghiệp nhập hàng Trung Quốc nhưng dán nhãn 'sản xuất ở VN'…Báo này còn ghi nhận: Có doanh nghiệp còn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hồ sơ giả để chứng minh nguyên liệu được sản xuất ở VN.Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành hải quan chiều 15-7, ông Nguyễn Phi Hùng - cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan - chỉ thẳng: Công ty Hiếu Nghĩa (Lạng Sơn) nhập hàng nghìn sản phẩm từ Trung Quốc nhưng ghi rõ sản xuất ở Việt Nam.Một công ty nhập cảng khóa Việt - Tiệp, một nhãn hiệu nổi tiếng của chúng ta, nhưng lại nhập cảng nguyên vẹn chiếc khóa này từ Trung Quốc và ghi luôn là sản xuất tại Việt Nam.Hay tem bảo hộ của Bảo Minh đối với sản phẩm phòng chống cháy nổ cũng được sản xuất và nhập cảng từ Trung Quốc ghi sản xuất tại Việt Nam.Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi nhận thêm rằng Cục Điều tra chống buôn lậu cũng phát hiện Công ty Nhật Vượng ở TP.SG nhập cảng hàng tỉ đồng mặt hàng loa và amply mang một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam (nhãn hàng nhập cảng ghi sản xuất tại Trung Quốc).Cũng theo ông Hùng, cơ quan hải quan đã khoanh vùng 6 doanh nghiệp lớn có kim ngạch nhập cảng hàng từ Trung Quốc tăng đột biến: "Qua điều tra, chúng tôi xác định sai phạm của các doanh nghiệp này gồm sử dụng hợp đồng mua bán nguyên liệu ký khống, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hồ sơ giả để chứng minh nguyên liệu được sản xuất ở Việt Nam..."Trong khi đó, báo Thanh Niên ghi nhận: 90% hàng hóa đang bị điều tra xuất xứ của Mỹ đều có gốc từ Trung Quốc. Ông Nestor Sherbey, chuyên gia cấp cao của Liên minh Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu đã thông tin con số trên tại hội thảo được tổ chức ở TP.SG hôm 16-7- 2019.Đó là cuộc Hội thảo “Từ cuộc chiến Mỹ - Trung đến EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội như thế nào” do Hội hàng VN chất lượng cao và Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu tổ chức.Ông Nestor Sherbey cho biết mình là người tư vấn và phụ trách hướng dẫn cho doanh nghiệp xuất hàng vào Mỹ các vấn đề liên quan đến luật hải quan Mỹ. Trong phần trình bày của mình, ông đặt câu hỏi: Hàng hóa “made in Vietnam có thật hay không?”. Theo ông, với hàng nông sản, thủy sản được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam và có xuất xứ từ Việt Nam thì có thể hiểu “made in Vietnam” đơn giản hơn. Nhưng với những sản phẩm lắp ráp thường phải sử dụng một phần, hoặc nhiều cấu phần nhập cảng từ các quốc gia khác, cần phải xem xét kỹ xuất xứ.Đó là tình hình kinh tế VN hưởng lợi nhờ chiến tranh thương mãi Mỹ-TQ, nhưng cũng rất dè dặt từng bước đi để tránh bị văng miểng và thuế phạt.