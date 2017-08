Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Thư Ngỏ Về Tội Ác Tăng Ở Quận Cam

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm.

Đại Lễ Vu Lan Trang Nghiêm Ở Chùa Quan Âm Orange CountyGarden Grove (Bình Sa)- - Chùa Quan Âm O.C. tọa lạc tại 10510 Chapman Ave # 400, Garden Grove, CA 92840, do Hòa Thượng Thích Đạo Quang làm Viện Chủ, đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2561 – 2017 vào sáng Chủ Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017 tại hội trường Garden Grove Elks Club, 11551 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843 với sự chứng minh, tham dự của đông đảo chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni và hàng trăm đồng hương Phật tử.Chư Tôn Đức co: Hòa Thượng Thích Đạo Quang (Viện Chủ chùa Quan Âm), Hòa Thượng Thích Nhật Minh (chùa Hương Tích),Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giào Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, HT. Thích Ân Giao (chùa Thiên Ân) cùng các Thượng Tọa Thích Giác Minh (chùa Quán Thế Âm, San Jose), Thích Thông Giải, Thích Thường Chơn (chùa Phật Tổ, Long Beach), và một số Đại Đức tại Tu Viện Đại Đăng. Ngoài ra còn có Thượng Tọa Thích Minh Tiến và một số Thượng Tọa Đại Đức đến từ chùa Duy Pháp, Midway City; phái đoàn chư Tăng, Ni Tứ Ân Thiền Đường và chư Tăng, Ni chùa Quan Âm. Chư Ni có Sư bà Thích Nữ Như Định (Tịnh Thất Pháp Như), các Ni Sư Như Phước, Như Như (Tịnh Thất Pháp Như), Ni sư Thích Nữ Như Thành (Tịnh Thất Hư Vân) và quý Sư Cô Chân Phụng, Như Minh, Minh Thủy, Như Hạnh, Tịnh Nguyện, Hoa Tâm, Chân Lâm. Phái đoàn chư Ni gồm sáu Sư Cô: Như Thanh, Như Phước, Tánh Minh, Truyền An, Tánh Thanh và Quảng An đến từ chùa Phật Tổ, Long Beach...Điều hợp chương trình: Đại Đức Thích Minh Nhật và đạo hữu Minh Đức. Sau phần giới thiệu Chư Tôn Đức và quan khách cũng như các cơ quan truyền thông.Tiếp theo Ban tổ chức mời Thượng Tọa Thích Giác Minh, Giảng Sư, Viện Chủ chùa Quán Thế Âm (San Jose) lên ban thời pháp cho đồng hương Phật tử tham dự về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan, và đạo hiếu đối với ông bà, cha mẹ.Sau thời pháp, đạo hữu Minh Triều và MC Minh Đức đại diện ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn và kính tặng Thượng Tọa giảng sư bó hoa để tỏ lòng tri ân của tất cả đạo hửn tham dự.Sau thời pháp các ca sĩ Ngọc Thúy, Nguyễn Tiến Dũng, Trúc Minh, gia đình Phật tử Thuận Thiên và ca sĩ Nguyên Minh đến từ Arizona đã lần lượt trình diễn những nhạc phẩm về ngày lễ Vu Lan như: “Mẹ Có Biết Con Yêu Mẹ Nhiều?” “Vu Lan Nhớ Me”, “Tình Me”, “Mẹ Từ Bi”, “Bông Hồng Cài Áo”…Nghi thức Vu Lan bắt đầu, sau ba hồi chuông trống bát nhã trổi lên, các Phật tử đều đứng lên trang nghiêm chắp tay cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni tiến vào hội trường. Đi hàng đầu có Hòa Thượng Thích Đạo Quang và quý Hòa Thượng Thích Nhật Minh, Thích Nhật Quang, Thích Ân Giao cùng các Thượng Tọa Đại Đức Tăng, qúy Ni Sư, Ni Cô quan lâm hội trường.Tiếp theo, các em thiếu nhi trong gia đình Phật Tử Quan Âm O.C. thực hiện nghi thức gắn Bông Hồng Cài Áo, lên chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử.Sau đó nghi thức chào Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Tiếp theo, Đạo hữu Quảng Thiện, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử, Đạo hữu tiếp: “Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại trở về với người con Phật trên khắp mọi nơi và cũng là ngày lễ hội truyền thống của đạo Phật Việt Nam chúng ta, hòa quyện trong nền đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc từ ngàn xưa, Lễ Hội Vu Lan là dịp để những người con hiếu thảo nhớ về công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, và nguyện cầu cho chư vị hương linh quá cố. Trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh của đại lễ, chúng con phát nguyện làm những người con hiếu thảo, hầu mong đền đáp được phần nào ân đức trời biển của ông bà cha mẹ, và cũng để làm gương cho con cháu thế hệ mai sau noi theo, thực hành đúng như lời Phật dạy, ngõ hầu duy trì được truyền thống hiếu hạnh của người Phật tử Việt Nam.”Sau đó là Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Đạo Quang, Viện Chủ chùa Quan Âm, trong lời đạo từ ngắn gọn, Hòa Thượng Viện Chủ nói, “Trước hết tôi xin chào mừng chư tôn đức và qúy đồng hương Phật tử. Vì sức khỏe nên tôi phải nhờ Hòa Thượng Hương Tích đây thay tôi ban đạo từ. Thưa qúy vị, quý vị nhìn thấy tôi đây là quý vị đã thấy cái vô thường rồi. Vô thường nó đến từng giờ, từng phút rồi thì quý vị phải cố gắng mà tu lúc mình còn hiện tiền đây. Mình thực hiện cái hạnh hiếu đối với tổ tiên, cha mẹ nhiều đời của chúng ta cũng như cha mẹ hiện tiền để làm cái gương cho con cháu chúng ta, sau này chúng cũng sẽ như chúng ta, nối tiếp có cái truyền thống cao đẹp đó, và tôi xin cầu chúc cho quý vị mùa Vu Lan được an lành và luôn được con thảo, cháu hiền. Nam Mô A Di Đà Phật.”Tiếp theo Hòa Thượng Thích Nhật Minh ban đạo từ, trong đó có đoạn HT. nói: “Công ơn sinh thành cao như trời, rộng như biển. Trong pháp giới chúng sanh luân hồi, chúng sinh có thể nhiều đời, nhiều kiếp, là anh em họ hàng, thầy tổ của nhau. Do có sự liên hệ, liên kết mỗi ngày mà Phật tử thực hành hiếu đạo là thể hiện đại bi tâm sẽ mang lại niềm an lạc trong pháp giới…”Đề cập đến kinh Phạm Võng, Hòa Thượng nhắc đến những gương hiếu hạnh đã lưu lại cho đời sau, nhất là của Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Nhưng dù Mục Kiền Liên có phép thần thông giỏi cũng không thể nào cứu được mẹ nơi địa ngục mà phải nhờ qua sự chỉ giáo của Đức Phật. Đức Phật dạy: “Phải nhờ thần lực của toàn thể Tăng chúng mới cứu được mẹ thầy. Chỉ có sức chú nguyện của toàn thể tăng chúng mới tạo nên một thần lực lớn làm cho nghiệp chứng của mẹ thầy tiêu trừ và bà sẽ thoát khỏi nghiệp chướng khổ đau. Thầy nên thành tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh cùng hiệp lực của Tăng chúng, mẹ của Thầy sẽ được siêu sinh. Đó cũng là phương thức nhiệm mầu để thực hiện lòng hiếu thảo.”Cuối đạo từ, Hòa Thượng Nhật Minh khuyên nhủ Phật tử, “Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta cần có tâm thành nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cần phải biết kiểm điểm những việc làm từ thân, khẩu, ý đối với cha mẹ, đối với gia đình, đối với gia tộc và đối với đồng loại. Đồng thời chúng ta phải tùy thời, tùy cảnh dâng cúng phẩm vật cho cha mẹ hiện tiền và lễ vật cầu siêu cho cha mẹ quá vãng; cửu huyền thất tổ và đồng thời biết cúng dường cho những vị bậc đạo hạnh…”Hòa Thượng Ân Giao (người Mỹ), Viện Chủ chùa “sa mạc” Thiên Ân ở Lucerne Valley lên ban một đạo từ bằng tiếng Anh. Sau đó các thiếu nữ gia đình Phật tử Quan Âm lên trình diễn điệu vũ Dâng Hoa Cúng Phật.Sau lễ dâng hoa cúng Phật, Ba hồi chuông trống bát nhã trổi lên, ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni lên trước lễ đài niệm hương và cử hành nghi thức lễ Vu Lan. Trong lúc nầy bản nhạc Trầm Hương Đốt được hát lên sau đó mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan.Sau nghi thức Vu Lan ban nghi lễ cung thỉnh Chư Tôn ĐứcTăng Ni trở lại trai đường. Tại đây, Đạo hữu Minh Triều thay mặt ban tổ chức ngỏ lời tri ân chư tôn đức Tăng, Ni, cám ơn qúy Phật tử, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự và mời mọi người ngồi tại chỗ để thọ trai và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường Vu Lan, do một số ca sĩ tên tuổi như Hương Lan, Ngọc Thúy, Trúc Linh, Nguyên Minh và các em gia đình Phật tử Thuận Thiên trình diễn.Đại lễ Vu Lan Thắng Hội do chùa Quan Âm tổ chức chấm dứt vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.