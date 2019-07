Du Học: Con Đường Nhập Tịch Mỹ?

Sự kiện và thời sự. Báo Tuổi Trẻ Online trong nước ngày 2/ 07/ 2019 có một bài “Nhiều du học sinh Việt trả đến 60.000 USD để kết hôn giả”. Rằng “V.. nói ngày xưa cô trả 30.000 USD để kết hôn giả, nhưng bây giờ có nhiều du học sinh Việt Nam đồng ý trả đến 60.000 USD/trường hợp nhưng vẫn tìm đỏ mắt không ra "đối tác"…năm 2006, Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) ước tính 135.000 cuộc hôn nhân "thẻ xanh" là giả. Trong số những trường hợp kết hôn giả có không ít du học sinh Việt Nam.”“Bạn bè của Vân ở trường đại học cho biết kết hôn giả là con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất để lấy thẻ xanh. Chỉ 4 tháng sau khi nộp hồ sơ, V.. nhận được thẻ xanh. Khoảng 3 năm sau, cô có quốc tịch Mỹ.V.. cho biết thế hệ du học sinh Việt Nam cùng thời của cô có đến 70% nữ sinh không về nước khi hết hạn visa. Nhiều người chọn con đường kết hôn với công dân Mỹ để tìm cách ở lại Mỹ. Do đó, giới chức Mỹ nhận ra thực tế này và bắt đầu siết chặt những hồ sơ kết hôn với công dân Mỹ.”Đi vào phân tích. Không phải chỉ có con đường du học để vô dân Mỹ sau khi có thẻ xanh, vô quốc tịch Mỹ nhờ lấy vợ hay chồng có quốc tịch Mỹ. Còn nhiều cách nữa như bỏ ra 1 triệu hay nửa triệu Mỹ kim hùn hay lập cơ sở ở Mỹ cũng có thẻ xanh. Hay phụ nữ có thai xin du lịch Mỹ, qua một thời gian thì sanh con, Mỹ hầu như chịu hết chi phí bảo sanh và con được vô quốc tịch và được Mỹ bảo dưỡng y tế, giáo dục, đến 35 tuổi, ở Mỹ được 14 năm con có thế ứng cử tổng thống Mỹ nữa; dĩ nhiên còn có thể bảo lãnh gia đình qua Mỹ,chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy.Trung Quốc là chế độ, là sắc dân thích vô dân Mỹ theo con đường du lịch sanh con này.Trở lại vấn đề VN du học Mỹ để vô dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ tức được hưởng nhiều quyền lợi và phúc lợi. Trong chánh trị, chung mà không có riêng thì chung sẽ vô hồn, riêng mà không có chung thì khó thành chuyện lớn. Cả chục năm nay số học sinh và sinh viên VNCS du học tốt nghiệp rồi không về nước là một phong trào ngày càng tăng. Một thiệt hại lớn cho nhà cầm quyền, một sự xuất huyết não của xã hội VN mà ít có bộ trưởng, thứ trưởng của chánh phủ, đại biểu nhân dân nào của quốc hội đảng cử dân bầu nào của CSVN đặt thành vấn đề cho ra đầu, ra đũa cả.CSVN tuy nghèo nhưng lại chơi trội, không những cho sinh viên đi du học mà còn cho học sinh du học nữa kèm theo một thân nhân làm bảo mẫu. Du học Mỹ của VN là một phong trào hầu hết đại sứ Mỹ ở VN rất khen CSVN và là niềm tự hào của sứ quán Mỹ ở VN là đã giúp cho VNCS tăng số sinh viên lên ba bốn lần.Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo thuộc Diễn đàn doanh nghiệp thường niên VBF 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 hoc sinh và sinh viên du học với mức học phí từ 30.000 đến 40.000 mỹ kim mỗi năm cho sinh viên. Nhà Nước và gia đình VN như vậy mỗi năm chi gần 3 tỷ mỹ kim cho việc du học.Lâu nay rất ít những giới chức thẩm quyền CSVN liên quan đến giáo dục, đến nhân dụng nào chánh thức lên tiếng về sự uổng dụng nhân tài và phí phạm kiến thức và tiền bạc của đất nước và nhân dân.Chì có hồi năm 2015, ngày 28 tháng 12, Quốc Hội đảng cử dân bầu mới có một cơ hội nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng điều trần. Ông Thứ Trưởng này ‘thực thà khai báo’ chuyện con nhà Ông học xong ở lại ngoại quốc không về và biện hộ cho số sinh viên du học ở lại ngoại quốc. "Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về.” Ông báo cáo đa số các trường hợp đi du học từ cấp phổ thông và đại học không về. Ông Thứ Trưởng gián tiếp biện hộ, “Quan điểm của cá nhân tôi là cần phải có tư duy thoáng ra. Không phải không về nước là không đóng góp cho đất nước. Không phải không về nước là không yêu nước. Đây là sự cống hiến chung cho nhân loại.”Thất bại này trong việc sinh viên du học đi thì có về thì hầu như không là do phản ứng của cá nhân sinh viên, gia đình sinh viên và xã hội VN đối với chế độ CSVN. Cá nhân sinh viên về nước khó kiếm việc làm thích hợp, muốn vào công sở hay cơ quan phải có quen biết, có người nâng đỡ, phải hối lộ. Có việc làm thì lương bổng hay thù lao quá ít, khó chịu với cấp chỉ huy, không thể tiến thân vì CS chủ trương ‘hồng hơn chuyên’.Ở lại ngoại quốc dầu làm lậu cũng nhiều tiền, sống tiện nghi, giúp gia đình được và đặc biệt là sống trong môi trường tự do, dân chủ hơn ở nước nhà. Có nhiều cơ hội để hợp thức hoá tình trạng di trú, kiếm vốn lập cơ sở để hưởng qui chế visa đầu tư, có chồng hay vợ công dân Mỹ.Gia đình cho con du học là để trốn nền giáo dục quá chậm tiến về khoa hoc kỹ thuật, nặng về chánh trị một chiều vô bỗ, ra trường không kiếm được việc làm, số cử nhân, cao học thất nghiệp ngày càng nhiều ở VN. Đa số phụ huynh khi cho con đi du học đều mong muốn con mình ở lại sau khi học xong.Chính đại cán CS, đại gia ăn theo CS cũng tính cho con cái du học xong ở lại lập đầu cầu cho gia đình có chỗ để tẩu tán tài sản khi thu vén cuối đời. Chỉ cấn bỏ nửa triệu USD hay 1 triệu thì có thể họp thức hoá tình trang di trú theo qui chế nhập cư đầu tư.Chỉ cần có chồng, có vợ với người có quốc tịch, cái giá khoảng 40.000 tới 60.000 USD thôi là sẽ được nhập tịch trong vòng 3 năm theo qui chế vợ chồng.Về xã hội, tâm lý chung của người Việt ty nạn CS bây giờ đã bớt khắt khe với du sinh viên, học sinh. Nên có giúp sinh viên làm việc kiếm tiền, chỉ cách học sao cho đỡ tốn thời gian và tiền bạc nữa. Nên sinh viên du học thường thích chọn nhưng trường gần cộng động người Mỹ gốc Việt./.(VA)