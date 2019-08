Ngưng Biến Phú Quốc Là đặc khu

Chính quyền CSVN đã tạm ngưng việc biến đảo Phú Quốc thành đặc khu, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 13 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau.Bộ Xây dựng vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu với lý do lập quy hoạch tại thời điểm này là chưa đủ căn cứ và không phù hợp với quy định của pháp luật.Truyền thông trong nước loan tin hôm 13/8 theo trích dẫn hai văn bản chính thức của Bộ xây dựng liên quan đến vụ việc.Điều này có nghĩa việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt sẽ bị tạm dừng.Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo ý kiến đồng ý về chủ trương của Chính phủ trong văn bản ký ngày 8/6/2018, nhằm định hướng phát triển không gian của đảo trong giai đoạn tới.Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trả lời báo trong nước hồi đầu tháng này cho biết lý do là vì vướng mắc về cơ sở pháp luật. Theo lời ông Nhịn, Luật quy hoạch mới của đảo Phú Quốc sẽ tích hợp vào quy hoạch cả tỉnh từ đầu năm nay, và phải chờ Quốc hội thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt mới đủ cơ sở pháp lý.Tin cũng cho hay chính quyền tỉnh Kiên Giang e ngại nếu chờ luật quy hoạch mới thì sẽ gặp khó khăn cho Phú Quốc trong định hướng mục tiêu phát triển và kêu gọi đầu tư. Do đó, tỉnh Kiên Giang đề nghị được áp dụng hình thức lựa chọn và chỉ định tư vấn nước ngoài lập quy hoạch bằng cơ chế tự thỏa thuận.Trước đó từ hồi năm 2010, Chính phủ đã xác định Phú Quốc sẽ là "khu hành chính - kinh tế đặc biệt".Đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích khoảng 600km2, nằm trong khu vực Vịnh Thái Lan, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.Gần đây tại Phú Quốc, nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường con hẻm ngập sâu nhiều mét, nhiều vùng bị chia cắt hoàn toàn do cơn mưa lớn từ trưa ngày 8/8 kéo dài đến trưa ngày 9/8. Sân bay Phú Quốc đã phải đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy để bảo đảm an toàn do mưa lớn kéo dài.Trong hinh là một phối cảnh quy hoạch đảo Phú Quốc.