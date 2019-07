Trump Cấm Chỉ Trích Trên Twitter Là Vi Hiến

WASHINGTON - Tòa phúc thẩm New York loan báo: TT Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận, khi ngăn cấm chỉ trích trên twitter.Ông Trump bị 7 người kiện trong vụ án này.Chánh án giải thích: viên chức dùng truyền thông xã hội không được phép dập tắt tiếng nói của người bất đồng quan điểm với mình.Luật sư của ông Trump lập luận : trương mục twitter của ông Trump là cá nhân, không là đối tượng của nguyên tắc ấy.Viên chức Bộ tư pháp cảm thấy không hài lòng với phán quyết này, định sẽ có hành động kế tiếp.Phán quyết của tòa phúc thẩm ghi: tu chính án số 1 không cho phép viên chức dùng trương mục truyền thông xã hội vì mọi mục đich chính thức để loại trừ người khác khỏi đối thoại mở trên mạng vì quan điểm mà viên chức không đồng ý.Nhà báo nhắc lại: từ Tháng 5-2018, tòa quận Nam New York nhận thấy trương mục twitter của TT Trump tạo thành 1 diễn đàn công.Trong 1 vụ án khác, tòa Virginia bênh vực cư dân Brian Davison, là người bị 1 viên chức địa phương loại trừ khỏi trang mạng Facebook của viên chức.Vụ án chống Trump do Knight Firtst Amendmend Institute đưa ra tòa năm 2017. Hồ sơ của viện này ghi: 75 người bị Trump loại ra khỏi đối thoại bằng truyền thông xã hội.