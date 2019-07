Kêu Cứu Tù Nhân Lương Tâm Tại VN

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm tại VN Trương Minh Đức đã kêu gọi quốc tế cứu mạng các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực để chống lại sự đối xử tàn bạo của nhà tù chế độ CSVN, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư.Bản tin RFA viết như sau.Đối với những tù chính trị đang phải tuyệt thực tại Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An; bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức cho biết vào ngày 9 tháng 7 bà có cuộc tiếp xúc với đại diện các đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên Minh Châu Âu ở Việt Nam để trình bày về tin các tù chính trị tuyệt thực.Bà Nguyễn Thị Kim Thanh cho RFA biết nội dung cuộc gặp của bà với đại diện các đại sứ quán:“Tôi trình bày với họ mong mỏi của mình là các đại diện của các Đại sứ quán có thể sắp xếp hoặc cử người đại diện đến trại giam để xem trực tiếp cách đối xử của trại giam với những người tù đang tuyệt thực, cũng như để biết xem họ còn tuyệt thực hay không và sức khỏe hiện nay ra sao. Người đại diện bện Đại sứ quán trả lời rằng họ chưa thể sắp xếp vô trại giam thăm được vì nhiều vấn đề.”.Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Kim Thanh thì đại diện các đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và EU đều bày tỏ quan ngại về tình hình tù nhân lương tâm và nạn ngược đãi đối với họ trong các nhà tù Việt Nam.Đại diện của các đại sứ quán nước ngoài mà bà nguyễn Thị Kim Thanh tiếp xúc đều thông báo họ có biết tình trạng những tù nhân Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Hóa tuyệt thực trước đây.Đại diện sứ quán Hoa Kỳ, Úc và EU cũng nói họ có chất vấn và đề nghị chính phủ Việt Nam bảo đảm nhân quyền tối thiểu cho các tù nhân lương tâm qua việc lắp quạt điện trong các phòng giam khi mà nhiệt độ lên hơn 40 độ C như hiện nay ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.Trả lời từ phía Việt Nam cho những ý kiến từ các đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và EU là họ đang xem xét hay sẽ xem xét.Bà Nguyễn Thị Kim Thanh nói thêm rằng do thông tin từ trong tù ra rất giới hạn nên bà không biết ông Trương Minh Đức cùng các tù nhân khác còn tuyệt thực hay không, quạt điện đã được lắp chưa. Nếu họ còn tuyệt thực thì đã sang ngày thứ 30. Bà dự định vài hôm nữa sẽ sắp xếp vào trại giam thăm chồng. Lần sau cùng gia đình bà vào thăm ông Trương Minh Đức là ngày 1/7/2019.Từ ngày 10/6/2019, một số TNLT ở trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, gồm các ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng, đã bắt đầu tuyệt thực để đòi cán bộ trại giam phải lắp ráp lại các quạt điện (mà họ đã gỡ đem đi) vào phòng giam.Ngày 28/6/2019, một nhóm các nhà hoạt động dân chủ ở Sài Gòn đã khởi xướng Tuyên bố Phản đối Ngược đãi TNLT; bản Tuyên bố này tính đến ngày 9/7/2019 đã thu được 1200 chữ ký.Ngày 03/7/2019, nhóm khởi xướng tiếp tục gửi Tuyên bố và Kiến nghị Khẩn cấp đến Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, đối xử tàn bạo và hạ thấp nhân phẩm của Tù Nhân chính Trị.Cũng tin liên quan, cựu tù chính trị Nguyễn Văn Đài hiện đang ở Đức vào chiều ngày 9 tháng 7 có cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và thực trạng các tù nhân lương tâm trong các nhà tù.Theo lời của luật sư Nguyễn Văn Đài thì bà tân Chủ tịch Ủy Ban Nhân quyền của Nghị Viện Châu Âu, Maria Arena, thì bà sẽ vận động các đồng nghiệp chống lại việc Nghị Viện Châu Âu thông qua Hiệp định Mậu dịch Tự Do- EVFTA mà Liên Minh Châu Âu và Việt Nam ký kết vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.Theo thủ tục thì EVFTA còn cần phải được quốc hội của hai phía phê chuẩn.Trong hình, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trái).