Vận Động Truất Phế 3 Nghị Viên Westminster Đã Bắt Đầu

WESTMINSTER -- Một nỗ lực truất phế đã bắt đầu nhắm vào nhóm đa số 3 nghị viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster, Nam California, Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn và Thị Trưởng Trí Tạ, theo bản tin hôm Thứ Ba 9 thng 7 của báo Voice of OC cho biết.“Tôi tôn trọng quyền của cử tri để bắt đầu tiến trình này,” theo ông Tạ nói với Voice of OC dù ông cho biết thêm rằng hồ sơ của ông là một dân cử “trung thực, đạo đức và công bằng” “tự nó đã nói lên rồi.”Nghị Viên Nguyễn trong một tuyên bố gọi cuộc truất phế là “không may,” dù ông tin rằng nó sẽ “không có cơ hội thành công.”Ông cho biết thêm rằng những người muốn thấy ông rời khỏi chức vụ “không thấy điều gì làm lợi ích thực sự cho thành phố và các cư dân và không thấy thiệt hại mà cuộc truất phế này sẽ mang lại cho thành phố.”Nghị Viên Hồ không trả lời yêu cầu bình luận.Thành phố đã nhận được giấy tờ đòi truất phế các nghị viên đầu tiên, được biết như là Notice of Intention (Thông Báo về Ý Định), vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 7, và giấy tờ này được Orange County Registrar of Voters kiểm nhận đủ tiêu chuẩn trong cùng này, theo Thư Ký Thành Phố Westminster Christine Cordon cho biết.Điều đó có nghĩa là nỗ lực truất phế theo luật tiểu bang có thể tiến hành.Nó là bước đầu tiên tiến tới việc thu thập các chữ ký từ 20% của tổng số cử tri ghi danh của thành phố hay 8,736 chữ ký, theo Cordon cho biết.Nếu thu thập đủ chữ ký, thì Hội Đồng Thành Phố sẽ được yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử để các cử tri quyết định các Nghị Viên Hồ, Nghị Viên Nguyễn và Thị Trưởng Tạ có thể tiếp tục tại chức hay không.Hiện nay còn tùy thuộc vào các thành viên của nhóm vận động truất phế, được biết như là “Westminster United,” có đáp ứng đúng kỳ hạn nạp đơn được đặt ra bởi Thư Ký Tiểu Bang California trước khi họ có thể tiến hành tiến trình thu thập chữ ký chính thức hay không.Nhóm vận động truất phế được lãnh đạo một phần bởi David Johnson, ủy viên thành phố và là tiếng nói chỉ trích 3 nghị viên của hội đồng thành phố, là người đã nói qua điện thoại rằng lợi ích trong việc truất phế Nghị Viên Hồ, Nghị Viên Nguyễn và Thị Trưởng Tạ đã bắt nguồn trong cộng đồng người Việt của thành phố.Ông nói tiếp rằng, “Đây chắc chắn là nỗ lực cộng đồng toàn diện.”Johnson cũng cho biết trong một tin nhắn text rằng nhóm vận động truất phế đã làm xong việc gây quỹ cho nỗ lực này, nhưng đã không trả lời khi được hỏi rằng họ đã gây quỹ được bao nhiêu tiền hay họ có kế hoạch gây quỹ bao nhiêu. Trang mạng của nhóm này có một trang đặt ra để nhận các hiến tặng.Nếu nhóm này gây quỹ hơn 2,000 đô la, thì luật tiểu bang đòi hỏi họ phải báo cáo như là ủy ban tài chánh vận động với tiểu bang và thành phố. Cordon cho biết bà không nhận được bất cứ hồ sơ nào dưới tên của nhóm này.Tiềm năng truất phế là kết quả của các cuộc đụng độ công khai giữa nhóm đa số nghị viên -- Hồ, Nguyễn và Tạ -- và các nghị viên Tài Đỗ, khuôn mặt chính trị mới của thành phố, và Sergio Contreras, là cũng là ứng cử viên chức vụ Giám Sát Quận Cam Địa Hạt 1.Ông Tạ nói rằng cuộc vận động truất phế, nếu được chứng nhận để tổ chức cuộc bầu cử, thì “thành phố không thể gánh nổi chi phí.”Chi phí sẽ là từ $333,000 đến $362,000 nếu cuộc vận động truất phế đã đi tới một cuộc bầu cử đặc biệt độc lập, theo các con số được Orange County Registrar of Voters cung cấp. Một cuộc bầu cử truất phế mà trùng với cuộc bầu cử sơ bộ Tổng Thống tháng 3 năm 2020 thì chi phí sẽ từ $143,000 tới $167,000.Nếu đơn yêu cầu truất phế thu thập đủ chữ ký để chứng nhận, thì nó sẽ được chuyển giao cho Hội Đồng Thành Phố tại một cuộc họp quần chúng. Luật tiểu bang đòi hỏi Hội Đồng Thành Phố kêu gọi một cuộc bầu cử trong vòng 14 ngày kể từ cuộc họp công cộng đó.