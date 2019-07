Điều Kỳ Diệu Của Xá Lợi Phật Và Các Thánh Tăng

Xá Lợi

Sau những bài viết về “Ngọc Rắn Naga”, “Những Hạt Mani Từ Trời” đã được đăng trên Việt Báo trước đây, gần đây người viết đã có được cơ duyên được chứng nghiệm một số hiện tượng từ những ngọc Xá lợi. Thật quá ư là kỳ diệu và đúng như những gì kinh sách và tài liệu đã ghi chép lại! Khiến cho người viết càng để tâm nghiên cứu thêm những bài viết, tài liệu về ngọc Xá lợi đăng trên các trang mạng để đúc kết lại thành một tài liệu tổng hợp, không những cho chính mình mà còn cho tất cả huynh đệ và những người hữu duyên có có hội tham khảo thêm.Những hiện tượng mà người viết đã chứng nghiệm được chia sẻ trong bài viết này đều là những gì đã thật sự xảy ra được ghi lại bằng hình ảnh, tin hay không tùy vào quí độc giả.Bởi vì mỗi người có nhân duyên học hỏi khác nhau nhưng biết thêm những gì chưa biết đến cũng là một điều hay phải không quí vị?I. Xá Lợi là gì?Theo sử liệu ghi chép, sau lễ Trà-tỳ (hỏa thiêu) kim thân Phật, hàng đệ tử Phật đã phát hiện trong tro ngoài xương, răng, tóc và máu còn xót lại còn có rất nhiều tinh thể trong suốt, hình dáng và kích thước khác nhau, rắn chắc, lấp lánh như những viên ngọc. Có tất cả là 84000 viên đựng đầy trong 8 hộc và 4 đấu, những vật/tinh thể đó được gọi là Xá lợi Phật hay ngọc Xá lợi Phật.Danh từ Xá Lợi do âm tiếng Phạn là Sarìra (Toàn thân xá lợi: xác thân lưu lại sau thổ táng, hoặc trong tư thế toạ thiền sau khi chứng đắc) hay Toái thân xá lợi tiếng Phạn là dhàtu (một phần thân thể lưu lại sau khi hỏa táng).Về kích thước và màu sắc thì “Ngọc xá lợi có hình thể hơi tròn và cứng, lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn như hột đậu hột bắp; viên nhỏ như hột gạo hột mè, nhỏ nữa như hột cải. Xá Lợi có nhiều màu sắc và sáng đục khác nhau. Thông thường Xá Lợi có màu trắng, đỏ, hồng, xanh và vàng, có loại trong như thủy tinh, có loại trắng ngà như hột gạo, có loại phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê, cũng có loại màu sáng nhuận như san hô.”5 màu thường được biết đến về ngọc Xá lợi và ý nghĩa:1. Xanh lá cây và nước biển tượng trưng cho niềm tin là Tín.2. Màu vàng tượng trưng cho sự Tinh tấn.3. Màu đỏ tượng trưng cho suy nghĩ tức là Niệm.4. Màu trắng tượng trưng cho Định.5. Màu cam tượng trưng cho Trí tuệ.Thường thì xá lợi xương có màu trắng, xá lợi tóc có màu đen và xá lợi thịt có màu đỏ.Ghi chú: 2 chữ “Xá lợi” là danh từ chung được dùng để nói đến Xá lợi của các thánh tăng, cao tăng hay các vị tu hành chứng đắc, còn khi nói đến Xá lợi của Phật thì từ ngữ “Xá lợi Phật” được dùng đến để phân biệt.II. Những nơi lưu giử Xá lợi Phật“Kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ miêu tả khá rõ việc phân chia Xá lợi Phật, theo đó, Xá lợi Phật được chia làm 8 phần chính, dành cho:1. Vua Ajatasatru (A Xà Thế) ở Magadha (Ma Kiệt Đà)2. Bộ tộc Licchavì (Lệ-Xa) ở Vesali (Tỳ Xá Ly)3. Bộ tộc Sakỳa ở Kapilavatthứ (Ca Tỳ La Vệ)4. Bộ tộc Buli (Bạt Ly) ở Alakappa (Già La Phả)5. Bộ tộc Koli (Câu Lợi) ở Rawagamà (La Ma Già)6. Nhóm Bà la môn ở Vethadipaka (Tỳ-lưu-đề)7. Bộ tộc Mallà ở Pavà (Ba-bà)8. Bộ tộc Mallà ở Kusinagar (CâuThi Na)Ghi chú: đây là 8 quốc gia cổ đại Ấn độ)Sau khi nhận được phần Xá lợi Phật, 8 nước nêu trên đã mang về nước xây bảo tháp cúng dường.Ngoài 8 bảo tháp Xá lợi được nêu trên, 3 bảo tháp còn lại cũng được ghi chép như sau:9. Tháp thứ 9 (Tháp Bình) thờ chiếc bình đã được đựng để đong chia Xá lợi được giao cho Bà la môn Dona. Vị Bà la môn này đã xây tháp thờ tại khu vườn nhà.10. Tháp thứ 10 thờ tro Xá lợi Phật (Tháp Tro) được giao cho bộ tộc Moriya. Bộ tộc này đã xây tháp tại Pipphalivana11. Tháp thứ 11 thờ Xá lợi Tóc của Phật (Tháp tóc). Đây là phần tóc khi Ngài còn tại thế gian đã cắt cho 2 vị đệ tử tại gia đầu tiên.Cũng theo sử sách, thì 200 năm sau lễ Trà-tỳ phân chia Xá lợi Phật cho 8 nơi (8 lảnh thổ trong xứ Ấn), Hoàng đế A Dục (Asoka-vị vua rất mộ đạo Phật) đã đem quân thống nhất toàn thể lảnh thổ xứ Ấn gom tất cả xá lợi Phật ở 8 nơi lại, sau đó chia thành 84000 phần đựng trong 84000 tháp báu nhỏ phân phát khắp nơi trong nước.Về khía cạnh tâm linh, cũng có tài liệu viết rằng Xá lợi của Phật sau khi Trà-tỳ được chia làm 3 phần cho: Chư Thiên (cất giử ở Thiên Cung- Cung Trời Đâu Xuất), Long Vương (cất giử ở Long cung) và nhân gian. Vua Trời Đế Thích nhận được xá lợi răng của Phật.Ngoài ra cũng có truyền thuyết cho rằng có 7 nơi đã cất giử một phần Xá lợi Phật mà không sợ bi hao mất:1. Răng nanh bên phải , hàm trên, tại Đền Culamani ở Tavatimsa2. Răng nanh bên trái, hàm trên, ở Vương quốc Gandhara3. Răng nanh bên phải, hàm dưới, ở Sri Lanka4. Răng nanh bên trái, hàm dưới, ở cõi Naga (Rồng)5. Xương đòn bên phải, tại Đền Culamani ở Tavatimsa6. Xương đòn bên trái, tại Đền Dusasa, ở cõi Phạm Thiên7. Xương trán, tại Đền Dusasa, ở cõi Phạm ThiênIII. Sanh thân xá lợi và Pháp thân xá lợiMột tài liệu khác nói về sự phân loại xá lợi Phật như sau:Theo kinh Dục Tượng Công Đức thì xá lợi Phật được chia thành hai loại là: Sanh thân Xá Lợi và Pháp thân Xá Lợi.1. Sanh thân Xá Lợi còn gọi là Thân cốt Xá Lợi, tức là di cốt của Phật.2. Pháp thân Xá Lợi (Kinh, Luật, Luận) còn gọi là Pháp tụng Xá Lợi, tức là Giáo pháp và Giới luật của Phật còn lưu truyền lại.Riêng về Sanh thân Xá lợi cũng được chia ra 2 phần chính:Theo “Trường A-hàm (quyển 4, kinh Du hành); Bồ-tát xử thai kinh (quyển 3, phẩm Thường, vô thường), Pháp hoa kinh (phẩm Đề-bà-đạt-đa) v.v… đều ghi nhận có hai loại xá-lợi là “Toàn Thân Xá-lợi” (xá-lợi nguyên vẹn thân thể) và “Toái Thân Xá-lợi” (xá-lợi còn lại sau khi thiêu).Như vậy, chư vị Thánh tăng, những người đã đạt được giải thoát đều có xá-lợi. Tùy nhiên, việc lưu lại xá-lợi tùy theo hạnh nguyện của mỗi người mà có vị lưu lại toàn thân xá-lợi (như Phật Đa Bảo, Lục tổ Huệ Năng, Thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ khắcTrường…), có người lưu lại toái thân xá-lợi (như Phật Thích-ca lưu lại xá-lợi xương cốt, Cưu-ma-la-thập lưu lại xá-lợi lưỡi, Hòa thượng Thích Quảng Đức lưu lại xá-lợi quả tim.”IV. Đặc tính của Xá lợi1. Biến chuyển màu sắc theo nhân duyênKhi chiêm bái cùng một viên ngọc xá lợi, mỗi người nhìn thấy các màu sắc khác nhau. Tương truyền ngọc xá lợi của Đức Phật (trừ xá lợi xương và răng) có thể biến hóa từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ đục thành trong, và long lanh tỏa sáng. Sự khác biệt này do phước duyên và lòng thành kính bái của mỗi người mà ra.2. Nổi và chìm trong nướcA. Các viên xá lợi nhỏ có thể nổi trên mặt nướcB. Trước chìm sau nổiLần 1: Để xá lợi vào nước, xá lợi chìmLần 2: Lấy xá lợi ra và bỏ lại vào nước, xá lợi nổi trên mặt nước3. Có thể tăng giảm số lượngA. TăngNếu những ai có nhân duyên và có công đức tu hành thì sẽ gặp được Xá lợi Phật. Nếu ai kính thờ Xá-lợi Phật một cách thành tâm thì những viên xá lợi đó sẽ lớn dần và tự sản sinh ra nhiều viên xá-lợi khác.B. GiảmNếu xá lợi có thể tăng thì xá lợi cũng có thể biến mất đi. Xá lợi có thể biến mất đi nếu như người sở hữu làm điều thất đức hoặc không thành kính, cho dù xá lợi được cất giữ, niêm kín cẩn thận.Ghi chú: Xá lợi răng và xương của đức Phật không có sự tăng trưởng hay gia giảm.4. Có thể thay đổi màu sắc và kích thước5. Phần lớn đều nhẹ so với kích thước trông thấyV. Bộ sưu tập về xá lợi Phật và các vị A La Hán (Thánh tăng)Dưới đây là Bộ Kinh Thư Ngọc Xá Lợi gồm 2 cuốn.Cuốn thứ nhất là Ngọc Xá lợi Phật (Buddha Relics), cuốn thứ hai là Ngọc xá lợi của các vị A La Hán (Arahant Relics)Bộ kinh này sưu tập tất cả hình ảnh ngọc Xá lợi của Đức Phật cũng như của các vị Thánh tăng hiện đang tôn trí thờ trên các bảo tháp, chùa ở các nước như Thailand, Myanma, Lao, Kampuchia, Sri Lanca, Brunie, India, Nepal, Tibet, England, Germany France, Tàu, Nga, Mông Cổ…Bộ Kinh Thư Ngọc Xá Lợi này do Hoàng Gia Thailand (Thai Royal) và toàn thể Hội Đồng Chư Tăng Thailand phát tâm in ấn. Chỉ có 200 bộ để phân phối cho toàn thể các quốc gia trên thế giới đã có công truyền bá Phật pháp và lưu giử ngọc Xá lợi của Đức Phật tại thế gian. Chư tăng già ThaiLand đã chọn và trao cho ông Trịnh Khải Hoàng một bộ để lưu giử.Theo như huynhTrịnh Khải Hoàng cho biết ông dự định sẽ trao lại cho người có phước duyên đem về VN lưu giử sau này.VI. Hình ảnh một số Xá lợi Phật3 viên ngọc xá lợi Phật (màu ngà, màu trắng và màu cam) đang được lưu giử và thờ phượng trên bàn thờ tam bảo của huynh Trịnh Khải Hoàng.- 1 viên từ vị Sãi Vương SamDet Thailand- 1 viên từ Hòa thượng Bhante Myanma (Miến Điện)- 1 viên từ Tướng Vang Pao do chính Hòa thượng Tăng Thống Lào trao lại từ trước năm 1960Huynh Trịnh Khải Hoàng cũng sẽ trao lại cho người có đại phước báu đem về VN tôn trí và thờ tự sau này.VII. Chứng Nghiệm về sự kỳ diệu của ngọc xá lợi1. Linh ảnh phản chiếu trên thành tháp thủy tinh đựng ngọc xá lợiTối ngày 28/9/17 sau khi nhận được 15 “ngôi” xá lợi từ huynh Trịnh Khải Hoàng, tôi đã dùng cellphone chụp những ngôi này để lưu lại hình ảnh cũng như để so sánh sự khác biệt sau này, trong lúc chụp bổng thấy bên trên miệng tháp xá lợi xuất hiện những hình ảnh thật lạ lùng. Những hình ảnh này là do sự kết hợp giữa ánh sáng và cảnh vật chung quanh tạo thành một cảnh giới thật đặc biệt? Điều lạ lùng có một sự trùng hợp khó giải thích đó là có cả hình ảnh của chính tôi đang quỳ đảnh lễ một vị mặc áo trắng đứng dưới lộng dù. Phía trước là hình ảnh một còn rồng (?) đang nhô ra từ vách núi. Tuy đó chỉ là một biễu tượng nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa cho tôi. Có thể xem như một món quà tâm linh để khuyến khích…Ghi chú: Ngôi là từ ngữ của Phật tử dùng trong sự cung kính để gọi Xá lợi2. Ngọc Xá lợi tự di chuyểnVào sáng ngày 8/6/19 được sư huynh Trịnh Khải Hoàng (TKH) tặng cho 3 ngôi Xá lợi Não gồm 3 màu: xanh, vàng và trắng. Khi mang về nhà tôi cũng dùng cellphone chụp để lưu lại hình ảnh cho sau này. Trước khi chụp tôi đã dùng một cây nhíp (tweezer) để xắp xếp lại vị trí của 3 ngôi cho đẹp, lạ lùng thay khi tôi gắp ngôi màu xanh để trên phần giữa của lọ tháp thì bổng thấy ngôi xá lợi di chuyển một vòng tròn rồi rớt xuống đáy lọ. Tôi gắp trở lại thì lần này một sự kiện khá đặc biệt xảy ra. Khi mũi nhọn của nhíp gần đến ngôi xá lợi thì ngôi xá lợi màu xanh bổng chuyển động nhích xa ra, thử mấy lần đều như vậy giống như sức đẩy của nam châm vào một vật cùng từ trường. Tôi vội gọi phone sư huynh TKH để kiểm chứng xem anh cũng như các huynh đệ khác có chứng nghiệm được hiện tượng này từ những ngôi còn lại hay không? Huynh cho biết đó là sự tác động của chư Thiên. Sau khi cúp phone tôi thử nghiệm lại, lần này thì ngôi xá lợi nằm yên bất động không còn di chuyển nữa?Dưới đây là 3 trong số những ngôi Xá lợi Não mà Sư bà Pháp Đạt đã tặng cho một người em kết nghĩa của huynh TKH nhân chuyến về VN viếng thăm Sư bà, để trao tặng lại cho một số huynh đệ bên Mỹ.Một đôi hàng về Sư bà Pháp Đạt:Theo tài liệu của huynh Trịnh Khải Hoàng cho biết:“Ni sư Pháp Đạt là cháu ngoại của Sir Henry Steel Olcot người Mỹ gốc Anh với cấp bậc Đại Tá trong quân đội Mỹ. Ông là Đồng sáng lập Hội Thông Thiên Học Thế giới và cũng là tác giả phác họa Phật Kỳ cho toàn thể Phật giáo thế giới hiện nay.Khi còn trẻ ở độ tuổi 20, Ni sư Pháp Đạt đã làm việc trong Bộ Ngoại Giao Mỹ-England. Sư nói và viết thông thạo rất nhiều ngôn ngữ: English, France, German, Italy,Holland, Tàu, India, Sri Lanca, Kampuchia, Thailand, Burma, Việt nam, Spanish. Vào thập niên 1950 khi chưa xuất gia, Ni sư làm thông dịch viên theo Trưởng lão Hòa thượng Maha Thera Narada đi nhiều nước giãng dạy và truyền bá Phật pháp. Và sau những chuyến hoằng dương Phật pháp tại VN, Ni sư đã xin xuất gia và ở lại VN tu hành cho đến nay.”Có thể nói Sư bà Pháp Đạt là một trong những bậc chân sư tu chứng đắc hiện nay còn tại thế. Nếu những ai đã từng biết đến và viếng thăm Sư bà đều biết Sư bà có vô số ngọc Xá lợi và châu Mani, đa số trong đó đến từ thế giới khác do chư Thiên mang đến cúng dường. Những ngôi xá lợi và châu Mani đã “lưu xuất” nhiều vô số. Được biết từ …ngay cả nơi Sư bà nằm nghĩ cũng xuất hiện những hạt châu Mani và…Thật không thể luận bàn! Dưới đây là hình ảnh của một số ngọc xá lợi và châu Mani do Sư bà gởi tặng cho sư huynh Minh Thiện để chuyển tặng lại cho một số huynh đệ bên Mỹ, và hình ảnh mới đây của Sư bà Pháp Đạt chụp cùng Sư Kim Triệu tại VN do sư huynh Minh Thiện gởi đến.3. Chìm và nổi trên mặt nướcSau khi được nghe nói ngọc Xá lợi có thể nổi trên mặt nước từ… thì sáng ngày 29/06/19 tôi đã đem 3 ngôi Xá lợi Não này ra thí nghiệm.Sau khi xin phép chư Thiên, tôi đã lần lượt thả 3 ngôi Xá lợi này vào một tách nước (tịnh thủy), cả 3 ngôi đều chìm nhanh chóng xuống đáy tách. Một thoáng buồn trong trí nghĩ mình chắc chưa đủ phước duyên, tôi đã khấn xin chư Thiên thêm một lần nữa, lần này khi thả ngôi màu vàng vào tách nước thì ngôi Xá lợi này đã nổi hẳn trên mặt nước. Tôi thử khuấy nước chung quanh ngôi Xá lợi nhưng ngôi Xá lợi vẫn không chìm.Kế đến tôi thả ngôi màu xanh vào, cũng như lần đầu tiên ngôi Xá lợi đã chìm nhanh xuống nước. Tôi đã khấn xin chư Thiên thêm một lần nữa, gắp ngôi Xá lợi lên rồi thả xuống, lần này thì ngôi Xá lợi đã nổi hẳn trên mặt nước.Sau cùng tôi gắp ngôi màu trắng còn lại thả vào ly nhưng lần này thất bại, vẫn chìm sau 2 lần thử liên tiếp.4. Những ngôi Xá lợi Huyết cùng màu sắc có khuynh hướng kết lại với nhauĐây cũng là những ngôi Xá lợi được sư huynh Trịnh Khải Hoàng trao tặng.5. Mạn Đà La Huyết Xá LợiTối ngày 28/06/19 tôi đã đem lọ tháp thủy tinh đựng những ngôi Xá lợi Huyết do một thiền đường Nam tông tại VN tặng khi nhờ huynh Minh Thiện đến cúng dường (sư huynh này đã mang về Mỹ trao lại) ra chụp, để xem có sự khác biệt gì hay không? Do sự phản chiếu của ánh sáng từ những ngôi Xá lợi Huyết đủ màu này mà vô tình tôi đã có được một “Mạn Đà La Huyết Xá Lợi” đẹp thật tuyệt vời!6. Hình ảnh chư Thiên chiêm bái Ngọc Xá Lợi PhậtẢnh được sư Bhante người Miến Điện chụp vào lúc 2 giờ sáng ngày 4 tháng 7 năm 2000. Sư đã được chư Thiên đánh thức để ra xem rất nhiều chư Thiên với thân thể thù thắng đẹp kỳ diệu đang bay lượn nhiễu quanh bảo tháp chiêm bái và đảnh lễ bảo tháp Ngọc Xá Lợi Phật và ngọc Xá lợi các Thánh tăng. Hình ảnh được huynh Trịnh Khải Hoàng gởi đến.VIII. KếtKhi hỏa thiêu thì hầu như bất kể tăng ni hay phàm nhân đều cũng có thể lưu lại một phần di cốt hay những tinh thể đặc biệt (tùy theo nhiệt độ thiêu đốt) nhưng không phải ai ai đều cũng có thể lưu lại “Xá lợi”.Khi nói đến “Xá lợi” tức là phần thiêng liêng cao quý của Đức Phật, chư vị thánh tăng, cao tăng, các bậc thầy tổ, các bậc thiền sư chân chánh, giử giới nghiêm minh“là kết quả của quá trình huân tu Giới, Định, Tuệ rất khó mà đạt được”. Xá lợi của bậc chân sư, tu hành chứng đắc khác với phàm tăng bởi tánh chất thiêng liêng biến hóa kỳ diệu của nó. Bởi vì sao?Ngọc xá lợi của Đức Phật hay của các vị thánh tăng, chân sư hầu hết đều mang lại những năng lực tâm linh đặc biệt tạo cho người chiêm bái một cảm giác hoan hỉ, bình an. Càng xem càng thích thú, như bị cuốn hút bởi những nét đẹp huyền bí diệu kỳ. Nó khác hẳn với xá lợi của phàm tăng hay… Bởi vì “xá lợi” đó chẳng khác gì ‘di cốt’ của phàm nhân…Mang thờ xá lợi đó trong nhà không khác gì thờ ‘di cốt’ người quá cố không hơn không kém.Xem được ngọc Xá lợi của Phật cũng như của các bậc thánh tăng, cao tăng đã là một phước duyên hiếm có, mà nếu như được sở hữu ngọc Xá lợi của các bậc thánh tăng thì đó quả thật là một đại phước duyên trong đời, cho nên cần phải trân trọng quí báu thờ phượng xem đó không khác gì kim thân của các vị, phải cố gắng tinh tấn tu tập, càng phải làm nhiều phước thiện giúp cho chúng sanh được lợi lạc không bằng hình thức này cũng bằng hình thức khác để khỏi phụ lòng các chư vị, chư Thiên ban tặng trực tiếp hay gián tiếp.Bởi vì tính chất biến hóa linh thiêng huyền diệu của ngọc Xá lợi Phật cũng như của các bậc thánh tăng nên một số người đời không am hiểu cho là huyễn hoặc, đó bởi vì họ chưa hội đủ nhân duyên để chứng nghiệm và lãnh ngộ. Hãy thành tâm phát nguyện một ngày nào đó ắt duyên lành sẽ đến.Xin hồi hướng công đức lợi ích của bài viết này đến với tất cả khắp pháp giới chúng sinh.Ngày 04 tháng 07 năm 2019Phương Chính Nguyễn Quang Đạtwww.duongsinhthucphap.org