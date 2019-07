Tuổi Về Hưu Toàn Phần Của Dân Mỹ

Tuổi về hưu lãnh tiền An Sinh Xã Hội là từ 66 tới 67 cho hầu hết những người Mỹ hiện đang làm việc.Ngoài ra được biết như là tuổi về hưu trọn vẹn hay bình thường, đó là tuổi mà một người làm việc ít nhất 10 năm có thể bắt đầu lãnh 100% phúc lợi An Sinh Xã Hội của họ, mà tương đương một tháng lương trung bình đối với mức lương 35 năm cao nhất của họ, được điều chỉnh lạm phát. Phúc lợi trung bìn hiện nay đối với những người nhận An Sinh Xã Hội là $1,420 một tháng, theo Sở An Sinh Xã Hội cho biết.Người Mỹ sin vào năm 1960 hay sau đó -- tuổi 59 hay trẻ hơn trong năm 2019 -- có thể về hưu với các phúc lợi An Sinh Xã Hội toàn phần ở tuổi 67. Đối với người Mỹ sinh trước đó, thì tuổi về hưu toàn phần là từ 66 tới 67, như sau:Sinh từ 1943-1954: về hưu ở tuổi 66.Sinh năm 1955: về hưu ở tuổi 66 và 2 tháng.Sinh trong năm 1956: về hưu ở tuổi 66 và 4 tháng.Sinh trong năm 1957: về hưu ở tuổi 66 và 6 tháng.Sinh trong năm 1958: về hưu ở tuổi 66 và 8 tháng.Sinh trong năm 1959: về hưu ở tuổi 66 và 10 tháng.