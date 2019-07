Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Năm nay, Ngày Độc Lập Hoa Kỳ sẽ là Thứ Năm 4 tháng 7/2019. Ngày này còn gọi là ngày “the 4th of July” hay là ngày “July Fourth” và là ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập ký năm 1776.Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời, và nhiều buổi lễ công cộng. Từ năm 1777, pháo bông đã được đốt để đón mừng ngày lễ.Bạn đi quanh các khu phố Quận Cam tuần qua đã thấy những gian hàng dựng lên để bán pháo bông để người dân đốt trong lễ này.Tuy nhiên, truyền thống dân gốc Việt tại Quận Cam thường ít đốt pháo. Chủ yếu là rủ nhau tới nhà nhau, hay cùng ra biển, nấu nướng, ăn uống. Tuy nhiên, khi lái xe ra khỏi nhà là tốn tiền xăng.Giá xăng trung bình tại tiểu bang California bây giờ đã lên tới mức 3.755 đôla/gallon vì tính thêm khoản thuế mới tăng 5.6 cent/gallon hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7/2019.Dù giá xăng tăng như thế, có vẻ như dân Mỹ cũng vẫn lái xe đi chơi trong ngày lễ này, và các ngày cuối tuần trong kỳ nghỉ “long weekend” (cuối tuần dài) theo truyền thống.Do vậy, khi lái xe ra đường, hãy chuẩn bị tinh thần để biết là có thể sẽ kẹt xe nhiều nơi.Auto Club đưa ra bản ước tính sẽ đông tới kỷ lục 3.5 triệu người lái xe ra đường phố Nam California trong ngày Lễ Độc Lập tuần này. Như thế là tăng 3.9% so với năm ngoái.Bản tiên đoán rằng sẽ kẹt xe nhiều nhất tai Nam California là vào chiều Thứ Tư 3 tháng 7/2019, đỉnh cao kẹt xe sẽ là từ 11:30 giờ sáng tới 1:30 giờ chiều vào Thứ Tư đó. Lượng xe đông nhất có thể gấp 3 lưu lượng xe bình thường.Thống dự báo sẽ có hơn 75% người du hành tại California sẽ đi bằng xe hơi tới nơi họ đã định. Nghĩa là, đi phi cơ, xe đò không nhiều. Trung bình giá xăng toàn tiểu bang California hơn 4 đôla/gallon.Lễ Độc Lập năm nay là 243 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo bản tiên đoán của WalletHub, sẽ có vài nơi lễ hội tưng bừng hơn nơi khác. Khi so sánh hơn 100 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ theo 20 thước đo, từ việc cho phép đốt pháo hay không, loại pháo nào được phép đốt, cũng như tính giá trung bình bia và rượu, để đoán xem thành phố nào sẽ tưng bừng hơn trong năm nay.Thành phố New York đứng đầu danh sách tưng bừng, và là nơi tốt nhất trong năm 2019 để mừng Lễ Độc Lập. Đặc biệt thống kê cũng cho thấy New York có tỷ lệ chết ít nhất vì nạn say rượu lái xe tính theo tỷ lệ dân số, nhưng cũng có thể vì nơi này có giá bia và rượu vang đắt nhiều thứ nhì Hoa Kỳ. Cũng có thể vì dân New York đi xe metro nhiều hơn là lái xe, vì thành phố này có nhiều trụ sở Liên Hiệp Quốc cho nên chỗ đậu xe rất hiếm và đắt, làm cư dân thường chọn giải pháp đi xe điện thay vì lái xe.Nơi thứ nhì mừng Lễ Độc Lập tưng bừng là tại Los Angeles, thành phố có tỷ lệ người chết nhiều thứ nhì Hoa Kỳ vì say rượu lái xe trên đầu người cư dân.Tưng bừng thứ ba sẽ là San Diego.Tưng bừng thứ tư sẽ là thủ đô Washington, D.C.Tưng bừng thứ năm sẽ là Las Vegas, và nơi này là thành phố có các khách sạn ba sao giá rẻ nhất.Buồn nản nhất để mừng Lễ Độc Lập là ở đâu?Theo nghiên cứu của WalletHub, San Bernardino là thành phố tệ hại nhất để mừng Lễ Độc Lập. Nơi này giáp biên Quận Cam và Quận Los Angeles.Như thế, tính chung, sẽ có hơn 5.7 triệu dân California và 3.5 triệu cư dân Nam California sẽ u hành trong thời khoảng 5 ngày lễ cuối tuần này. Đối với cư dân Nam California, nơi được ưa chuộng nhất để tới là, theo thứ tự: Las Vegas đứng đầu, San Diego thứ nhì, San Francisco thứ ba.Theo nghiên cứu của Auto Club, khoảng 4.5 triệu cư dân California lái xe đi chơi dịp này, trong khi 762,000 cư dân chọn đường hàng không tới nơi dự tính mừng lễ.Tính trên toàn quốc, số người du hành mùa lễ này sẽ tăng 4.1% để tới 48.9 triệu người.Đối với cư dân khắp Hoa Kỳ, người đi chơi mùa lễ này sẽ tới nơi nào đông nhất?Theo bản khảo sát của AAA Travel, dân Hoa Kỳ đợt lễ này sẽ về chơi nhiều nhất, theo thứ tự là các thành phố: Orlando, Honolulu, Seattle, Las Vegas và Anaheim.Để ý, thành phố thu hút nhất là Orlando, ở tiểu bang Florida, nơi có trò chơi trẻ em tưng bừng ở Disney's Animal Kingdom Theme Park.Và Anaheim là một thành phố trong Quận Cam, ở tiểu bang California, nơi có trò chơi trẻ em tưng bừng ở Disneyland Park và Disney California Adventure Park.Lời cảnh báo đặc biệt từ Sở National Weather Service giành cho cư dân Nam California ra bờ biển chơi trong những ngày lễ này: sóng biển có thể bất ngời mạnh và cao hơn bình thường, dòng nước biển có thể lôi bạn té ngã, và khi bước nhớ nhìn kỹ dưới nước để tránh bị loại cá stingrays (một loại cá đuối) chích bất ngờ.Lời cảnh báo nói đặc biệt coi chừng ở các bờ biển: Zuma, Venice, Santa Monica, Manhattan Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Salt Creek và San Clemente.Tốt nhất là đừng đứng nơi các bờ đá, nơi sóng có thể bất ngờ xô bạn té ngã. Nếu ra biển tắm, thì đừng bước ra xa bờ vì có thể sóng mạnh bất ngờ.Bản văn Sở NWS dặn rằng nếu bạn đang tắm biển, bị sóng xô hay lôi bất ngờ, hãy nhớ bình tỉnh, thư giãn và thả nổi, đừng bơi ngươc dòng, và nếu có thể thì bơi theo hướng dọc bờ biển. Nếu thấy không tự bơi được, nhớ hướng mặt vào bờ và gọi hay vẫy tay xin cứu. Nhớ chỉ bơi gần chòi cứu hộ, trong tầm mắt các nhân viên cứu hộ.Nếu bạn chơi khuya trên bờ biển, nhớ xem giờ đóng cửa… vì không phải bờ biển nào cũng có cùng giờ đóng cửa.Xin chúc quý độc giả những ngày vui trong mùa Lễ Độc Lập Hoa Kỳ.