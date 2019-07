HÀ TĨNH: Bé Sơ Sinh Bị Đứt Cổ, Nghi Bị Kéo Ra Quá Mạnh

HÀ TĨNH, VN -- Sự việc thật kinh hoàng đã xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Tĩnh khi một bác sĩ giúp sản phụ sinh con lại kéo đứt cổ của đứa bé, theo bản tin của trang mạng Zing.vn cho biết hôm 2 tháng 7.Bản tin Zing viết như sau."Nếu thai còn sống, động tác của bác sĩ phải quá mạnh, quá thô bạo mới có thể gây ra tình trạng đứt tới 8 vết khâu", bác sĩ Bùi Chí Thương, ĐH Y dược TP.HCM, nhận định.Vừa qua, sự việc trẻ sơ sinh - con của sản phụ Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1982, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - tử vong ngay sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với 8 vết khâu dài trên cổ, gây xôn xao dư luận.Bác sĩ nói thai chết lưu, hộ sinh bảo nghe thấy tim thai 3 lần?Trả lời báo chí, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, cho biết khoảng hơn 19h ngày 30/6, ông nhận được thông báo của ê-kíp đỡ đẻ về trường hợp sản nhi đầu đã ra ngoài nhưng thân và mông mắc kẹt trong mẹ nên tức tốc chạy lên.Đến nơi, qua kiểm tra, bác sĩ Đức thấy đầu thai nhi trắng, có một số chỗ trượt da. “Lúc này, tôi dùng tay thử kéo thì em bé bị đứt cổ phải khâu 8 mũi nhưng thai nhi đã tử vong trước khi tôi dùng tay để kéo ra ngoài”, bác sĩ Đức nói.Sáng 2/7, ông Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cũng cho rằng dựa vào kết quả chuyên môn ông nắm được, trẻ sơ sinh này đã chết lưu trước đó khoảng 2-3 ngày.Tuy nhiên, theo hộ sinh Hoàng Thị Trinh, trong quá trình chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần. Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118-130 lần/phút.Sau đó, hộ sinh này lại cho rằng đã nghe nhầm tiếng nhịp tim và động mạch của thai nhi dẫn đến nhận định sai về việc em bé còn sống trong bụng.Nhận định về vấn đề này, bác sĩ Bùi Chí Thương, Bộ môn Phụ sản, Đại học Y dược TP.HCM, khẳng định: “Nếu thai lưu, tất cả hệ mạch máu không thể hoạt động được. Do đó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn tiếng động mạch thai nhi thành tiếng tim. Đây là điều cần khẳng định rõ”.Theo chuyên gia này, nhân viên y tế chỉ có thể nhầm tiếng động mạch của người mẹ với tim thai. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, lỗi này thường do sự bất cẩn, nhầm lẫn của nhân viên y tế trong quá trình thăm khám.Trường hợp hy hữu, chưa từng ghi nhận ở Việt NamVề vết khâu dài trên cổ trẻ sơ sinh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thừa nhận bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản, đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh và sau đó khâu lại.Tuy nhiên, hai nữ hộ sinh Hoàng Thị Định và Hoàng Thị Trinh đã kéo em bé này trước nhưng không được nên gọi bác sĩ Đức.Nhận định về vụ việc, bác sĩ Bùi Chí Thương cho biết nếu thai nhi còn sống, kể cả cân nặng trên 4 kg, cũng hiếm có thể xảy ra tình huống này.Thực tế, thế giới và Việt Nam đều chưa ghi nhận trường hợp tương tự. "Nếu thai sống, động tác phải quá mạnh, quá thô bạo thì mới có thể gây ra tình trạng đứt tới 8 vết khâu như vậy.Trong trường hợp thai đã chết lưu trước đó, các mô bở, mềm, nếu bác sĩ kéo đứt trẻ, cần sớm nhận lỗi với gia đình", bác sĩ Thương thông tin.Sáng 2/7, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị cơ quan này kiểm tra ngay sự việc báo nêu và xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm.Bộ Y tế nhấn mạnh Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị liên quan phải cung cấp thông tin trung thực tới gia đình nạn nhân và cơ quan truyền thông.