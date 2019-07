TT Trump Đả Kích Vụ Kiện Tại New York Vì Mục Tiêu Chính Trị

WASHINGTON - Hàng loạt twitter trưa Thứ Hai 1 tháng 7 của chủ nhân Bạch Ốc, tố cáo thống đốc Andrew Cuomo dùng giám đốc tư pháp Letitia James của tiểu bang để kiện công việc kinh doanh của ông là vì động lực chính trị.Theo các twitter này, tiểu bang New York kiện mọi thứ và ra sức vạch tội. Twitter của TT Trump ghi rõ “Sinh sống tại New York là khó và tốn kém … Tôi bị kiện cả về Trump Foundation là cơ sở hiến tặng nhiều hơn thu”.Ông Trump phàn nàn : giám đốc tư pháp NewYork không hề ngó tới Clinton Foundation là cơ sở đáng phàn nàn.Sau cùng, twitter của ông Trump kết luận: vì thế nên nhà buôn và doanh nghiệp từ bỏ tiểu bang New York bằng con số kỷ lục.Trong tiếp xúc nối mạng với phóng viên, thống đốc Cuomo cho hay ông chưa xem những twitter kể trên, nhưng vẫn biết “không điều gì Trump nói có thể gây ngạc nhiên”. Theo lời ông Cuomo, nếu không có gì giấu giếm, ông Trump không phải lo.NBC cho hay: từ đầu năm, giám đốc tư pháp James đã gửi trát đòi để yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài chính về Trump Organization và cá nhân ông Trump. Bà James điều tra dựa theo cuộc điều trần của luật sư Michael Cohen cho hay ông Trump thổi phồng tài sản để tìm kiếm tín dụng từ ngân hàng