CSVN Không Đặc Xá Tội Chống Chế Độ

Kể từ ngày 1 tháng 7, CSVN sẽ không đặc xá cho các tội mà chế độ này gọi là “hoạt động nhằm chống pháp chính quyền nhân dân,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 1 tháng 7.Bản tin viết như sau."Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân" từ nay sẽ không được đặc xá. Đó là một trong những nội dung của Luật Đặc Xá hiệu chỉnh hồi 2018 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019.Theo đó, những tội danh không được đề nghị xét đặc xá gồm: Tội phản bội Tổ quốc; Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; Tội bạo loạn; Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Một số tội danh khác trong nhóm tội An ninh quốc gia cũng sẽ không được đặc xá gồm: Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội phá rối an ninh; Tội chống phá cơ sở giam giữ; Tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự.Chính quyền Việt Nam thường dùng các điều luật về An ninh Quốc gia để kết tội những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ôn hòa hoặc làm im tiếng những phản biện với chính phú trên mạng xã hội.Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi tháng 10/2018 là trường hợp gần nhất được chính quyền Việt Nam đưa từ nhà tù đến thẳng phi trường để sang Mỹ tị nạn khi đang thụ án 10 năm tù giam vì cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".Chính quyền Hà Nội thường im lặng trước các vụ việc của những nhà hoạt động được trả tự do để sang nước ngoài hoặc chỉ giải thích vì lý do "nhân đạo", "đối ngoại".Hình minh họa. Phiên tòa xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội hôm 5/4/2018.