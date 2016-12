LHQ Lập UB Thu Thập Chứng Cứ Tội Ác Chiến Tranh Ở Syria

NEW YORK - HĐ Bảo An thỏa thuận thành lập 1 ủy ban thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh trong hơn 5 năm qua tại Syria.Đại Sứ Bashar Jaafari là đại diện Syria phản đối điều mà ông gọi là “can thiệp trắng trợn nội bộ của 1 thành viên LHQ”.Nga và Trung Cộng đều chống lại.Trong khi đó, Pháp và Anh cùng vận động HĐ Bảo An cấm bán trực thăng cho Syria và thi hành các trừng phạt đầu tiên có liên quan với sự xử dụng vũ khí hoá học của chính quyền Damascus.Bản dự thảo nghị quyết của Anh và Pháp hô hào phong toả tài sản và ngưng cấp chiếu khán cho 4 viên chức Syria cùng 10 pháp nhân gồm trung tâm nghiên cứu Syria có liên quan với vũ khí hoá học.Giới ngoại giao đoán trước Nga sẽ dùng quyền phủ quyết với nghị quyết Anh-Pháp.