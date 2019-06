Richard Vu Nguyen Lừa Gạt Người Đầu Tư Lấy 2.4 Triệu MK

SANTA ANA -- Một người đàn ông Mỹ gốc Việt tên là Richard Vu Nguyen đã sử dụng YouTube, truyền hình bằng tiếng Việt để dụ dỗ các nạn nhân vào vụ lừa đảo đầu tư 2.4 triệu đô la, theo bản tin của báo Orange County Register cho biết hôm 28 tháng 6.Bị cáo đã giấu sự kết án gian lận chuyển tiền trong quá khứ, 2 trừng phạt từ California Department of Corporations và những thiệt hại thương mại đáng kể từ các nạn nhân của ông ấy, theo SEC cho biết.Trong khi đó báo VNExpress trích thuật tin từ OC Register cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.Richard Vũ Nguyễn bị cáo buộc lừa hàng chục nhà đầu tư gửi tiền vào quỹ của mình và dùng số tiền này để mua sắm cá nhân.Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm 25/6 thông báo đệ đơn kiện Richard Vũ Nguyễn, một doanh nhân gốc Việt ở thành phố Santa Ana, bang California, với cáo buộc lừa đảo 2,4 triệu USD từ các nhà đầu tư. Richard, 52 tuổi, còn được biết đến là Nguyễn Thanh Vũ, đối mặt với 4 tội liên quan đến lừa đảo trên vai trò là một nhà môi giới chứng khoán không có giấy phép và chủ tịch một công ty có tên NTV Financial.Theo đơn kiện của SEC, NTV Financial đã quảng cáo trên YouTube và các kênh truyền hình tiếng Việt ở Mỹ rằng quỹ đầu tư của mình có tỷ lệ rủi ro thấp và hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cho khách hàng. Ít nhất 80 nhà đầu tư, hầu hết là người gốc Việt tại California, đã chuyển tổng cộng 2,4 triệu USD cho quỹ của Richard từ tháng 2/2018 đến tháng 3/2019, nhưng thực chất số tiền này được đưa vào các tài khoản riêng của ông này, NTV Financial và bạn gái.Doanh nhân gốc Việt cũng bị cáo buộc dùng khoảng 600.000 USD của các nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân, trong đó có mua xe hơi, motor, trang sức và nhà riêng. Các khoản mua sắm diễn ra khi Richard và công ty đang thua lỗ lớn.Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc thuyết phục ít nhất 30 người cung cấp thông tin cá nhân và quyền truy cập các tài khoản môi giới trực tuyến để thay mặt họ giao dịch. Đến tháng 3/2019, 17 khách hàng của Richard đã thiệt hại gần 570.000 USD trên tổng số tiền 1,19 triệu USD trong tài khoản ngân hàng.Theo SEC, để thuyết phục các nhà đầu tư, Richard đã nói dối rằng mình có 20 năm kinh nghiệm làm việc cho ngân hàng Goldman Sachs nhưng che giấu chuyện ông có tiền án tiền sự về tội lừa đảo và từng ngồi tù 15 tháng vào năm 2009. Năm 2012, ông này cũng bị kết án 2 năm tù vì tội gây thương tích cho người khác.Richard bác bỏ các cáo buộc và cho rằng SEC đã không tính đến những biến động trong nguồn dự trữ tiền mặt của NTV Financial khi các khách hàng rút tiền và tái đầu tư."Chúng tôi hứa với các nhà đầu tư rằng sẽ hoàn lại tiền khi họ cần với lãi suất 16% một năm. Các nhà đầu tư giao tiền cho tôi và tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn miễn là tôi trả lãi cho họ", ông nói.Hiện Richard bị phong tỏa tài sản, cấm truy cập vào các tài khoản môi giới của khách hàng và dự kiến ra tòa vào ngày 8/7.