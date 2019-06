Huawei Thua Kiện, Bị Phán Quyết Đánh Cắp Công Nghệ Của CNEX

Khoảng cuối tháng 06/2019, bồi thẩm đoàn của vụ tranh chấp giữa Huawei và công ty do một nhân viên cũ của họ đồng sáng lập, CNEX, đã đưa ra quyết định của mình. Theo đó, bồi thẩm đoàn bác bỏ tuyên bố rằng Huawei là nạn nhân trong vụ tranh chấp, và cho rằng công ty đã ăn trộm các bí mật thương mại từ CNEX.Bồi thẩm đoàn ở Sherman, Texas cho rằng Huawei không được hưởng lợi từ vụ trộm cũng như không phải bồi thường thiệt hại cho startup CNEX Labs Inc. Trung tâm của vụ tranh chấp xoay quanh công nghệ ổ lưu trữ thể rắn, được làm từ các con chip có tên chip nhớ NAND Flash, để lưu trữ thông tin trên chất bán dẫn. Các ổ lưu trữ cho phép truy cập dữ liệu với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với công nghệ ổ đĩa dựa trên đĩa từ truyền thống.CNEX Labs được thành lập năm 2013 bởi hai cựu giám đốc của Marvell Technology Group và nhà nghiên cứu Yiren "Ronnie" Huang, người trước đó từng làm việc tại Futurewei, công ty con tại Mỹ của Huawei. Dựa vào công nghệ của mình, CNEX thiết lập mối quan hệ với các công ty công nghệ lớn như Microsoft, để phát triển phương pháp giúp việc lưu trữ trở nên nhanh hơn và rẻ hơn. Đây là một nhu cầu rất cần thiết đối với việc lưu trữ và truy cập những khối dữ liệu khổng lồ trên các dịch vụ lưu trữ đám mây.Lập luận của các bên trong phiên tòaHuawei cáo buộc rằng Huang muốn thành lập công ty riêng, nhưng không nhận được sự hỗ trợ nào. Vì vậy ông đã gia nhập Futurewei vào năm 2011. Cũng theo Huawei, trong khi làm việc tại đây, ông Huang đã sử dụng một nhóm kỹ sư để phát triển công nghệ mới cho các thiết bị lưu trữ và rời khỏi công ty khi thành lập CNEX ba ngày sau đó. Tại đây, ông và các nhà sáng lập khác của CNEX tuyên bố ý tưởng của Huang thuộc về sở hữu của họ và lôi kéo các nhân viên khác của Huawei.Trong khi đó, CEO của CNEX, Alan Amstrong nói với Bồi thẩm đoàn rằng, ông yêu cầu Huang giúp thành lập CNEX sau khi được giới thiệu từ một người bạn chung của hai bên. Bất kỳ cựu nhân viên nào của Huawei khi gia nhập CNEX đều là vì họ cảm thấy "không hạnh phúc ở nơi họ làm việc và muốn làm cho một startup."Ông Huang, một trong ba người sáng lập nên CNEX, cho biết ông đã có ý tưởng từ lâu trước khi gia nhập Futurewei, và rời khỏi đây sau khi nhận thấy công ty không có nhiều hỗ trợ cho mình. Huawei còn cho rằng, ông Huang bắt đầu tìm cách cấp bằng sáng chế trong nhiều tháng sau khi gia nhập Futurewei và rằng, bằng sáng chế của Huang dựa trên nghiên cứu ông thực hiện tại Futurewei. Bồi thẩm đoàn chỉ cho rằng Huang đã vi phạm thỏa thuận công việc về điều khoản tiết lộ đơn xin cấp bằng sáng chế, nhưng Futurewei không bị tổn hại bởi lỗi lầm đó.Trong phiên tòa tháng 06/2019, bồi thẩm đoàn nhận thấy Huang không ăn trộm bí mật thương mại nào trong vụ việc. CNEX lập luận rằng, bất cứ điều gì Huawei tuyên bố là bí mật thực ra đều là các thông tin đã được công bố công khai.Luật sư trưởng của CNEX, Matthew Gloss, cho biết sau phán quyết của phiên tòa: “Chúng tôi là một công ty mới không có doanh thu hay lợi nhuận. Vì vậy bồi thẩm đoàn không thể phán quyết về bồi thường cho CNEX đối với bất kỳ thiệt hại nào. Đây là một chiến thắng đối với các quy định của luật pháp và các tiêu chuẩn toàn cầu về đạo đức trong hành vi của doanh nghiệp. Vụ kiện chưa bao giờ về tiền mà là để cứu công ty.”Bồi thẩm đoàn của phiên tòa còn cho rằng chính Huawei, chứ không phải bộ phận nghiên cứu của họ tại Mỹ Futurewei, đã ăn trộm các bí mật thương mại của CNEX. Các luật sư của Huawei tại phiên tòa không đưa ra bình luận nào về phán quyết của phiên tòa. Trong khi đó theo Tim Danks, phó chủ tịch Huawei về quản trị rủi ro, công ty đang đánh giá lại quyết định và cân nhắc các bước đi tiếp theo. Ông Danks cho rằng kết quả là một phán quyết hỗn độn, và rằng công ty thất vọng về việc bồi thẩm đoàn không cho bồi thường sau khi nhận thấy ông Huang vi phạm thỏa thuận công việc của mình.