CSVN: Không Đa Nguyên, Đa Đảng

Chính quyền CSVN một lần nữa nói họ không chấp nhận đa nguyên đa đảng, không cho người dân trọn quyền tự do bầu cử, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 27 tháng 6.Bản tin viết như sau.“Việt Nam chính thức từ chối khuyến nghị của Cộng hoà Czech ‘tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ, đảm bảo cho công dân toàn quyền bầu cử, ứng cử và tham gia các vấn đề công’, theo Báo cáo của Nhóm Làm việc Liên Hiệp Quốc về Hoạt động Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát, công bố hôm 26 tháng 6.“Theo Báo cáo, tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) vào tháng 1 vừa qua, đã có 291 khuyến nghị được đưa ra cho Việt Nam. Sau khi xem xét, Việt Nam chỉ chấp nhận 241 khuyến nghị, trong đó 220 là chấp nhận hoàn toàn, 21 khuyến nghị chỉ được chấp nhận môt phần.“Trong số những khuyến nghị mà Việt Nam không chấp nhất, đáng chú ý có khuyến nghị của đại diện chính phủ Cộng hòa Czech đưa ra cho Việt Nam tại UPR hôm 22/1 ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, yêu cầu Vệt Nam tạo điều kiện cho đa nguyên, đa đảng và đảm bảo bầu cử dân chủ.“Trong phiên điều trần vào tháng 2 năm 2014, đại diện chính phủ Cộng hoà Czech cũng từng khuyến nghị chính phủ Việt Nam ‘tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ’ và Czech cũng đề cập đến việc ‘tăng cường quyền tham chính một cách bình đẳng cho công dân, bao gồm cả việc từng bước tiến tới một nền dân chủ đa đảng’. Việt Nam đã không chấp nhận khuyến nghị này của Czech.“Theo Báo cáo của UN, Việt Nam cũng không chấp nhận những khuyến nghị liên quan đến việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, luật An ninh Mạng và Luật Hình sự vốn đã bị quốc tế chỉ trích. Việt Nam cho rằng những khuyến nghị này là không thực tế và không chấp nhận vào lúc này.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Liên quan đến các khuyến nghị về việc bỏ án tử hình, Việt Nam cho rằng việc áp dụng án tử hình phải cân nhắc đến Luật Hình sự vừa sửa đổi. Ngoài ra, Việt Nam cũng cho rằng việc áp dụng luật trên thực tế tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền Dân sự và Chính trị. Vì vậy Việt Nam chỉ chấp nhận những đề nghị hoặc những phần thích hợp mà thôi.”Trong hình, đại diện chính phủ Cộng hoà Czech, phát biểu tại phiên điều trần UPR của Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Geneva, ngày 22/1/2019.