Vi Phạm Trọng Tội Sẽ Không Được Tòa Di Trú Xét Xử

Những thường trú nhân có thẻ xanh khi vi phạm tội hình sự nghiêm trọng sẽ không được tòa di trú cho phép điều trần trước tòa. Luật sư Lê Tuấn đã cho biết như vậy trong một bài viết gửi cho văn phòng Robert Mullins International. Trân trọng cảm ơn Luật sư Lê Tuấn và xin giới thiệu cùng bạn đọc.Hồ sơ Nielsen v. Preap của Tối Cao Pháp ViệnVào ngày 19 tháng Ba năm 2019 vừa qua, Tối Cao Pháp viện Hoa Kỳ đã công bố quyết định về hồ sơ Nielsen v. Preap. Trong hồ sơ này, Tối Cao Pháp Viện quyết định về việc chính phủ có thể yêu cầu những người nào đó đang bị giam giữ trong thời gian chờ đợi bị trục xuất sẽ không được xét xử vì những hồ sơ phạm tội của họ trong quá khứ hay không. Đây là một hồ sơ thách thức sự diễn giải quá rộng rãi của chính phủ về một đạo luật giam giữ bắt buộc có từ năm 1996. Luật này yêu cầu những người bị giam giữ trong thời gian chờ bị trục xuất sẽ không được xét xử tại tòa, chỉ vì họ có quá khứ phạm tội nghiêm trọng. Chính phủ diễn giải rằng luật yêu cầu giam giữ mà không cần xét xử trong những vụ án mà người phạm tội đã thụ án nhiều năm hoặc kể cả 10 năm trước đây.Kết quả là những người không bao giờ tái phạm tội, đã làm lại cuộc đời, sống an lành với gia đình họ, và trở thành những thành viên tích cực trong cộng đồng của họ, vẫn là đối tượng bắt buộc bị giam giữ khi vụ án trục xuất của họ lướt qua hệ thống tòa án di trú, mà không xét xử để xác định rằng họ có cần thiết bị giam ngay từ vụ án đầu tiên hay không.Trước khi Tối Cao Pháp Viện quyết định, một người với hồ sơ án hình sự bị giam và nằm trong tiến trình bị trục xuất được hưởng quyền ra tòa xin đóng tiền tại ngọai hầu tra và xin được tạm thời được thả ra trong thời gian chờ vụ án được xét xử. Nhưng với quyết định mới kể trên, Tối Cao Pháp Viện đã vừa quyết định rằng một người bị giam cầm để bị trục xuất sẽ không có quyền xin tại ngọai hầu tra nếu tội của họ được xem là nghiêm trọng theo luật di trú, dù tội này đã xảy ra nhiều năm, kể cả trên 10 năm trước.Đây là một quyết định u ám cho cộng đồng di dân, đặc biệt là những gia đình có người thân phạm một tội hình sự duy nhất trong đời trước đây, mặc dù họ đã trở lại sống rất đàng hòang. Theo luật mới, kể từ khi hồ sơ án tích còn tồn tại khi người này vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm và bị đặt trong tiến trình bị trục xuất, dù tội này đã xảy ra nhiều năm. Theo quyết định của luật mới, họ sẽ không thể hợp lệ xin đóng tiền để tại ngọai hầu tra trong hồ sơ bị trục xuất nếu họ bị kết án vi phạm trọng tội. Như mọi người đều biết, nếu thành viên gia đình là người cột trụ và bị mang đi, gia đình này sẽ bị lâm vào con đường u tối, nhất là về mặt tài chánh.Khi biết rằng chính phủ sẽ hành động ra sao và tòa di trú sẽ không cho phép đóng tiền tại ngọai hầu tra, điều quan trọng là quý vị hoặc thành viên trong gia đình có hồ sơ án tích và không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị nên tham khảo với một luật sự nhiều kinh nghiệm để xem họ góp ý kiến ra sao. Có thể có khả năng sẽ xin hủy bỏ vụ kết án này và xóa án tích để tránh bị trục xuất. Điều quan trọng nhất vẫn là có một luật sư di trú duyệt xét lại hồ sơ của qúy vị và tìm những giải pháp nếu qúy vị có án hình sự.Hồ Sơ Phúc Thẩm Của Tòa Tiểu Bang CaliforniaVề hồ sơ Reyna Perez HernandezBài viết của Luật sư Lê Tuấn còn cho biết thêm một số thông tin di trú cần quan tâm liên quan đến hồ sơ của cô Reyna Perez Hernandez.Vào ngày 26 tháng Ba năm 2019 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm California đã đưa ra quyết định về hồ sơ của cô Reyna Perez Hernandez. Theo hồ sơ này, Tòa Phúc Thẩm California đã làm rõ về bổn phận của luật sư chuyên môn về hình sự đối với thân chủ của họ. Tòa tuyên bố rằng khi hậu quả của vấn đề di trú thực sự rõ ràng thì luật sư hình sự có bổn phận cho những lời tham vấn đúng đắn và minh bạch.Theo hồ sơ này, cô Hernandez bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ lọai chất bị kiểm sóat. Cô cuối cùng đã thú tội đã vi phạm điều luật An Tòan Và Sức Khỏe California số 1378 về việc tàng trữ buôn bán chất bị kiểm sóat theo lời cố vấn của luật sư hình sự của cô. Tại phiên tòa hình sự mà cô thú tội, luật sư của cô để cô ký tên trên một đơn thú tội ngắn gọn. Trên đơn này, trên một hàng chữ mà cô Hernandez thú tội có ký tên, ghi rằng: "Hậu quả di trú: Tôi hiểu rằng tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, tội của tôi bị kết án về tội danh sẽ mang lại hậu quả bị trục xuất, bị cấm nhập cảnh Hoa kỳ, hoặc bị từ chối nhập tịch theo luật Hoa Kỳ".Nói chung, bị kết tội buôn bán ma túy hoặc vi phạm điều luật An Tòan và Sức Khỏe California số 11378 tàng trữ buôn bán chất bị kiểm sóat sẽ bị trục xuất bắt buộc. Trong suốt thời gian bị bắt, luật sư hình sự của cô Hernandez chưa bao giờ nói với cô rõ ràng là nếu cô nhận tội này, cô sẽ đương nhiên bị trục xuất. Thay vào đó, ông luật sư chỉ cố vấn cô ta rằng cô "có thể bị trục xuất" khi thú tội và chưa bao giờ cố vấn cô ta về hậu quả một cách rõ ràng.Sau đó, cô Hernandez tìm cách rút lại lời thú tội nhưng tòa dưới không thuận và từ chối đơn xin của cô. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm California đã đứng về phía cô Hernandez và cho phép cô rút lại lời thú tội trước đây khi tòa xét rằng luật sư hình sự của cô đã làm sai vì đã không cho cô những cố vấn rõ ràng về việc bị trục xuất.Hồ sơ mới này có ý nghĩa ra sao nếu một người thú tội hoặc không tranh cãi trong quá khứ về tội buôn bán ma túy hoặc vi phạm điều luật An Tòan và Sức Khỏe California số 11378 về việc tàng trữ chất bị kiểm sóat và không được luật sư hình sự cố vấn rõ ràng là tội danh này sẽ đưa đến việc đương nhiên bị trục xuất. Chính vì thế, cô Hernandez là một hồ sơ tốt vì có thể rút lại lời thú tội của mình.Tuy nhiên, phán quyết mới của tòa nói trên không phải tự nhiên mà có, nếu qúy vị không làm gì cả và không trở lại tòa để xóa lời thú tội của mình hoặc xóa việc không tranh cãi. Lời thú tội và việc không tranh cãi sẽ vẫn còn đó và sẽ đưa đến hậu quả di trú bất lợi vì lời thú tội của mình. Nếu một người đã có lệnh của tòa di trú phải rời khỏi Hoa Kỳ vì đã thú tội hoặc không tranh cãi về tội buôn bán ma túy nhưng vẫn còn ở Hoa Kỳ dưới Lệnh Giám Sát, thì vẫn có thể xin tái mở hồ sơ di trú của mình và tranh đấu cho hồ sơ của mình có thể được trả lại thẻ xanh. Với tất cả những hồ sơ tương tự, mỗi hồ sơ đều có những tình huống khác nhau. Với tất cả luật lệ đang có vẫn có thể thay đổi rất nhanh và người ta sẽ bị mất quyền lợi với luật mới nếu họ không làm gì cả và luật sẽ thay đổi.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nếu tôi đã có lệnh bị trục xuất và vẫn còn sinh sống ở Hoa Kỳ, liệu luật mới có thể giúp tôi xin lại thẻ xanh không?- Đáp: Câu trả lời là được, nhưng còn tùy vào những gì đã xảy ra trong hồ sơ của qúy vị, cũng như tình huống và những dữ kiện trong hồ sơ. Qúy vị nên nói chuyện với một luật sư nhiều kinh nghiệm để duyệt lại hồ sơ trước.- Hỏi: Nếu tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng bị trục xuất, liệu luật mới có giúp tôi không?- Đáp: Câu trả lời là có. 