Miền Bắc VN Mưa Lũ, 1 Chết, 3 Bị Thương

Mưa lũ đã làm cho ít nhất 1 người chết và 3 người bị thương tại miền Bắc Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 24 tháng 6.Bản tin viết như sau.“Một người chết và 3 người bị thương do mưa to và sét đánh vào ngày 23 tháng 6 tại tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.“Trong khi đó hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt hôm 23/6 trên huyện Mường Tè và Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu cũng gây thiệt hại về tài sản và hoa màu cho người dân địa phương..“Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu hôm 24/6, dẫn thống kê từ cơ quan chức năng.“Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho báo chí biết, sau trận mưa kéo dài đêm 23/6, hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt trên suối Hua Bum, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và suối Nậm Sì Lường, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè.“Theo thống kê ban đầu, lũ đã cuốn trôi 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân.“Theo Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, lực lượng chức năng đang giúp dân di tản và tìm kiếm những người bị lũ cuốn trôi.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Mưa lũ đã gây thiệt hại một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nghiêm trọng nhất là tuyến Quốc lộ 4H, tại địa phận xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, mưa lũ đã làm sạt lở hơn 30 m đường, gây chia cắt huyện Mường Tè với bên ngoài.“Hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát các hộ dân, không để người dân ngủ tại lán nương, đánh bắt cá trên sông suối…“Cũng trong ngày 24/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 04 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc cùng các ban ngành liên quan thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lũ bất thường.“Cụ thể công điện nêu rõ, trọng điểm của đợt mưa này có khả năng xảy ra lũ ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái...”Hình ảnh 2 trận lũ quét xảy ra đồng loạt hôm 23/6 trên huyện Mường Tè và Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và hoa màu.