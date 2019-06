Công Dân Mỹ Gốc Việt Michael Nguyễn Bị CSVN Kết Án 12 Năm Tù

Saigon - Tòa Vietnam tuyên án công dân Hoa Kỳ 55 tuổi Michael Nguyễn Minh Phương 12 năm về tội âm mưu lật đổ chính quyền.Luật sư cho biết: ông Phương nhận tội kích động biểu tình, không nhận tội âm mưu tấn công các công sở tại Hà Nội và TP.HCM bằng bom lửa, theo tường thuật của BBC.Ông Phương sẽ bị trục xuất sau khi thọ án.3 người khác bị kết án tù ở mức độ khác nhau về những tội liên quan.Ông Phương và 3 bị cáo bị quy tội chỉ sau nửa ngày điều trần.Trong khi đó bản tin hôm 24 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết thêm rằng, “Bản cáo trạng được tờ Công an TP HCM trích dẫn cho biết, ông Michael và các bị cáo khác là Trần Long Phi, 21 tuổi, và Huỳnh Đức Thanh Bình, 23 tuổi, nhận tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 109 Bộ luật Hình sự. Ông Phi bị kết án 8 năm tù và ông Bình lãnh án 10 năm tù. Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Thịnh, 67 tuổi, cha của bị cáo Bình, bị kết án 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm.”“Luật sư Miếng nói với Reuters sau khi phiên tòa kết thúc hôm 24/6 rằng thân chủ của ông nhận tội và yêu cầu được giảm án để có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Vợ và bốn người con của ông Michael hiện sinh sống tại California, Mỹ.“Theo bản cáo trạng, từ đầu năm 2017, ông Michael và những người trên cùng một số đối tượng khác đã “cấu kết cùng nhau thành lập, tham gia tổ chức ‘Quốc nội quật khởi’” để “lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại TP HCM và Hà Nội, gây bạo loạn tiến tới nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.”“VOA không thể liên lạc được với gia đình ông Micheal để phỏng vấn về bản án 12 năm tù mà chính quyền Việt Nam vừa đưa ra đối với ông cũng như về thông tin ông “nhận tội”.“Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay với VOA, bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, nói rằng bà và bốn người con gái “luôn tin rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp đưa được anh Michael về đoàn tụ với gia đình.”“Đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho các Dân biểu Mỹ biết rằng tòa đại sứ sẽ yêu cầu Việt Nam trục xuất ông Micheal ngay sau khi phiên tòa diễn ra.“Tuy nhiên, Hội đồng xét xử của TAND TP HCM tuyên rằng ông Michael sẽ chỉ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt.“Luật sư Nguyễn An Đôn, người từng bào chữa cho hai bị cáo người Việt Nam cũng bị cáo buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trước đây, cho rằng đây là một “mức án quá nặng” nhưng được đưa ra nhằm để răn đe những người khác.“Vụ án ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ ở Việt Nam đa số là bị xử nặng,” Luật sư Đôn, người từng bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà sau này bị trục xuất sang Mỹ, nói từ Phú Yên. “Chỉ cần người dân nói lên tiếng nói của họ hoặc là thể hiện chính kiến thôi nhưng mà chính quyền không thích thì họ muốn kết tội gì thì kết tội. Đa số họ bị kết tội ‘lật đổ chính quyền’ hoặc ‘tuyên truyền chống phá nhà nước.’ Hai tội đó thường được áp dụng cho những người bất đồng chính kiến.”“...“Chúng tôi thất vọng về bản án ngày hôm nay,” một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói trong một thông cáo qua email gửi cho Reuters. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quan ngại của chúng tôi liên quan đến trường hợp của ông (Micheal) Nguyễn, về tình trạng sức khỏe của ông ấy, ở mọi mức độ phù hợp.”“Trước đó, trong một chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4/2019, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy đã nêu vụ công dân Mỹ Michael Nguyễn bị bắt giữ với chính quyền Việt Nam, theo The Orange County Register.“Ông Michael bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 7/7/2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến TP HCM “để lôi kéo một số đối tượng tham gia biểu tình,” theo bản cáo trạng.“Vào tháng 10 năm ngoái, 21 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư đến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu gây áp lực phía Việt Nam nhằm trả tự do cho ông Michael. Trước đó một tháng, hai dân biểu Mỹ đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Hà Nội ngược đãi công dân Hoa Kỳ.”