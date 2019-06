CSVN Ra Mắt Sách Ca Ngợi Ông Trọng Còn sống Là Điềm Gở...

HÀ NỘI -- Trong khi gần đây dư luận đồn đãi về tình hình sức khỏe nghiêm trọng của ông Nguyễn Phú Trọng thì Đảng CSVN lại cho ra mắt sách ca ngợi ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước này, không tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ phải chăng đây là dấu hiệu gì đó không ổn cho ông Trọng, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 21 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Một cuốn sách ca ngợi Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được ra mắt hôm 20/6, chỉ một ngày sau khi người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam tiếp tục vắng mặt trước công chúng khi không đến dự buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mà trước đó đã được truyền thông nhà nước thông báo.“Cuốn sách về ông Trọng có tên “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” được Ban Tuyên giáo Trung ương, báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị đồng phối hợp tổ chức ra mắt ở Hà Nội.“Cuốn sách dày hơn 600 trang, mà theo Zing News, sẽ “giúp người đọc hiểu hơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”, người được coi là khởi xướng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, là ‘Người đốt lò vĩ đại’, ‘Tổng tư lệnh lòng dân’”.“Trước đó một ngày, truyền thông trong nước cho biết ông Trọng đã “xin phép” vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội “do bận công tác.”“Nhận xét về thời điểm ra mắt sách, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói rằng ông không hiểu ý định của những người xuất bản và biên tập “muốn gì” khi xuất bản sách này trong khi ông Trọng vắng mặt trong 30 ngày qua.“Thường thì sau khi một người nào đó qua đời người ta mới xuất bản một cuốn sách đại loại với tiêu đề kiểu như vậy. Tôi không hiểu họ muốn nịnh bợ ông Nguyễn Phú Trọng hay họ muốn có một ý đồ gì thì thực sự (tôi) không thể biết được. Tôi nghĩ đấy là một điềm gở cho ông Trọng.”“Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được Tin Tức trích lời nói tại buổi lễ ra mắt sách tại trụ sở báo Nhân dân rằng việc đưa ra cuốn sách này “có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là đối nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác thông tin tuyên truyền hiện nay.”“Tôi không hiểu với cuốn sách đó thì họ chỉnh đốn Đảng như thế nào. Trong khi mấy ngày vừa qua 4-5 tướng công an bị bắt và bị đi tù rồi 2 tướng của hải quân cũng bị kỷ luật, rồi chuyện thanh tra bộ Xây dựng ở Vĩnh Phúc rồi biết bao nhiêu chuyện như vậy hàng ngày đổ vào tai vào mắt người dân. Tôi nghĩ rằng người dân bây giờ tin vào hành động chứ không còn tin vào lời nói nữa. Và họ có làm bất kể cái gì để khôi phục nó thì cũng vô vọng,” TS Quang A, một dịch giả, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội, nói.“Ông Trọng, 75 tuổi, là người khỏi động chiến dịch chống tham nhũng, được cho là có mục tiêu chính trị, trong đó hàng chục quan chức cấp cao và lãnh đạo các ngành dầu khí, ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử với những bản án nhiều năm trong tù.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, ”Cuốn sách ca ngợi ông Trọng là “một nhân cách lớn”, một “nhà lãnh đạo có tâm, có tầm,” tổng hợp những bài viết của các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong nước và ngoài nước.“Đồng thời, đây còn là tư liệu quý về người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở mọi miền, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài tin tưởng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ,” ông Chính được ZingNews trích lời nói.“Tuy nhiên, TS Quang A so sánh cuốn sách này với “báo Nhân dân – tờ báo chính của Đảng Cộng sản Việt Nam” và cho rằng sẽ chỉ có một số ít người tìm đọc.“Tôi nghĩ rằng cuốn sách này nếu không được bao cấp của ngân sách mà phải đưa ra kinh doanh thì sẽ là cuốn sách lỗ to vì trừ một vài chục người muốn nghiên cứu thì người ta sẽ đọc chứ số đông người sẽ không bao giờ đọc.”“...“Theo nhận định của giới quan sát chính trường Việt Nam, nếu hai chức vụ mà ông Trọng đang kiêm nhiệm bị bỏ trống thì nó sẽ gây ra một sự chuyển đổi về cán cân quyền lực ở Việt Nam trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản vào năm 2021.”