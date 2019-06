GHPGVNTNHK Long Trọng Tổ chức Đại Hội Thường Niên Tại San Diego

Hình Anh Trong Đại Hội

San Diego, Nam California (VB) - - Tại chùa Phật Đà thành phố San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào ngày 16 tháng 6 năm 2019, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ III, nhiệm kỳ III (2016–2020), với sự tham dự của 47 đại biểu thành viên hai Hội Đồng Giáo Phẩm và Điều Hành thuộc GHPGVNTNHK, bao gồm chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT từ các tự viện, tịnh xá, tu viện, Phật học viện, tịnh thất, niệm Phật đường và các tổ chức hội đoàn Phật giáo tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.Chứng minh đại hội có Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK. Chủ tọa Đại Hội do Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Điều hợp chương trình đại hội do HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Thư Ký Đoàn do Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK và Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ.Sau phần nghi thức niệm Phật cầu gia hộ là lời đạo từ của Trưởng lão HT. Chánh Văn Phòng, sau đó là lời chào mừng đại biểu của HT. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.Đại Hội đã diễn ra qua 4 phiên Khoáng Đại.Khoáng Đại I- Phúc trình Phật sự của Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành và báo cáo tài chánh của Tổng Thủ Quỹ HĐĐH. Phúc trình Phật sự do HT. Thích Nguyên Siêu Tổng Thư Ký trình bày, về tài chánh do Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh, Phó Tổng Vụ Tài Chánh kiêm Tổng Thủ Quỹ Giáo Hội báo cáo.Tiếp theo là phần báo cáo về sinh hoạt Phật sự của các Tổng Vụ trong Hội Đồng Điều Hành, lần lược gồm: HT Thích Nguyên An Tổng Vụ Tăng Sự; HT Thích Thái Siêu Tổng Vụ Giáo Dục; HT Thích Minh Hồi Tổng Vụ Kiến Thiết; HT Thích Nhật Huệ Tổng Vụ Thanh Niên; HT Thích Minh Dung Tổng Vụ Văn Hóa; HT Thích Đồng Trí Tổng Vụ Hoằng Pháp; HT Thích Tuệ Uy Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch; TT Thích Thánh Minh Tổng Vụ Cư Sĩ; Cư Sĩ Huỳnh Tấn Lê Tổng Vụ Pháp Chế; Cư Sĩ Tâm Quang Tổng Vụ Truyền Thông; Huynh Trưởng Nguyên Thanh thay mặt HT Thích Thông Hải Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội; Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu Vụ Trưởng GĐPT Vụ.Khoáng Đại II- Thuyết trình về đề tài cũng cố và phát triển Giáo Hội do Thượng Tọa Thích Thiện Long, HT. Thích Nguyên Siêu và Cư sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê đảm trách.Khoáng Đại III - Thuyết trình về những đề án Phật sự, trong đó có việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản năm 2020, Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ, Khóa An Cư Kiết Hạ và chuẩn bị cho Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm kỳ IV.Cuối cùng Khoáng Đại IV đại hội đã thông qua Nghị Quyết gồm 11 điểm như sau:1. Uỷ nhiệm Cư sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp Chế, thành lập “Phòng Tài Liệu và Liên Lạc” trực thuộc Văn Phòng Tổng Thư Ký HĐĐH, và đảm nhận trách nhiệm Trưởng Phòng; Văn Phòng Tài Liệu và Liên Lạc đảm trách việc thu thập tài liệu sinh hoạt của Giáo hội, làm bản tin hàng tuần để thông tri và giới thiệu các sinh hoạt của Giáo hội đến với tất cả các thành viên Tăng Ni và Phật tử khắp các tiểu bang;2. Thành tâm tán thán Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư Sĩ, Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, và Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, đã tổ chức thành công Ngày Họp Mặt Giới Trẻ Tăng, Ni và Cư sĩ tại Chùa Bát Nhã và Hội Trường Nhật Báo Việt Báo, ngày 29 tháng 7 năm 2018; Ngày Họp Mặt này là bước khởi đầu, tạo thuận duyên cho sự cảm thông, hiểu biết và tích cực tham gia, cọng tác phật-sự của giới trẻ vào tổ chức Giáo hội nói riêng, và Phật giáo Việt nam nói chung;3. Khuyến thỉnh HT. Thích Minh Dung, Phụ tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Văn Hóa, nghiên cứu, tiến hành việc thành lập một ban tập-trung sáng tác, phiên dịch sách báo, kinh điển Phật, nghi thức Phật giáo bằng tiếng Anh để giới thiệu và truyền rộng Pháp Phật đến dân bản xứ Hoa Kỳ cũng như thế hệ trẻ Việt Nam không thông thạo tiếng Việt ;4. Khuyến thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ni Bộ, tiếp tục tổ chức các khóa tu học, ôn tập giới luật dành cho Ni giới mỗi 3 tháng một lần, hoặc nửa năm, một năm một lần, tuỳ theo hoàn cảnh và thời gian; thành tâm tán thán Ni trưởng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ni Bộ đã tổ chức Khoá Ôn Tập Giới Luật cho Ni giới rất tốt đẹp và lợi lạc trong các ngày 5 & 6 tháng 12 năm 2018 tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, tiểu bang California;5. Khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ thành viên Giáo hội quang lâm chứng minh, giảng dạy và tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 9, do Giáo hội ủy nhiệm HT. Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục HĐĐH GHPGVNTN đứng ra tổ chức tại thành phố Hayward, Bắc California, từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm 2019 ;6. Cung thỉnh TT. Thích Thiện Long làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại Orange County, Nam California ;7. Cung thỉnh TT. Thích Tuệ Phát, trụ trì Thiền viện Thanh Từ, tiểu bang New Jersey, đứng ra tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10, năm 2020 tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pensylvania;8. Cung thỉnh TT. Thích Minh Trọng, Viện chủ Chùa Niệm Phật, bảo trợ tổ chức Khoá An Cư Kết Hạ năm 2020 tại tiểu bang Minnesota từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2020; đồng thời tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV (2020-2024);9. Khuyến thỉnh chư vị Tổng vụ trưởng tập trung việc kiện toàn nhân sự, nghiên cứu các đề án khả thi để trình bày, báo cáo tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III Nhiệm Kỳ IV (2020-2024);10. GHPGVNTN Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam minh nhiên công nhận sự phục hoạt của GHPGVN Thống Nhất trong nước, không cản trở bắt bớ nhân sự của Giáo Hội trong việc đi lại, hội họp, hoằng pháp và thực hành các Phật sự;11. GHPGVNTN Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam triệt để tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân đã được qui định trong Hiến Pháp, trong đó có quyền tự do ngôn luận, biểu tình và hội họp đã bị các luật tố tụng dân sự và hình sự tùy tiện giải thích để ngăn chận, bắt bớ; chấm dứt việc trấn áp, bỏ tù hoặc giam lỏng những dân oan đòi đất, những người biểu tình vì bảo vệ môi trường và toàn vẹn lãnh thổ; tức khắc trả tự do những tù nhân lương tâm, những người đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.Quyết Nghị này gồm 11 điểm đã được toàn thể Đại Hội, gồm 47 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPTVN đồng biểu quyết thông qua lúc 04 giờ chiều ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại hội trường Chùa Phật Đà, thành phố San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ.Sau khi bế mạc Đại hội, quý chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Ni đã ghé thăm Trường Hạ tại Như Lai Thiền Tự.