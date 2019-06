Tìm Giải Pháp Cho Tranh Chấp Biển Đông

Đi tìm giải pháp cho các tranh chấp tại Biển Đông là chủ đề chính của cuộc đối thoại lần 5 về vấn đề Biển Đông diễn ra tại Hà Nội hôm 18 tháng 6, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin viết rằng, “Đối thoại biển lần thứ 5 về vấn đề Biển Đông vừa được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 18/6 với chủ đề “Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông”.“Theo Thông tấn xã Việt Nam, gần 100 đại biểu từ 30 cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế, các bộ, ngành liên quan của Chính phủ, chuyên gia, học giả và phóng viên đã đến dự đối thoại lần này.“Tại Đối thoại lần này, các diễn giả tập trung thảo luận về vai trò của ASEAN trong việc quản lý tranh chấp và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.“Đối thoại biển do Học viện Ngoại giao tổ chức phối hợp với Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đại sứ quán Australia và Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông.“Đối thoại lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017. Trong 4 lần đối thoại trước, các chủ đề chính được nói đến bao gồm quản trị biển, hợp tác nghề cá, luật biển quốc tế và xử lý rác thải nhựa.”Trong khi đó, bản tin của trang mạng VOV.VN hôm 18 tháng 6 cho biết thêm rằng, “Phát biểu mở đầu đối thoại, ông Peter Girke, Đại diện Quỹ Konrad Adenauer tại Việt Nam nhấn mạnh, Biển Đông là khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng, là một không gian hợp tác rộng lớn về hàng hải, kinh tế, chính trị, quân sự, song đây cũng là khu vực chồng lấn về lợi ích, tồn tại nhiều tranh chấp, nhiều thách thức an ninh.“....“Cùng chung quan điểm này, diễn giả Hoàng Thị Hà, thuộc Viện nghiên cứu ISEAS – Yusof Ishak, Singapore khẳng định, ASEAN là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác, phối hợp giữa các quốc gia với nhau. “Với tư cách là một tổ chức trong khu vực, ASEAN không có quyền đưa ra bình luận về tuyên bố chủ quyền, song ASEAN có một mục tiêu chính là đảm bảo hòa bình, an ninh, tự do hàng hải ở Biển Đông. Đây là nguyên tắc chính định hướng cho tuyên bố của ASEAN về vấn đề Biển Đông, bất chấp sự khác biệt giữa các nước thành viên trong vấn đề này”, bà Hoàng Thị Hà phát biểu.“Về cơ bản, quan điểm của ASEAN là đảm bảo những tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Khi có mối đe dọa về hòa bình an ninh trong khu vực thì ASEAN sẽ thay mặt các nước thành viên đưa ra lập trường thể hiện sự quan ngại.“Theo diễn giả Hoàng Thị Hà, trước hết là những thách thức chung tại Biển Đông. Bà nhấn mạnh, khu vực Biển Đông tồn tại nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống. Nơi đây diễn ra những tranh chấp về chủ quyền giữa một số quốc gia trong khu vực, và nổi bật là vấn đề tự do hàng hải. Ngoài ra còn những vấn đề khác liên quan đến môi trường biển, ô nhiễm môi trường, việc khai thác không bền vững các nguồn lợi thủy hải sản hiện nay. Trong một thập kỷ qua có thêm khía cạnh khác là Biển Đông đã trở thành nơi gia tăng cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn, trong đó phải kể đến Mỹ và Trung Quốc.”Hình: Đối thoại biển lần thứ 5 hôm 18/6/2019.