Garden Grove Sẽ Đóng Đường, Kẹt Xe Tại Village Green Park Cho High And Mighty Music Festival

Khu vực downtown Thành phố Garden Grove sẽ gặp tình trạng kẹt xe và đóng đường trong lễ hội âm nhạc kéo dài hai ngày vào Thứ bảy và Chủ Nhật cuối tuần này, 5 & 6 tháng Tám, 2017. Lễ hội âm nhạc 'The High and Mighty' với Sublime with Rome and the Dirty Heads được tổ chức tại Village Green Park, tại 12732 Main Street. Trong hai ngày này, những người lái xe nên lên kế hoạch để tránh sự chậm trễ khi đi lại trên đoạn đường này.Các con đường sau đây sẽ đóng vào Thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm và Chủ nhật, ngày 6 tháng 8, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm.Đường Main Street, phía bắc giữa đường Acacia Parkway và Euclid StreetAcacia Parkway, giữa Euclid Street và Grove StreetGrove Street, giao thông hướng BắcNgoài ra, "NO PARKING" sẽ được thi hành trên các đường phố sau đây, từ Thứ Bảy đến Chủ Nhật:Acacia Parkway, từ Westlake Street đến Euclid StreetMain Street, từ Acacia Parkway đến Stanford AvenueStanford Avenue, từ Westlake Street đến Main StreetGrove StreetCác khu vực bị ảnh hưởng không được đậu xe sẽ được đăng với biển báo"NO PARKING". Cư dân và doanh nghiệp sống chung quanh đă được thông báo trước.Để biết thông tin chi tiết về việc đóng đường, không có chỗ đỗ xe, và cập nhật lưu thông, hãy truy cập vào trang web www.garden-grove.org/high-mighty.Để biết thêm thông tin về High and Mighty Music Festival, hãy truy cập trangweb www.highandmightyfest.com.