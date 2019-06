Biệt Đội Văn Nghệ Tổ Chức Đêm Văn Nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực

Hình ảnh trong đêm văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực.

Garden Grove (Bình Sa) – Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019, như thông lệ hằng năm vào ngày 19 tháng sáu, Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng và Nhà báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện, Bảo Tàng Viện Việt Nam đều đứng ra tổ chức đêm văn nghệ tưởng niệm và vinh danh QLVNCH,Tham dự đêm văn nghệ có một số qúy Niên trưởng, các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Trong lúc chờ đợi khai mạc chiến hữu Vũ Long Sơn Hải mời mọi người đến thắp nhang lên bàn thờ các vị Tướng lãnh đã tuẫn tiết và cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị Việt Cộng tử hình sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cùng các chiến hữu đã bỏ mình để bảo vệ quê hương đất nước.Mở đầu với phần chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm,Tiếp theo Nhà báo Du Miên thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý niên trưởng, quý chiến hữu cùng đồng hương thân hữu, ông nói: “Hôm nay, Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH hát lên những ca khúc để nhớ ơn, vinh danh những người lính, dù chúng ta thua trận, dù chúng ta bỏ nước ra đi. Nhưng trong lòng đồng bào Việt Nam vẫn còn nhớ bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn trông đợi lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tung bay trên khắp các nẽo đường đất nước một ngày không xa...”Sau đó Chiến Hữu Vũ Long Sơn Hải lên giới thiệu thành phần tham dự và đọc danh sách những mạnh thường quân, nhửng thân hữu, chiến hữu đã đoóng góp hiện kim để ban tổ chức có điều kiện thực hiện ngày Quân Lực hằng năm.Chương trình văn nghệ vinh danh người lính VNCH đã được các ca sĩ quen thuộc như Thu Cúc, Huyền Trân, Yên Ly, Kim Phượng, Minh Tài, Xuân Tín, Tân Bá,… trong Biệt Đội Văn Nghệ đã từng trình diễn qua những buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 hoặc trong các cuộc biểu tình thắp nến tưởng niệm, trong các cuộc đấu tranh chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đàn áp những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền… Chương trình văn nghệ có sự đóng góp của một số các ca sĩ thân hữu hát về “Lính,” với sự hướng dẫn của Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải. Đặc biệt có phần trình diễn của Niên Trưởng Nhan Hữu Hậu qua bản “Anh Không Chết Đâu Em” có phu nhân đứng bên cạnh để hổ trợ tinh thân nên Niên Trưởng Hậu hát rất hay.Phần văn nghệ được hưởng ứng nồng nhiệt qua nhữn bản nhạc như: “Chàng Là Ai?,” “Chúng Mình Ba Đứa” “Lục Quân Hành Khúc” qua những nhạc cảnh, hợp ca, song ca, đơn ca, ngâm thơ thật xuất sắc đã làm cho các niên trưởng, các chiến hữu say sưa theo dỏi, nghe những lời nhạc để hồi tưởng về một thời dọc ngang trên khắp các nẽo đường đất nước bảo vệ quê hương. Chương trình văn nghệ đã được tập dợt và dàn dựng rất công phu qua những bản hành khúc như: “Đoàn Quân Chiến Thắng Trở Về”…Như qúy chiến hữu cũng như đồng hương đã biết, Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu là để tưởng nhớ đến ngày mà QLVNCH chịu trách nhiệm trước toàn dân và đất nước, trong lãnh vực bảo quốc, an dân, và cũng để tưởng nhớ đến các chiến sĩ hào hùng của QLVNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương, đồng thời cũng là dịp để vinh danh những chiến sĩ đã nằm xuống vì đại cuộc. Trong đó có những chiến sĩ thuộc các Biệt Đội, Biệt Đoàn Văn Nghệ đã không quản ngại gian lao, nguy hiểm đến tận tiền đồn biên giới để đem niềm vui đến cho những chiến sĩ trấn giữ biên cương, nhiều chiến sĩ cũng đã hy sinh vì lý tưởng phục vụ cho cho tổ quốc.Như thông lệ của Biệt Đội Văn Nghệ là mỗi lần tổ chức đều có khoản đãi các món ăn thật là quê hương.Được biết, ngày 14 Tháng Sáu, 1965, Hội Đồng Quân Lực nhận trách nhiệm điều hành quốc gia, thành lập Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu; Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương là Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 19 Tháng Sáu, 1965, quân đội thành lập Đại Hội Đồng Quân Lực VNCH. Kể từ ngày nầy, ngày 19 Tháng Sáu được gọi là Ngày Quân Lực VNCH.Mọi chi tiết liên lạc: Vũ Long Sơn Hải (714) 414 – 6133.