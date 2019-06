Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Cho Con Trẻ

Trong nhiều tháng mùa xuân và hè năm trước, con gái tuổi thiếu niên Caroline của tôi bị những cơn trầm cảm và hoảng loạn gần như hàng ngày. Trong những lúc như thế, cháu bị kích động mãnh liệt, khóc nức nở không dừng và quyết liệt xô đuổi tôi mỗi khi tôi cố gắng an ủi hay khuyên nhủ cháu.Caroline ở trong tình trạng xấu và tôi rất lo lắng.Nhưng tôi có bảo hiểm sức khỏe rất tốt, và nghĩ sẽ dễ dàng tìm một chuyên viên trị liệu.Sự thật không đơn giản như vậy.Tôi đã kiên nhẫn gọi tất cả những người trong danh sách chương trình bảo hiểm của tôi. Có vài người cũng gọi lại nhưng chỉ để nói rằng họ không nhận bệnh nhân mới, hay không thể gặp Caroline cho đến ba tháng sau, hoặc không đủ chuyên môn đáp ứng tình trạng của cháu.Cuối cùng tôi cũng tìm được một chuyên viên trị liệu rất giỏi nhưng lại không có tên trong mạng lưới bảo hiểm sức khỏe. Sau khi trị liệu mỗi tuần trong nhiều tháng, Caroline đã khá hơn nhiều.Tôi may mắn hơn đa số phụ huynh khác, vì bảo hiểm của tôi trả phần lớn tiền trị liệu ngoài mạng lưới. Tôi chỉ phải trả 45$ cho mỗi buổi trị liệu, trong khi vài phụ huynh khác phải chi hơn 200$ mỗi tuần.Bạn nghĩ có mâu thuẫn không khi các chuyên gia về sức khỏe tâm thần nói bệnh tâm thần trẻ em cần điều trị sớm để tránh trở nặng hơn và tốn kém về sau. Nhưng phụ huynh lại gặp khó khăn tìm chuyên viên chữa trị cho con em dù có bảo hiểm tốt.Nước Mỹ phải đối mặt với vấn đề ngày càng thiếu chuyên viên chữa trị tâm thần cho giới trẻ - trong lúc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu tăng cao. Sau tai nạn, tự sát là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trong giới thanh thiếu niên từ 10 đến 24 tuổi trong năm 2017.Chỉ có một bác sĩ tâm thần nhi đồng hành nghề tại Mỹ cho mỗi 1.800 trẻ em cần chữa trị, theo dữ liệu của American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.Không những chỉ khó lấy hẹn gặp bác sĩ hay chuyên viên trị liệu tâm thần, mà những người này còn không nhận bảo hiểm.“Hiện chúng ta thiếu khả năng cung cấp việc hỗ trợ tâm thần mà những người trẻ cần,” theo bác sĩ Steven Adelsheim, giám đốc khoa tâm thần tại Center for Youth Mental Health and Wellbeing tại Trườg Đại Học Stanford.Alison Bloeser, một người mẹ ở Seal Beach, California, đã rất gian nan trong gần chục năm đi tìm sự chăm sóc có hiệu quả cho cậu con trai nay đã 15 tuổi bị chứng rối loạn ám ảnh và quá hiếu động-thiếu chú ý, hay còn gọi là ADHD. Trong thời gian đó, bà Bloeser đã đem con tới hơn 20 chuyên viên trị liệu và cho cháu dùng thuốc. Bà phải chi trả hơn 20.000$ cho công việc này.“Chúng ta phải đối mặt với số lượng ngày càng tăng những người trẻ đang rất cần sự giúp đỡ,” Bà Bloeser nói. “Tại sao chúng ta không hết lòng giải quyết?”Không có một giải pháp chung cho tất cả vì trường hợp bệnh và khả năng tài chánh mỗi người mỗi khác nhau.Vậy hãy để tôi bắt đầu bằng cách mách nước cho các bậc cha mẹ, ngay cả với những người không đủ hay hoàn toàn không có bảo hiểm. Chỗ tốt để bắt đầu là phòng mạch bác sĩ nhi đồng – dù là phòng mạch tư hay bệnh xá cộng đồng giá thấp.“Khi con bạn tới tuổi dậy thì, bạn nên yêu cầu bác sĩ nhi đồng kiểm tra bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu cho con,” theo lời khuyên của bác sĩ Bhavana Arora, giám đốc y tế trưởng của Mạng Lưới Y Tế Bệnh Viện Nhi Đồng ở Los Angeles. Một số bác sĩ nhi khoa trong chương trình của bà dần dần thoải mái hơn trong việc điều trị bệnh tâm thần nhẹ hay vừa tại phòng mạch của họ, bà Arora nói.Nếu tài chánh eo hẹp, bạn hãy tới bệnh xá cộng đồng có cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dù gia đình bạn có khả năng chi trả hay không.Thí dụ như AltaMed tại Los Angeles có 12 bệnh xá ở Quận L.A. và Quận Cam, nơi mà thanh thiếu niên có bệnh tâm thần nhẹ hay vừa có thể được trị liệu ngắn hạn. Medi-Cal sẽ chi trả hầu hết phí tổn cho các em. Với trường hợp không có Medi-Cal, bệnh xá sẽ tính chi phí tùy theo mức thu nhập.Để tìm một bệnh xá cộng đồng gần nơi bạn cư ngụ hãy viếng trang mạng https://findahealthcenter.hrsa.gov/.Trường học cũng là một nơi để bạn tìm được sự giúp đỡ.Trường trung học của Caroline có một chuyên viên tư vấn về tâm thần mà cháu tìm đến khi cháu bị lo âu hay buồn phiền. Caroline luôn cảm thấy dễ chịu hơn sau đó. Nếu trường học của con bạn không có chuyên viện tư vấn tâm thần, y tá hay chuyên viên tư vấn thường có thể tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hãy nói chuyện với họ.Các tổ chức tôn giáo ngày càng tham gia chăm sóc sức khỏe tâm thần nhiều hơn. Nhà thờ Saddleback có nhiều chi nhánh quanh vùng Nam California, cung cấp tư vấn và hỗ trợ theo nhóm. Các cơ quan của Jewish Family Service toàn quốc cung cấp tư vấn với chi phí tùy lợi tức. Người Hồi Giáo có thể đến Khalil Center có chi nhánh ở Chicago, L.A., vùng vịnh San Francisco, New York và Toronto.Nếu bạn, cũng như tôi, có bảo hiểm và tìm được một chuyên viên tốt nhưng không ở trong mạng lưới bảo hiểm của bạn, hãy cố gắng làm sao có thể điều trị với họ - nếu bạn có thể tự mình chi trả.Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra xem bảo hiểm của bạn có cung cấp chuyên viên trị liệu ngoài mạng lưới không. Nếu không, hay nếu không đủ, hỏi xem chương trình bảo hiểm của bạn có đồng ý nhận chuyên viên đó như một người trong mạng lưới chỉ để trị liệu cho con bạn - một dàn xếp được biết đến như “single case agreement” (thỏa thuận trường hợp duy nhất.”Đương nhiên chuyên viên đó có thể sẽ phải nhận một chi phí thấp hơn.Với nhiều bậc cha mẹ, việc tốt nhất là gặp gỡ nhiều người có trải qua những vấn đề như mình.“Tham dự các nhóm hỗ trợ, gặp phụ huynh có trải qua những vấn đề như mình, là đầu mối cho nhiều sự kiện,” theo lời Debra Ann Afarian, người điều phối chi nhánh Quận Cam, California của Children and Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên lạc với National Alliance on Mental Illness. Cơ quan này có lớp học sáu tuần, “NAMI Basics,” giáo dục phụ huynh và giúp họ liên lạc với những phụ huynh đồng cảnh khác. Viếng trang mạng www.nami.org để tìm chi nhánh trong vùng bạn cư ngụ.Janis Thereault, Santa Ana, California, có con trai trưởng thành ở nhà bị bệnh rối loạn ám ảnh, lên mạng của International OCD Foundation (www.iocdf.org) có chi nhánh trong toàn quốc, tìm thấy nhân viên trị liệu chuyên khoa. Họ đã đưa bà đến một nhóm hỗ trợ.Sau khi con trai từ chối trị liệu nhiều tháng, Thereault và chồng bà, Brian, nghe theo lời tư vấn của chuyên viên trị liệu: Họ bảo con trai rằng nếu cháu không đồng ý trị liệu, họ sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà. Những thành viên trong nhóm hỗ trợ, mà vài người cũng có quyết định tương tự, đã tỏ ra thông cảm với họ.“Là cha mẹ, điều này không phải dễ làm,” bà Thereault nói.Bài này do Kaiser Health News, một chương trình biên tập độc lập của Kaiser Family Foundation, xuất bản.