Công Ty DATC gánh khoản nợ 931 triệu Đô La của Vinashin

Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin: mới đây Công Ty TNHH Một Thành Viên Mua Bán Nợ (DATC) vừa công bố Báo cáo tài chính (2018). Báo cáo này cho thấy, trong số các doanh nghiệp mà DATC tái cơ cấu, đến nay SBIC là con nợ lớn nhất với tổng các khoản phải thu là 20,500 tỉ đồng (khoảng 931 triệu đô la Mỹ).Trong tổng số 20,614 tỉ đồng là nợ phải thu dài hạn của DATC, thì khoản nợ phải thu của SBIC chiếm tới 99,5%. Tính cụ thể, SBIC đang nợ DATC 15,406 tỉ đồng trái phiếu phát hành trong nước, quốc tế và 4.281 tỉ đồng phát hành hồi phiếu…Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết khoản hối phiếu này do DATC phát hành thay SBIC để mua lại số lượng trái phiếu quốc tế đã phát hành năm 2013 nhằm tái cơ cấu nợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, SBIC có tiền thân là Tập đoàn Vinashin. Đầu năm 2013, DATC đã phải đứng ra thay mặt Chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế có tổng giá trị 627 triệu đô la Mỹ để đảo nợ cho SBIC, sau khi Vinashin (tên gọi trước đó) bị một công ty chủ nợ là Bluecrat Mercantile BV khởi kiện tại Anh vì đến hạn không trả được nợ. Sau khi chấp nhận mất đi 70% nợ gốc cho khoản trái phiếu, các chủ nợ nước ngoài nhận nợ mới của SBIC qua DATC với thời hạn 12 năm, gốc và lãi thanh toán khi đáo hạn (2025).Sau đó, DATC lại phải đứng ra phát hành trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ để đảo nợ tại 19 tổ chức tín dụng trong nước cho SBIC. Nói khác đi, DATC đã đứng ra nhận nợ thay cho SBIC với sự bảo lãnh của nhà nước.Hiện nay, các doanh nghiệp trực thuộc SBIC (trừ Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm) vẫn gặp khó khăn về sản xuất, kinh doanh do không thể nhận được các đơn hàng lớn. Lý do là không ngân hàng nào dám đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp thực hiện hợp đồng do nợ nần những năm trước để lại hậu quả quá lớn.Với tình trạng khó khăn ngày một chồng chất, khả năng trả nợ cho SBIC như công bố của DATC vẫn ngày càng mù mịt.