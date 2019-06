Cô Cao Vĩnh Thịnh Bị Cấm Rời Khỏi VN

Một thành viên của nhóm dân sự độc lập tại VN là cô Cao Vĩnh Thịnh đã bị cấm xuất cảnh tại phi trường Nội Bài ở Hà Nội hôm 13 tháng 6, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm.Bản tin viết rằng, “Cô Cao Vĩnh Thịnh, thành viên của nhóm dân sự độc lập Green Trees, vào ngày 13 tháng 6 bị cơ quan chức năng Việt Nam cấm xuất cảnh, giữ để làm việc.“Theo thông tin của Green Trees trên trang Facebook của nhóm, cô Cao Vịnh Thịnh bị bắt giữ vào lúc 7:30 sáng ngày 13 tháng 6 khi đến Sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan du lịch.“Cô Cao Vĩnh Thịnh đã gọi điện thoại báo cho Nhóm Green Trees là công an từ Bộ Công an đang đến đưa cô đi.“Một thành viên của Nhóm Green Trees vào tối ngày 13 tháng 6 xác nhận với RFA:“Theo như tôi nhận được thông tin, chị Cao Vĩnh Thịnh bị câu lưu tại sân bay Nội Bài lúc 7:30 giờ sáng và chũng tôi có hỏi thì được biết là do An ninh Điều tra Bộ Công an đã câu lưu, đưa chị về đại chỉ số 3 Nguyễn Gia Thiều. Nội dung chi tiết buổi câu lưu hôm nay thì chúng tôi chưa gặp được chị Thịnh để có thông tin. Chúng tôi chỉ biết là chị Thịnh được thả ra lúc 5:45 giờ chiều khỏi trụ sở An ninh Điều tra Bộ Công an. Tôi được biết thêm là An ninh Điều tra Bộ Công an câu lưu chị Thịnh để tiếp tục làm việc. Đây là lần thứ hai chị bị bắt trong năm nay.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Vào ngày 27 tháng 3, Cô Cao Vĩnh Thịnh cũng bị câu lưu một ngày để hỏi về bộ phim có tựa ‘Đừng Sợ’. Đây là bộ phim do nhóm Green Trees thực hiện. Phim đề cập đến thảm họa môi trường do Nhà máy Gang Thép Formosa gây nên dọc ven biển miền Trung từ Vũng Áng, Hà Tĩnh lan ra.“Green Trees nhận xét Cô Cao Vĩnh Thịnh là một thành viên nòng cốt của nhóm xã hội dân sự độc lập này. Cô cũng là một nhà hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.“Nhiều nhà hoạt động tại Việt Nam từng bị cấm xuất cảnh. Tuy nhiên theo họ biện pháp này vi phạm quyền đi lại của công dân được qui định trong Hiến pháp Việt Nam.”Trong hình là nhà hoạt động bảo vệ môi trường Cao Vĩnh Thịnh bị cấm xuất cảnh sáng ngày 13/06/19.