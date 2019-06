Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc Đại Lễ Phật Đản PL.2563-2019

Hình ảnh trong buổi lễ

Bế giảng khóa I, khai giảng khóa II lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học; và khai giảng khóa I lớp Cao Đẳng Phật HọcSanta Ana (Bình Sa) -- Nhân Mùa Phật Đản PL. 2563-219, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại số 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703 do Thượng Tọa Thích Huyền Châu làm Giám Viện đã long trọng tổ chức “Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp” kéo dài từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 với nhiều chương trình khác nhau, trong đó có chương trình Đại Lễ Phật Đản PL.2563-2019, Bế giảng khóa I khai giảng khóa II lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học; và khai giảng khóa I lớp Cao Đẳng Phật Học.Đặc biệt chương trình lễ bế giảng và khai giảng các lớp học đã được long trọng tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019.Buổi lễ dưới sự điều hợp của Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng, Phó Giám Viện, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.Tham dự chứng minh buổi lễ có chư tôn đức trong Ban Cố Vấn, Ban Giám Viện, Ban Giáo Thọ, một số quan khách, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể học viên và đồng hương Phật tử.Mở đầu buổi lễ, Ban cung nghinh cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm chánh điện, sau khi ổn định hội trường, tiếp đến là nghi thức niệm Phật cầu gia bị.Sau đó Thầy Thích Minh Hạnh, thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cung kính cảm tạ sự quang lâm chứng minh tham dự của chư Tôn Đức Tăng Ni, cảm ơn quý vị quan khách cùng đồng hương Phật tử. Thầy Minh Hạnh cho biết: “Hôm nay trong không khí của mùa Phật Đản, trong ánh bình minh hòa quyện cùng hương sen tỏa ngát Phật lịch 2563, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức Lễ Bế Giảng và Khai Giảng Khóa 2 Trung Đẳng Phật Học đồng thời khai giảng khóa I Cao Đẳng Phật Học. Đó là lý do buổi lễ hôm nay.”Tiếp theo Diễn Văn khai mạc của Thượng Tọa Thích Huyền Châu, Giám Viện, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, trong đó có đoạn Thượng Tọa nói: “ Có lẽ chúng ta còn nhớ tại vườn Lộc Uyển, đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố với 5 vị tỳ kheo rằng, Này các vị, hãy lắng nghe Pháp bất tử đã được phát hiện. Ta sẽ chỉ dẫn và giảng dạy Pháp ấy. Từ đó đến nay, trải qua hơn 26 thế kỷ, lời Phật dạy được nhiều lần kết tập trở thành kinh tạng và luật tạng. Bên cạnh đó, luận nghĩa của các bậc thánh tăng cũng được biên tập thành luận tạng.Vì thế, tam tạng thánh điển của Phật giáo đã trở thành một kho tàng kiến thức bao la. Hôm nay chúng ta học Phật không phải để trở thành nhà nghiên cứu Phật học, mà học Phật là để thực chứng pháp bất tử, pháp niết bàn. Việc học Phật như vậy sẽ không có khóa học và không có thời gian hạn định. Giống như quá trình nuôi lớn Thánh thai. Thánh thai được trưởng thành trong thời gian bao lâu điều đó tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người.Bắt đầu từ việc tinh tấn nghe giảng, tập ghi nhớ, tập suy nghiệm và cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, trong tâm chúng ta sẽ dần dần hình thành tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát chính là kết quả sau quá trình tiệm tiến trong nhận thức chân lý. Do đó, Đức Phật dạy, Này các Tỳ Kheo, ta không nói rằng việc chứng đắc trí tuệ sâu thẳm được xuất hiện ngay lập tức, mà nó sẽ hình thành bằng một quá trình tu tập tuần tự để cuối cùng chúng ta sẽ đi vào biển trí tuệ như Đức Phật từng khẳng định dưới cội Bồ Đề rằng Trong ta khởi lên tri kiến, hiểu biết, trí tuệ, liễu ngộ và ánh sáng. Nguồn trí tuệ tối thượng này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của hai hệ thống Nam, Bắc truyền Phật giáo sẽ được Viện Bồ Đề Phật Quốc chúng tôi trình bày trong hai khóa học này.”Thứ nhất: Giáo dục Phật Giáo trước hết là hướng dẫn cho chúng ta biết và hiểu đúng lời kinh Phật. Như người muốn qua biển tram luân mà không học cách chèo thuyền thí khó có thể vượt đến bờ bên kia, vì thế mục đích đầu tiên trong giáo dục Phật giáo là hướng dẫn người khác học và hiểu đúng nội dung được ghi lại trong kinh.Thứ hai: Học kinh như là một phần của tiến trình tu tập. Học kinh là học những phương thức chuyển hóa nội tâm, học cách từ bỏ thói quen xấu, học sống đời phạm hạnh, từ bi và biết kính trọng người khác.Thứ ba: Học kinh để biết đem lời dạy của Phật truyền trao cho người khác giúp họ thành tựu đời sống với nhiều lợi ích an vui trong giáo pháp.Không ngoài ba mục đích ấy, Viện Phật Học Bồ Đế Phật Quốc khóa Trung Đẳng đầu tiên sau 3 năm học vừa kết thúc. Với 72 học viên đủ điều kiện nhận bằng và chứng chỉ tốt ngiệp. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục khai giảng hai chương trình mới:-Sơ Trung Đẳng Phật Học Khóa II, với 120 học viên ghi danh,-Cao Đẳng Phật Học Khóa I, với 64 học viên ghi danh.Học qua Online từ các nước và các tiểu bang xa 50 học viên như vậy tổng cộng số học viên ghi danh chương trình nầy là 234 học viện. Như thế chúng ta có nhiều hình thức đào tạo như: học tại lớp, học online, học vừa tại lớp vừa online và có phần học dự thính.Để đáp ứng với thời gian qua những hoàn cảnh khác nhau Viện đã sắp xếp một thời khóa biểu thích hợp cho những học viên vừa đi làm, vừa đi học.-Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu từ 7:00PM đến 9:00PM,-Thứ Bảy, từ 3:00 PM đến 6:00PM.Mỗi tuần học 9 giờ, mỗi năm học 46 tuần… Ban giảng huấn gồm 13 vị giáo thọ nhiều kinh nghiệm giảng dạySau đó Thầy tuyên bố khai mạc buổi lễ.Tiếp theo ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức trong ban điều hành, Giám Viện, Giáo Thọ lên lễ đài để ban tổ chức trao tặng mỗi vị một bó hoa bày tỏ lòng tri ân. Và các vị lần lượt trao Bằng Tốt Nghiệp cho 72 học viên đã kiên trì học tập trong ba năm qua. Người học viên cao tuổi nhất là “Bà Tám” được Thầy Giám Viện mời lên để Hòa Thượng Chứng Minh và các vị trong Ban Giám Viện trao Bằng Tốt Nghiệp Danh Dự.Sau khi nhận Bằng, hai đại diện học viên là Phật tử Trần Kim Oanh và Phật tử Dương Văn Tuấn lên phát biểu cảm tưởng.Cô Trần Kim Oanh bày tỏ lòng tri ân đến vị Giám Viện, quý chư tôn đức Tăng, Ni và xin phát nguyện, “Chúng con sẽ tinh tấn, cố gắng học hành để không phụ lòng quý thầy, quý cô đã bỏ rất nhiều công sức dạy cho chúng con học Phật.”Riêng ông Dương Văn Tuấn phát biểu, “ Ngó lên thấy một rừng áo vàng tôi run quá, chưa bao giờ tôi thấy một rừng áo vàng đông như vậy. Ngày xưa tôi đi lính khi ra trận đụng độ Việt Cộng tôi chưa sợ bằng lúc này. Cách nay ba năm cũng tại sân trường này có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đến dự lễ khai giảng, và hôm nay đúng ba năm, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã ra đi lúc 0 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật, và xin chư vị dành một phút tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.”Liền sau đó, ông Tuấn cho biết, trong khóa học có rất nhiều đề tài nhưng ông chỉ nhớ ba cái: Tham, Sân, Si. Lúc trước khi còn ở trong quân đội, tính ông nóng nảy, bạn bè làm phật lòng, mấy lần ông rút súng bắn, ở nhà thì la mắng vợ con. Sau khóa học này ông đã trở thành người điềm tĩnh, không còn nóng giận bất thường và về nhà biết dùng những điều hay lẽ phải với vợ con, bỏ được tham, sân, si. Ông kết luận, nếu cả thế giới này ai cũng bỏ tham, sân, si thì thế giới sẽ rất hạnh phúc.Thầy Minh Hạnh cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Trí, Viện Chủ chùa Huệ Nghiêm , và Hòa Thượng Thích Minh Tâm lên ban đạo từ. Cả hai vị Hòa Thượng đều tán thán công đức vô lượng của Thượng Tọa Thích Huyền Châu, Giám Viện và thầy Minh Hạnh, Phó Giám Viện đã kiên trì tổ chức các khóa học Phật pháp này, thật khó có ai tổ chức nổi vì nó đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian và nhiều khó khăn trở ngại khác, nhưng thầy Huyền Châu đã làm được, và không những thế còn tiếp tục mở thêm các khóa mới, thật là một duyên lành và công đức vô lượng, vô biên. Hai vị Hòa Thượng có những lời chúc mừng các học viên vừa mãn khóa và chúc các tân học viên cố gắng trau dồi, tinh tấn trong việc tu tập và lãnh hội được những điều hay mà các giáo thọ truyền đạt.Tiếp theo Thầy Minh Hạnh mời Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí lên phát biểu, trong lời phát biểu hai vị nầy cũng đã khen ngợi và ghi nhận những đóng góp giá trị của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc trong cộng đồng..Sau đó, Thầy Giám Viện lên mời năm vị đồng tu với thầy mấy chục năm về trước, nay tuy ở các tiểu bang xa cũng về tham dự, và mỗi vị đều có mấy lời cảm từ về khóa học, về người bạn đồng tu đầy nhiệt huyết và dành hết cuộc đời cho việc phổ biến Phật Pháp là Thượng Tọa Thích Huyền Châu.Sau đó, thầy Huyền Châu giới thiệu các vị trong Ban Giáo Thọ sẽ phụ trách hướng dẫn khóa II Sơ Cấp Trung Đẳng và Khóa 1 Cao Đẳng Phật Học gồm qúy Thầy: Nguyên Tâm, Tâm Hạnh, Viên Chánh, Hạnh Tuệ, Minh Trọng, Thanh Nguyên, Đồng Viên, Quảng Định, Hiền Thủ, Minh Khánh, Ni sư Tịnh Quang, cùng hai thầy Giám Viện và Phó Giám Viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.Kết thúc chương trình, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức trở lại trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban trai soạn Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc khoản đãi.Tiếp xúc với Thầy Huyền Châu được Thầy cho biết, Bổn Sư của Thầy là HT. Thích Hải Trí đã bị chính quyền cộng sản hảm hại.Khi đó Thầy Huyền Châu chuyên làm việc về hành chánh phụ giúp các Thầy trong Viện Hóa Đạo, Chủ trương báo Pháp Luân với vai trò Trưởng ban biên tập, hướng dẫn công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền, Thầy là đối tượng với chế độ vì vậy mà thân mẩu của Thầy qua đời Thầy không thể về để thọ tang. Thầy đã được Chùa Linh Sơn do Ni Sư Trí Hòa (Đệ tử của HT. Huyền Vi bảo lãnh) đến Massachusetts, liền sau đó Văn Phòng II Viện Hóa Đạo bảo lãnh Thầy về Nam California để tiếp tục công tác Phật sự, sau thời gian sinh hoạt Thầy thấy vấn đề giáo dục rất cần thiết cho người Phật tử. Là người Phật tử phải hiểu Đức Phật để không trở thành mê tín. 