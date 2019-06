Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu Mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2563

Trong Lễ Phật Đản của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu.

Huntington Beach (Bình Sa)- - Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không tại Hawaii và Tu Viện An Lạc tại Ventura, California, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sáng lập, hiện là Tổng Giám Đốc Đài, Ca nhạc sĩ Thùy Linh là Giám Đốc điều hành và điều hợp các chương trình của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu.Trụ sở của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tọa lạc tại địa chỉ: 9884 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Tel. (714) 808-3589 hoặc (808) 222-0909. Email: phapamphatgiaotoancau@gmail.comĐã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL. 2563-2019 vào lúc 5:00 chiều Thứ Bảy ngày 01 tháng 6 năm 2019 tại hội trường Đài Truyền Hình KVLA 57.8, Lễ đài được thiết kế trang nghiêm, hai bên có hai câu: “Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Ngọc / Ba Ngàn Thế Giới Đón Như Lai.”Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Đức Trí và Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh.Chứng minh tham dự có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN/HK cùng quý Thượng Tọa, Đại Đức Tăng đến từ các chùa và tự viện Nam California, Một số Chư Tăng đến từ Silanka, Về Chư Ni có: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Trụ Trì Chùa Diệu Quang, Ni Sư Tịnh Phước, NS. Tịnh Quang cùng các Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viện Nam California, một số các cơ quan truyền thông, báo chí, quý vị nhân sĩ , quý vị đại diện hội đoàn Phật Giáo, qúy Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử và đông hương tham dự, vì chổ ngồi có hạn nên một số đồng hương phải đứng chung quanh hội trường.Mở đầu buổi lễ là phần “Dâng Hoa, dâng Nến Cúng Phật” dó Hải Âu và vũ đoàn Thanh Tâm thực hiện, tiếp theo Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh hát bản “Mừng Phật Ra Đời”.Sau đó ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức lên lễ đài để làm lễ Đản Sinh, trong lúc nầy tất cả cùng tụng trang kinh Khánh Đản qua nghi thức Bắc Tông và Nam Tông.Tiếp theo phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Sau phần nghi thức, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh HT. Thích Thông Hải, Tổng Giám Đốc Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh tham dự, cảm ơn qúy quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử, cảm ơn Ban Giám Đốc Đài Truyền Hình KVLA 57.8, Đặc biệt cảm ơn Thầy Đồng Thiện, Thầy Đức Trí, Thầy Quảng Đạt cùng các Thầy Chùa Bát Nhã trong một thời gian ngắn đã thực hiện một lễ đài trang nghiêm như qúy ngài cùng quý vị đã thấy, mặc dù không phổ biến rộng rãi nhưng sự tham dự đông đão của quý đồng hương Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường phục vụ đạo pháp và dân tộc.Trong dịp nầy HT. cũng nhắc đến tầm quan trọng của ngày lễ Đản Sinh Đức Phật mà ngày nay đã được Liên Hiệp Quốc tôn vinh, hằng năm đều tổ chức lễ kỹ niệm ngày Đản Sinh (Vesak).Cuối cùng HT, Cảm ơn Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh, sau 6 tháng thành lập đài đến nay đã có hơn 100 Vidio thực hiện các chương trình online. Cảm ơn Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Chân Giác, gia đình Anh Thiện cùng một số quý vị mạnh thường quân đã cúng dường phần trai tăng cho chư tôn đức và đồng hương Phật tử tham dự.Tiếp đến là Đạo Từ của HT. Thích Minh Mẫn, trong lời đạo từ HT. đã tán thán công đức của HT. Thích Thông Hải, Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh, HT. Cầu nguyện cho HT. Thông Hải và Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu luôn gặp thuận duyên để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp. Trong lúc nầy HT. mời HT. Thông Hải lên đứng bên cạnh để cùng kể lại những kỷ niệm sau những ngày vượt biên sống trên đảo và những ngày hành đạo trên đất nước Hoa Kỳ…Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, trong lời đạo từ Ngài nói: “Mùa Phật Đản, người con Phật phải vui mừng, nhớ lại những lời di giáo mà Đức Phật đã truyền dạy sau 49 năm để thực hành mong sao cho có kết quả tốt. HT. Ca ngợi việc làm của HT. Thông Hải đã đem Pháp Âm của Đấng Thế Tôn trang trải trong cuộc đời nầy để cho mọi người lấy đó mà tôi luyện hằng ngày trên bước đường tu học.” HT. Khuyên mọi người hãy bỏ đi những tỵ hềm nhỏ nhặt để cùng vui vẽ đoàn kết lại với nhau cho một tương lai tươi sáng hơn.Tiếp tục chương trình là phần văn nghệ Hát Mừng Phật Đản Sanh.Qua phần điều hợp của Thầy Đức Trí và Ca Nhạc Sĩ Tùy Linh. Có thể nói đây là một chương trình văn nghệ đặc sắc cho mùa Phật Đản, tất cả những màn trình diễn, những bản nhạc hoàn toàn Phật Giáo qua phần trình diễn điêu luyện của các anh chị em nghệ sĩ đã làm cho người xem thích thú từ màn đầu cho đến tiết mục cuối cùng mọi người vẫn chăm chú theo dõi:Mở đầu với tiết mục “Dâng Hoa” dó Hải Âu và vũ đoàn Thanh Tâm biểu diễn, tiếp theo “Mừng Phật Ra Đời” do Thuỳ Linh mở màn, “Phật là Ánh Từ Quang” do Hồ Quốc Việt trình diễn, “Trăng Tròn Tháng Tư” do Thanh Tâm và vũ đoàn trình diễn, “Về Dưới Phật Đài” do Hải Âu hát, “Tìm Về Chân Như” do Thảo Vy hát, đặc biệt có màn “Ravana Sinhala New Year Song – Dancer Hiruni Ranawaka đến từ Sri Lanka” “Tầm Ánh Đạo Vàng” trích đoạn tân cổ qua tiếng hát của Minh Hùng, “Di Hành” Thuỳ Linh sáng tác và trình bày, “Lôi Phong Phiếm” Biểu diễn võ thuật múa quạt qua phần trình diễn của Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên, “Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền” qua giọng ca Minh Tâm, “Đức Phật Từ Bi” Thảo Vy hát, Bangladesh (Múa) – Mangal Deep Jwele - Dancer Kumi Barua, “ Tiếng Chuông Khuya” Hồ Quốc Việt hát, “Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa” Thanh Tâm và vũ đoàn trình diễn, Nếp Sống Bậc Xuất Thế” Phổ Hiệp hát “ Om Mani Padme Hum” do Nhóm Ngọc Mani trình diễn.Tất cả đều là nhạc cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni đúng với chủ đề Mừng Phật Đản Sanh. Chương trình ngắn gọn nhưng rất phong phú, khá đầy đủ tinh thần nghệ thuật âm nhạc văn hoá phật giáo. Toàn chương trình hát nhạc Phật nhưng người xem không chán vì những giọng hát hay, trang phục đẹp, lễ đài trang trọng, âm thanh, ánh sáng lung linh cộng với sự điều khiển chương trình hợp lý uyển chuyển về nghi thức lễ và văn nghệ của Thầy Đức Trí và Ca nhạc sĩ Thuỳ Linh đã tạo nên một buổi lễ đầy đạo vị và đã được quý Chư tôn đức tán thán rất nhiều cho tinh thần và công đức của Thầy Tổng Giám Đốc, và Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh.Được biết Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu ra mắt tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018 tại Nhà Hàng Seafood Palace, Thành Phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni và sự tham dự của khoảng 700 đồng hương Phật Tử từ nhiều nơi về ủng hộ chương trình truyền bá Chánh Pháp bằng phương tiện truyền thông hiện đại.Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu đã phát hình trên internet và có nhiều người vào xem. Hòa Thượng nói rằng Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu gồm có 3 kênh truyền hình:Kênh thứ nhất là “Pháp Thoại và Pháp Ngữ” để chuyển tải những bài thuyết giảng của chư tôn đức Tăng, Ni.Kênh thứ hai là “Đạo Ca Những Dòng Chảy Tâm Linh để chuyển tải những bài đạo ca mang tinh thần Chánh Pháp do nhóm ca nhạc sĩ thực hiện.Kênh thứ ba là “Tin Tức Phật Giáo Toàn Cầu” chuyển tải những tin tức Phật Giáo mới nhất khắp nơi trên thế giới được trích thuật từ các bản tin trên các trang mạng Phật Giáo như Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Hoa Vô Ưu do 2 nữ Phật tử Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên thực hiện.Mọi chi tiết liên lạc: Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tọa lạc tại địa chỉ: 9884 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Tel. (714) 808-3589 hoặc (808) 222-0909. Email: phapamphatgiaotoancau@gmail.com