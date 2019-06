Quyền Bộ Trưởng Nội An Mỹ Báo Động: Khủng Hoảng Nhân Đạo Và An Ninh Tại Biên Giới; TT Mexico: Dân Mễ Không Đáng Được Xử Theo Cách Này

WASHINGTON - TT Trump dùng twitter loan báo: mọi hàng hóa nhập cảng từ Mexico sẽ phải chịu thuế suất 5% từ ngày 10-6.Ông cho biết: biện pháp thuế này sẽ được thực hành từ trong lúc Mexico chấn chỉnh các biện pháp di trú để di dân Trung Mỹ không tràn đến biên giới nam Hoa Kỳ.Chính phủ Trump ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh từ nhiều tháng qua trong lúc xiết chặt kiểm soát biên giới.Tin BBC cho hay: Biên Phòng báo cáo “làn sóng di dân tràn ngập” nhưng giới phê bình tin là các cơ quan di trú làm việc kém hiệu quả và ngược đãi di dân.Trong khi đó, TT Obrador kêu gọi TT Hoa Kỳ không tính thuế nhập cảng với toàn bộ hàng hóa xuất cảng của Mexico, lấy cớ lân bang phía nam không nỗ lực kiểm soát di dân Trung Mỹ quá cảnh Mexico trên đường xâm nhập biên giới Hoa Kỳ.Thời hạn ngày 10-6 do TT Trump đề ra là thách thức ngoại giao chưa từng thấy với TT Obrador sau 6 tháng tránh đối đầu.Trong buổi họp báo sáng 31-5, ông Obrador tuyên bố với quốc dân “Hãy có niềm tin – chúng ta sẽ vượt qua nguy cơ này. Vì nhân dân Mexico không đáng bị cư xử theo cách đang được toan tính.Phòng thương mại Hoa Kỳ loan báo: đang tìm cách thách thức biện pháp gây áp lực bằng thuế của chính quyền Trump.Theo TT Obrador, TT Trump thừa hiểu rằng thuế trừng phạt không là cách để giải quyết vấn đề di trú. Thông điệp đe dọa của chủ nhân Bạch Ốc báo trước “thuế nhập cảng hàng hóa Mexico sẽ tăng dần từ 5% để là 25% từ đầu Tháng 10.Twitter của ngoại trưởng Mexico gọi cách cư xử của Washington là “không công bằng, không hợp lẽ về kinh tế. Trong khi đó, cố vấn thương mại Peter Navaro của chính quyền Trump tỏ ý tin tưởng rằng phản ứng của Mexico sẽ là thuận lợi và nhanh chóng. Ngoài ra, twitter của chủ nhân Bạch Ốc khẳng định Mexico được lợi trong giao thương từ nhiều năm – họ có thể giải quyết dễ dàng. Đã đến lúc để họ làm việc phải làm”.TT Obrador cho biết: ngoại trưởng Ebrard sẽ đi Washington nay mai để thuyết phục lân bang phía bắc rằng tăng thuế không là lợi, đồng thời chứng minh các tiến bộ về di trú tại Mexico.Trong thời gian qua, TT Obrador hô hào TT Trump giúp kích thích phát triển kinh tế tại Trung Mỹ, là các giải quyết từ căn bản động lực thúc đẩy dân Trung Mỹ bỏ xứ để tránh nghèo khó và bạo động.Tin bổ túc từ CNN ghi: TT Trump và TT Obrador chưa nói chuyện trực tiếp về thuế - tham vụ báo chi Sarah Sanders tuyên bố “2 vị chưa nói chuyện với nhau – nhưng chắc chắc các phụ tá của 2 bên vẫn có những giao tiếp thường lệ - như tôi đã nói: chúng ta trao đổi với họ từ nhiều tháng, yêu cầu làm mạnh và làm nhiều hơn về di trú.Phòng thương mại nhắc nhở: thuế nhập cảng hàng Mexico là phần tiền mà người mua phải trả trong khi 1 nghị sĩ CH phê bình là “xử dụng sai thẩm quyền thuế của TT”. Nghị sĩ Chuck Grassley, là chủ tịch ủy ban tài chinh Thượng Viện, giải thích “chính dách thương mại và an ninh biên giới là 2 lãnh vực khác nhau” – theo ông, Hành Pháp có thể dùng phương cách khác để gây áp lực trên chính quyền Mexico mà không gây thiệt hại người mua và việc làm trong nước. Ông nhấn mạnh “Hậu thuẫn mọi biện pháp di trú của TT Trump, nhưng không gồm áp lực thuế”.Mặt khác, nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh đa số Thượng Viện nhắc nhở: mọi biện pháp ảnh hưởng các quan hệ kinh tế với Mexico đánng được cân nhắc cẩn trọng.Twitter sáng Thứ Sáu của chủ nhân Bạch Ốc ghi: Mexico phải giành lại chủ quyền từ các trùm ma túy và băng đảng – mục đich của thuế phạt là chận đứng ma túy và tội đồ tại biên giới. Ông Trump cũng nhắc lại khiếm ngạch mậu dịch với Mexico là 100 tỉ.Trong lúc nói chuyện với các phóng viên vào chiều tối Thứ Năm, Quyền Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ Kevin McAleenan nói rằng Cảnh Sát Biên Phòng cho biết nhiều ngàn di dân lậu tới biên giới mỗi ngày.Ông McAleenan cho biết rằng, “Tình trạng này là khủng hoảng nhân đạo và an ninh đã trở thành tình trạng khẩn cấp quốc gia.”