Thị Trường Xe Hơi VN Lao Dốc Vì Thi Nhau Giảm Giá

Thị trường xe hơi tại VN đang cạnh tranh ráo riết để lấy khách bằng cách giảm giá tới 100 triệu đồng làm cho tình hình buôn bán ngày càng rơi xuống đáy, theo bản tin của trang mạng Cafef.vn cho biết.Bản tin viết như sau.“Cuối tháng 5 một loạt mẫu xe “hot” lại đua nhau giảm giá. Với mức giảm từ 40 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng so với giá công bố, thị trường ô tô đang trong giai đoạn “đua xuống đáy”.“Ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đang trong giai đoạn giảm giá mạnh ở mọi phân khúc. Nguyên nhân là do doanh số giảm mạnh và sức ép cạnh tranh từ xe nhập.“Nissan X-Trail là một trong những mẫu xe đang được giảm giá mạnh trên thị trường. Hiện khách hàng có thể mua được chiếc X-Trail V-Series 2.5L với giá 890 triệu đồng sản xuất năm 2018 và 950 triệu đồng xuất năm 2019. Trong khi đó, giá niêm yết của phiên bản này là 1,023 tỷ đồng. Như vậy, xe sản xuất năm 2018 đang giảm 133 triệu đồng và xe sản xuất năm 2019 giảm 73 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuỳ đại lý, người mua còn nhận được thêm quà tặng phụ kiện trị giá vài triệu đồng.“Tại phân khúc hạng B, Toyota Vios tiếp tục làm người tiêu dùng ngạc nhiên khi liên tiếp đại hạ giá . Nếu đầu tháng 5, mẫu xe này chỉ được các đại lý giảm từ 25-35 triệu đồng tùy phiên bản, thì đến cuối tháng 5, mức giảm giá đã tăng lên từ 40-50 triệu đồng kèm khuyến mại là gói phụ kiện chính hãng bao gồm đầu DVD, camera lùi và gói dịch vụ bọc da ghế.“Mazda 3 cũng được các đại lý giảm giá mạnh, nếu tháng trước ở mức 30-40 triệu đồng so với giá công bố thì đến cuối tháng 5 giảm đến 50 triệu đồng so với giá công bố.“Honda City cũng có mức giá giảm từ các đại lý lên tới 30-35 triệu đồng tùy từng phiên bản. Ngoài ra, từ nay đến hết 6/2019, khách mua còn được tặng một gói phụ kiện trị giá hơn 10 triệu đồng, một gói bảo dưỡng trị giá gần 2,4 triệu đồng cùng 4 lít dầu.“Tại phân khúc hạng A, mẫu Hyundai Grand i10 có các đại lý bán ra với mức giá giảm tới 20-40 triệu đồng so với giá công bố, còn Kia Morning cũng giảm từ 10-30 triệu đồng tùy từng phiên bản.“Ở phân khúc Crossover cỡ nhỏ, nhà sản xuất mới tăng 20 triệu đồng với mẫu Hyundai Kona, nhưng các đại lý vẫn giữ mức giá cũ. Chẳng hạn, bản tiêu chuẩn vừa qua giá tăng từ 615 triệu đồng lên 636 triệu đồng, nhưng các đại lý bán có 615-620 triệu đồng. Còn mẫu EcoSport của Ford Việt Nam có mức giá giảm tới 60-73 triệu đồng tùy từng phiên bản.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 4/2019 cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.021 xe, giảm 35% so với tháng 3/2019 và giảm 1% so với tháng 4/2018.“Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.047 xe, giảm 29% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 4/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái. Đấy chính là lý do nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước phải nhập “cuộc đua” giảm giá để giữ thị phần.“Đáng lưu ý, nhiều đại lý lại kêu thua lỗ. Các đại lý bán xe Nissan than thở, xe mua về với giá cũ, chưa kịp bán hết thì đã thấy hãng đã tung chương trình giảm giá, họ buộc phải thi nhau giảm giá nên kinh doanh toàn thua lỗ. Từ đầu năm tới nay bán xe X-Trail không có lãi, có xe chịu lỗ tới 20 triệu đồng, kinh doanh rất khó khăn.“Một loạt các đại lý của Mazda đồng loạt giảm giá các mẫu xe Mazda ở mức 50-60, thừa nhận kể từ đầu năm, đây là thương hiệu giảm giá mạnh nhất và hầu như không có lợi nhuận, chủ yếu là bán cắt lỗ để giải phóng hàng tồn kho.“Cũng tương tự như vậy là các đại lý của Toyota Việt Nam, kêu bán xe Vios với giá giảm như hiện tại thì đã về mức hòa vốn,...“Các DN cho hay hiện nhu cầu về ô tô xuống thấp, khách hàng càng thấy xe giảm giá lại càng chờ đợi. Bước sang tháng 6, có thêm một số mẫu xe mới kể cả nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước tiếp tục ra mắt, nguồn cung tăng lên. Thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, cuộc đua giành thị phần sẽ căng thẳng hơn. Các DN sẽ tiếp tục tung ra những chương trình giảm giá khuyến mãi để kích cầu và giá xe vẫn ở mức đáy.“Dự báo giá xe sẽ giữ ở mức thấp từ nay đến hết tháng 7 âm lịch. Đây cũng được xem là thời điểm xe có giá bán tốt nhất trong năm. Sau đó, giá sẽ tăng lên do nhu cầu về xe cuối năm cao.”Nhưng giá xe càng giảm thì người dân tiêu thụ càng có lợi.