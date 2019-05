Ông Nguyễn Năng Tĩnh Bị CSVN Bắt

Thêm một nhà đấu tranh cho công lý và sự thật tại VN là ông Nguyễn Năng Tĩnh đã bị CSVN bắt tại tỉnh Nghệ An hôm 29 tháng 5, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Tư.Bản tin viết rằng, “Ông Nguyễn Năng Tĩnh, người lâu nay được nhìn nhận là một nhà đấu tranh vì công lý, sự thật, mới bị nhà chức trách bắt giữ ở tỉnh Nghệ An hôm 29/5.“Tin tức trên đây được ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, xác nhận với VOA, với thông tin từ gia đình và bạn bè của ông Tĩnh.“Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ nhà chức trách về các cáo buộc đối với ông Tĩnh, 43 tuổi, người từng là giáo viên nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. VOA cố gắng liên lạc với nhà chức trách song không có hồi đáp.“Theo tìm hiểu của VOA, ông Tĩnh, người cũng là một giáo dân, tham gia một số hội nhóm như “Bảo vệ sự sống”, “NoU FC Vinh”, “Quỹ phát triển con người”, “Truyền thông công giáo” vốn bị chính quyền coi là “các nhóm chống đối”.“Bên cạnh đó, các video trên mạng cho thấy ông Tĩnh hát những nhạc phẩm “Việt Nam tôi đâu”, “Xin hỏi anh là ai”, “Trả lại cho dân”, v.v… mà trong con mắt của chính quyền, đó là các bài hát “có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng, nhà nước”.“Dẫn lại thông tin từ gia đình nhà đấu tranh Nguyễn Năng Tĩnh, đại diện tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, ông Vũ Quốc Ngữ cho VOA biết thêm một số chi tiết:“Anh Tĩnh bị bắt ở một địa điểm gần nhà, khi anh vừa đưa đón hai con từ Sài Gòn về quê. Hai con của anh sống với mẹ ở Sài Gòn. Và khi anh đón về đến gần nhà thì bị công an địa phương bắt giữ và đưa họ lên có lẽ là Ủy ban Nhân dân xã. Một vài tiếng sau họ gọi bố anh Tĩnh ra đón hai cháu, tức là ông ra đón cháu, còn anh Tĩnh bị giữa lại”.Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Hồi tháng 11/2015, ông Tĩnh từng bị 8 người mà ông cáo buộc là “công an Nghệ an mặc thường phục giả danh côn đồ” lôi lên xe đưa đến cầu Bến Thuỷ đánh đập, cướp tài sản vì ông tham gia các hoạt động đấu tranh. VOA không có điều kiện để kiểm chứng cáo buộc này.“Về vụ bắt giữ vừa xảy ra, Tổng Giám đốc Người Bảo vệ Nhân quyền, ông Vũ Quốc Ngữ, bình luận với VOA rằng cuộc trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động từ cuối năm 2015 vẫn tiếp tục cho đến nay.“Trong khi chính quyền mới trả tự do cho một số tù nhân lương tâm và cho phép một số nhà hoạt động khác rời khỏi Viêt Nam để đi sống lưu vong, việc bắt giữ ông Tĩnh và kết án tù một người ở Bình Định về tội khủng bố trong vòng mấy ngày gần đây cho thấy chính quyền vẫn coi việc bắt bớ và giam giữ các nhà đấu tranh như là món hàng để mặc cả với các nước phương Tây về các vấn đề kinh tế, chính trị, ông Ngữ nói.”Trong hình, nhà đấu tranh Nguyễn Năng Tĩnh (quê Nghệ An), ảnh chụp khi chưa bị bắt.