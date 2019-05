Cảnh trong buổi hội thảo (từ trái sang phải: Tim Wang, Julie Lam, Neil G. Ruiz, Daphne Kwok)

Tóm Tắt Cuộc Hội ThảoThống kê dân số 2020 là một chủ đề chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiếp thị của Liên đoàn Quảng cáo Người Mỹ Gốc Á (3AF) vào ngày 23 tháng Năm. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 20 của 3AF đã có một hội thảo kết thúc với tiêu đề “Thống kê dân số 2020: Bắt đầu Tại đây để Định hình Tương lai của Chúng ta trong 10 Năm tới.”Danh sách người tham gia hội thảo:- Julie Lam, Giám đốc khu vực Los Angeles, Cục thống kê dân số Hoa Kỳ;- Daphne Kwok, Phó chủ tịch, Ban Lãnh đạo đa văn hóa – Chiến lược về Đối tượng người Mỹ gốc Á và Đối tượng Người Đảo Thái Bình Dương, AARP;- Neil G. Ruiz, Tiến sĩ, Phó Giám đốc, Ban Nghiên cứu Nhân khẩu học & Di trú Toàn cầu, Trung tâm Nghiên cứu Pew; và- Người điều hành Tim Wang, Người sáng lập kiêm Hiệu trưởng của TDW+Co, đối tác tiếp cận và tiếp thị Người Mỹ Gốc Á trong Chiến Dịch Truyền Thông Đầy Đủ của Thống kê Dân số 2020.Julie Lam đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về Thống kê dân số 2020, với ba ý tưởng chính của bà đó là điều tra dân số là dễ dàng, an toàn, và quan trọng.1. Dễ dàng: Biểu mẫu thống kê dân số sẽ có 11 câu hỏi, và có thể điền trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua đường bưu điện. Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một biểu mẫu thống kê dân số nhưng tất cả những người sống trong hộ gia đình đó phải tham gia trả lời. Biểu mẫu này sẽ có sẵn bằng năm ngôn ngữ châu Á, bao gồm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Việt, cùng các hướng dẫn ngôn ngữ bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh.2. An toàn: Chuẩn luật 13 của Bộ luật Hoa Kỳ sẽ bảo mật các câu trả lời cá nhân về thống kê dân số. Bà Lam chia sẻ rằng những người làm việc cho Cục thống kê dân số cam kết bảo mật dữ liệu thống kê dân số và chịu mức hình phạt là năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la nếu vi phạm Chuẩn luật 13. Thông tin sẽ không được chia sẻ với các cơ quan thực thi di trú như ICE, các cơ quan thi hành luật pháp như FBI hoặc cảnh sát, hay được sử dụng để xác định tình trạng đủ điều kiện nhận trợ cấp chính phủ.3. Lưu ý quan trọng: Dữ liệu thống kê dân số sẽ xác định các khu vực lập pháp của quốc hội và tiểu bang, được sử dụng cho các quyết định kinh doanh, và giúp xác định việc phân bổ 675 tỷ đô la hàng năm cho các cộng đồng.Lam đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình, bà đã đến Hoa Kỳ với tư cách là học sinh năm hai trung học ở Davenport, Iowa. Bà nói được rất ít tiếng Anh, và nhờ tham dự các chương trình sau giờ học và các lớp ESL, bà đã có thể thích nghi tốt hơn. Nói như một người Mỹ gốc Á, bà cho biết, “Dữ liệu thống kê dân số sẽ cho biết chúng ta là ai, chúng ta cần gì và giúp chúng ta được hưởng phần công bằng. Và nếu chúng ta không có được điều đó ngay lúc này, chúng ta phải đợi đến cuộc thống kê dân số tiếp theo trong 10 năm nữa.”Bà Lam nhấn mạnh những ngày quan trọng của Thống kê dân số 2020, bao gồm:- Tháng Ba 2020: Thống kê dân số 2020 bắt đầu.- Ngày 1 tháng Tư, 2020: Ngày thống kê dân số: Câu trả lời của bạn về thống kê dân số dựa trên nơi bạn ở vào ngày đó.- Giữa tháng Năm đến giữa tháng Tám năm 2020: Các cán bộ điều tra dân số đến thăm các cư dân để giúp đỡ những người chưa trả lời.- Tháng Mười Hai năm 2020: Số lượng chính thức sẽ được gửi cho Tổng thống.Bà nói thêm rằng những người tham dự 3AF có thể giúp đỡ bằng cách trở thành Đối tác thống kê dân số 2020; giúp Cục thống kê dân số tuyển dụng nhân viên; tổ chức hội thảo sáng tạo; và nội dung sáng tạo cho Thống kê dân số 2020.Tiếp theo, Neil Ruiz đã nói về dữ liệu thống kê dân số và cách thức những dữ liệu này cung cấp thông tin cho nghiên cứu mà ông thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu Pew. Ông cho biết “Chương trình nghị sự chính của chúng tôi bàn về những sự việc—và những sự việc quan trọng đối với sự tồn tại của nền dân chủ”. “Thống kê dân số cho phép chúng ta hiểu được sự đa dạng trong các nhóm người Mỹ gốc Á.”Dữ liệu thống kê dân số cho phép Pew đưa ra kết luận về dân số người Mỹ gốc Á, như:- Kể từ năm 2009, những người nhập cư châu Á mới đến đã đông hơn những người nhập cư Tây Ban Nha.- Sáu nhóm nguồn gốc (Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam) chiếm 85% trong tổng số người Mỹ gốc Á.- Bình đẳng thu nhập ở mức cao nhất trong phạm vi các bộ phận người Mỹ gốc Á so với bất kỳ nhóm nào khác.- Có hàng loạt các vấn đề và trải nghiệm trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, ví dụ như trình độ học vấn và số người sống trong nghèo đói.Ruiz cho biết “Trong vài năm tới, Pew sẽ lên kế hoạch thực hiện một cuộc khảo sát mới về tình trạng nhập cư, nhận dạng, và sự hòa nhập của người Mỹ gốc Á ”. “Đó là lý do tại sao thống kê dân số đóng vai trò quan trọng—đây là công cụ cần thiết để tiếp cận cộng đồng người Mỹ gốc Á đa dạng.”Daphne Kwok đưa ra một viễn cảnh tiếp thị của công ty về cách sử dụng dữ liệu thống kê dân số. AARP là một tổ chức phi lợi nhuận với 38 triệu thành viên phục vụ, v.v. cho 4,3 triệu người Mỹ gốc Á và những người Đảo Thái Bình Dương trên 50 tuổi tại đất nước này. Dữ liệu thống kê dân số giúp AARP xác định vị trí của đối tượng mục tiêu và bổ sung bộ phận nghiên cứu của riêng AARP. Bà cho biết “Dữ liệu rất quan trọng để xác định chiến lược và nhận thức cho AARP”.Là một đối tác chính thức của Thống kê dân số 2020, AARP có tham gia các hoạt động hợp tác bao gồm:- Đưa các cảnh báo về lừa đảo thống kê dân số vào Mạng lưới Theo dõi Lừa đảo.- Làm việc với các chi hội AARP ở mỗi tiểu bang để đảm bảo rằng họ có liên lạc với các thành viên về thống kê dân số.- Đào tạo về công nghệ, để hỗ trợ người cao niên điền vào mẫu thống kê dân số trực tuyến.- Tổ chức các hội chợ nghề nghiệp ảo để giúp Cục thống kê dân số thuê được những cán bộ điều tra dân số bán thời gian trên 50 tuổi.Bà Lam cho biết, những người tham dự hội nghị thượng đỉnh các thành viên 3AF là những tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng và Cục thống kê dân số dựa vào những tiếng nói đáng tin cậy để chia sẻ về Thống kê dân số 2020. “Tiếng nói của bạn có trọng lượng hơn nhiều so với của chúng tôi.”