San Francisco Là Nơi Kiếm Tiền Nhiều Nhất

Bạn muốn tìm một thành phố để kiếm tiền nhiều và có đời sống cao? Vậy hãy nên thử tìm đến San Francisco.Thành phố ở bở Tây nước Mỹ này vừa vượt qua Zurich của Thụy Sĩ để trở thành nơi có mức lương, và, mức thu nhập sau khi trả tiền nhà cao nhất, theo bảng thống kê “Mapping the World’s Prices 2019” của Deutsche Bank.Theo 2 nhà nghiên cứu của Deutsche Bank, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ kỹ thuật cao tại Hoa Kỳ đã giúp San Francisco vượt qua các thành phố lớn khác vè thu nhập. Mặc dù vật giá, chi phí sinh sống tại đây cũng tăng tương đối nhanh, tuy nhiên cũng vẫn chưa bằng khi so với các thành phố lớn khác.Thành phố Zurich vẫn là nơi có vật giá đắt đỏ nhất. Đây là nơi mà các đôi uyên ương được khuyên là vào buổi tối nên ở nhà ăn cơm, xem tivi. Bởi vì đi chơi và ăn uống ở ngoài sẽ khiến cho họ chẳng còn dành dụm được gì từ tiền lương kiếm được.Deutsche Bank cũng nghiên cứu giá cả của hàng hóa và dịch vụ tại các thành phố lớn khác nhau. Nếu tính về giá của bia và thuốc lá, thành phố Melbourne của Úc vừa vượt qua Oslo của Na Uy để trở thành nơi đắt đỏ nhất, kế tiếp là các thành phố Sydney (Úc), Auckland (New Zealand), Dubai (UAE).