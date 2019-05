Tập Đoàn Bán Lẻ Auchan Của Pháp Sẽ Rời Việt Nam

Siêu thị của Auchan mở ở tầng trệt chung cư Sunny Plaza (đường Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp).Vừa qua, thông tin từ Auchan tại VN cho biết, tập đoàn này đang đàm phán với đơn vị bán lẻ tại VN để tìm đối tác tiếp quản hệ thống 18 siêu thị mà Auchan đã gầy dựng tại VN sau gần 5 năm, theo Thanh Niên online (TNO).Vào VN từ năm 2014, Auchan chọn cách bắt tay với các doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản để mở siêu thị ngay dưới các chung cư. Auchan tính rằng người dân trong chung cư và vùng lân cận sẽ là nguồn khách hàng tiềm năng cho siêu thị. Ngược lại, việc mua sắm đông người sẽ giúp chủ đầu tư chung cư có cơ hội bán căn hộ. Tuy nhiên, Auchan mới chỉ xây dựng được 21 cửa hàng và đã đóng cửa 3 cửa hàng.TNO cho biết sau gần 5 năm hoạt động và từng tuyên bố sẽ rót 500 triệu USD vào VN, Auchan chỉ đạt 45 triệu EUR (50.4 triệu USD) về doanh thu mảng bán lẻ. Đến năm 2018, năm thứ 4 hoạt động tại VN, Auchan vẫn xác định đang thua lỗ. Lý giải việc rời khỏi thị trường VN, trên một số kênh truyền thông Pháp, tập đoàn này cho rằng do chưa tìm thấy mô hình phù hợp với thị trường VN.Thực tế, thông tin Auchan sẽ rời VN được đồn râm ran từ trước Tết Nguyên Đán. Vào đúng ngày 30 tết (4-2-019), siêu thị Auchan đặt tại tầng trệt tòa nhà Useful trên đường Lạc Long Quân (Q.Tân Bình, Sài Gòn) đột ngột ra thông báo đóng cửa sau non 2 năm hoạt động.Theo TNO, không chỉ tại VN, 1,600 điểm bán lẻ của Auchan tại thị trường Ý cũng đã được tuyên bố sẽ đóng cửa trong nay mai. Tính hết quý 1/2019, Auchan Holding công khai khoản lỗ ròng 1.45 tỉ EUR trong năm 2018.Được biết, tiếp sau Casino (tập đoàn Pháp Quốc đã bán lại hệ thống bán lẻ BigC cho người Thái), Auchan là hệ thống bán lẻ cuối cùng của Pháp tại VN đã sang tay đổi chủ.