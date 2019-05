Công ty Aldi thu hồi Bột The Bakers Corner All Purpose Flour, được bán tại các cửa hàng ở 11 tiểu bang, bởi vì có thể bị nhiễm khuẩn E. coli. Các bao 5 pound bị quăng bỏ hay trả lại cho cửa hàng để lấy lại tiền, theo công ty cho biết trong một thông báo. Bột, được làm bởi Archer Daniels Midland, được bán ra tại Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và West Virginia, the company said.