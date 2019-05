TC Kích Động Nhân Dân Chống Mỹ

Vi AnhTrong Chiến tranh Thương mại TC thua Mỹ. Tổng thống Trump tăng thuế quan đánh vào 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, từ 10% lên tới 25%, bắt đầu từ ngày thứ Sáu 10/5/2019. TC thua me cố gỡ bài cào. TC kích động nhân dân Trung Quốc, biến Chiến tranh Thương mại thành chiến tranh nhân dân, đánh bằng biển người. Và từ lâu TC đã chuẩn bị chiến tranh Biển Đông đánh bằng ‘biển tàu’ của ngư dân TC quân sự hoá thành dân quân. Tin RFI của Pháp, “Bắc Kinh kích động dân chúng chống Mỹ”. “Ba ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh khởi động thủ tục áp thuế đối với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, truyền thông Nhà nước Trung Quốc từ tối hôm qua, 13/05/2019, đã “lên giọng” tuyên bố “Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng”.Chỉ một giờ sau tuyên bố của truyền thông Nhà nước, Bắc Kinh thông báo biện pháp đáp trả Washington: Trung Quốc sẽ áp thuế trên 60 tỉ đô la hàng nhập từ Mỹ.Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde cho biết chi tiết: “Sau nhiều ngày yên ả và che giấu thông tin, sự thức tỉnh của các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã kích động tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của cư dân mạng.Tân Văn Liên Bá (Xinwen Lianbo), bản tin thời sự lúc 19 giờ của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc, đã được hơn 3 tỉ lượt «like» vào sáng hôm nay. Người dẫn bản tin thời sự được xem nhiều nhất ở Trung Quốc đã nói dằn từng chữ, xin trích: «Hoa Kỳ đã phát động chiến tranh thương mại. Quan điểm của chúng ta rất rõ ràng: Trung Quốc không muốn chiến tranh, nhưng không sợ chiến tranh. Nếu chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng».Những lời nói trên không phải là tình cờ. Những tuyên bố đó được nói ra chỉ một giờ trước khi bộ Tài Chính phát đi một thông cáo về các biện pháp đáp trả nhắm vào 60 tỉ đô la hàng nhập từ Hoa Kỳ. Băng vidéo về những tuyên bố trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet. Các cư dân mạng đã tới tấp bình luận: «Trung Quốc không bao giờ lùi bước về các nguyên tắc», «Tôi rất xúc động, tôi ủng hộ đất nước tôi».Hôm nay, sự ủng hộ này đã được thể hiện dưới hình thức một cuộc thăm dò ý kiến trên Đậu Biện (Douban), diễn đàn trên mạng hiện giờ được nhiều người biết đến nhất. Trả lời cho câu: «Nếu leo thang thương mại vẫn tiếp diễn, nếu Trung Quốc cần quý vị, thì quý vị sẽ làm gì?», 66% cư dân mạng cho biết sẵn sàng tẩy chay các sản phẩm của Mỹ, trong đó có cả iPhone. 59% nói sẽ không bao giờ uống Coca Cola nữa. Ngược lại, chỉ có 15% cho biết sẵn sàng hiến vàng cho Nhà nước. 9% sẵn sàng làm việc thêm giờ mà không cần được trả thêm tiền.»Trong khi đó, tại Mỹ, hôm 13/05, phát biểu trước báo giới tại Tòa Bạch Ốc, tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ sẽ chi 15 tỉ đô la để hỗ trợ nông dân đối phó với các biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Năm ngoái, Washington cũng đã chi 12 tỉ đô la trợ giúp nông dân bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.Hai, TC chuẩn bị đánh Mỹ ở Biển Đông bằng ‘biển tàu’. Tin VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ, ngày 16-05 cho biết “Trung Quốc phản ứng quá mức với hoạt động của Mỹ trên Biển Đông”.“Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ hôm 15/5 nói rằng các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông đang bị chú ý quá mức cần thiết, theo Reuters.Quân đội Hoa Kỳ cho biết hai tàu chiến của họ đã đi gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vào thứ Hai tuần trước, một động thái khiến Bắc Kinh nổi giận vào thời điểm quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng vì cuộc chiến thương mại.“Thành thật mà nói, các hoạt động này đã bị truyền thông chú ý, và đôi khi từ phía Trung Quốc, hơn mức cần thiết”, Reuters dẫn lời Đô đốc John Richardson nói với các phóng viên bên lề hội nghị quốc phòng hàng hải ở Singapore.Bắc Kinh đã lên án hoạt động mà Hoa Kỳ nói là “di chuyển vô tư” ở gần khu vực Đá Gaven và Đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, vào tuần trước. Trung Quốc nói rằng hoạt động này “xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc” và “phương hại hòa bình, an ninh và trật tự tốt đẹp của các vùng biển liên quan”.Hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ nhằm mục đích thách thức hoạt động của Trung Quốc mà Mỹ cho là hạn chế quyền tự do di chuyển trong vùng biển chiến lược.Cụ thể, Hoa Kỳ chỉ trích việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trên các bãi cạn và việc lắp đặt các cơ sở quân sự trên các đảo này, bao gồm đường bay và bến cảng. Ông Richardson nói với các phóng viên rằng ông không còn ngạc nhiên về phản ứng của Trung Quốc nữa.Ba, rõ ràng TC đang biến Chiến tranh Thương Mại và chuẩn bị Chiến tranh Biển Đông thành chiến tranh nhân dân, TC đánh bằng ‘biển người’ và ‘biển tàu’.TC dùng tuyên truyền trắng, trắng trợn kích động nhân dân Trung Quốc đánh Mỹ bằng hình thái chiến tranh nhân dân. Trên bộ thì thổi mạnh tinh thần thượng tôn Hán tộc, tình yêu nước, quyết chí hy sinh, tẩy chay hàng hoá Mỹ. Trên biển thì chuẩn bi lực lượng dân quân bám đảo, giữ biển đã chiếm được, chống Mỹ bảo vệ tự do hàng hải con đường huyết mạch của quốc tế qua lại đây.TC dùng các trang mang để sơn đông mãi võ kêu gọi tinh thần thượng tôn Hán Tộc, chống Mỹ để TC vươn lên làm bá chủ hoàn cầu. Nhưng tuyên truyền trên không gian ảo không nói Mỹ tăng thuế quan từ 10% lên tới 25% trên số hàng hoá của TC trị giá 200 tỷ và còn có thế 300 tỷ vì TC xuất cảng nhiều qua Mỹ hơn Mỹ xuất qua TQ. TC chỉ tăng hàng của Mỹ xuất qua được 60 tỷ mà thôi.Tính nhẩm cũng thấy TC thiệt hại 3 lần hơn Mỹ.Còn chiến tranh Biển Đông TC chuẩn bị dân quân ‘biển tàu’từ lâu rồi, không giấu diếm gì cả. Dân quân trên biển của TC là một trong ba thứ quân của TC trên Biển Đông, gồm Hải Quân và Hải Cảnh và Dân quân. Dân quân do Đảng Nhà Nước TC tuyển dụng quân số, huấn luyện, đào tạo và cung cấp trang bị để trở thành một lực lượng bảo vệ biển thứ ba của Bắc Kinh, phối hợp với hai lực lượng chính qui là Hải Quân và Hải Cảnh. TC thành lập quân chủng này từ những năm 1970, lực lượng này không ngừng được phát huy quân số, tàu bè, mở rộng vùng hoạt động. Năm 1978 Dân Quân Biển Trung Quốc quân số đã lên 750.000 người và 140.000 tàu. Năm 2012 Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO cho biết Trung Quốc có khoảng 439.000 tàu đánh cá chạy bằng động cơ. Năm 2013 Trung Quốc có khoảng 21 triệu ngư dân, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác.Hoa kỳ biết rõ tình hình địch. Đô đốc John Richardson tư lịnh Hải quân Mỹ hôm 28- 04 cảnh cáo TC, rằng Mỹ sẽ hành xử với cảnh sát biển và lực lượng dân quân biển của Trung Quốc tương tự như cách hành xử với hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Tức là, nêu có chiến tranh Biển Đông TC dung ‘chiến tranh biển tàu’ như thời Mao Trach Đông dùng ‘chiến thuật biển người’ trong Chiến tranh Triều Tiên thì Mỹ sẽ triêt hạ dân quân biển tàu của TC như Hải quân của TC. TC sẽ thua Mỹ một cách thảm hại. Quan niệm hành quân của Mỹ như Tướng Mac Arhur Mỹ không sợ tốn kém bom đạn mà tiết kiệm tối đa xương máu của quân nhân. Với hai hạm đôi 3 và 7, với hai hàng không mẫu hạm và hàng trăm chiến hạm và chiến đấu cơ tinh nhuệ của My, lực lượng biển tàu và vạn lý trường thành trên biển sẽ thành cát bụi rơi xuống biển với hoả lực của Mỹ./.(VA)