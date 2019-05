Harvey Weinstein Trả 44 Triệu Dàn Xếp Kiện Tình Dục

New York.- Theo Wall Street Journal, các nguồn tin thân cận cho biết, nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đã đạt được thỏa thuận với những phụ nữ đã từng cáo buộc ông tấn công tình dục. Theo thỏa thuận với văn phòng Tư Pháp New York, ông Harvey đồng ý chi trả 44 triệu Mỹ kim để dàn xếp các vụ kiện, và bồi thường cho những nguyên đơn.Theo Reuters, vụ kiện đưa ra cáo buộc đối với hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành của công ty Weinstein, vì đã không bảo vệ nhân viên trước hành vi tấn công tình dục của ông Weinstein. Tờ Wall Street Journal cho biết thỏa thuận dàn xếp sẽ không ảnh hưởng đến vụ án hình sự khác đang chờ giải quyết ở Manhattan, nơi ông Weinstein bị buộc tội xâm hại tình dục và các vi phạm tình dục khác.Đại diện của ông Harvey Weinstein và công ty Weinstein chưa chính thức trả lời về việc này.Ôâng Weinstein trước đây vẫn luôn phủ nhận hành vi cưỡng bức đối với bất cứ ai.Harvey Weinstein là nhà sản xuất của nhiều bộ phim nổi tiếng như “Shakespeare in Love”, “Pulp Fiction”, và “The King’s Speech”. Oâng đã bị hơn 70 phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh cáo buộc ông có hành vi lạm dụng tình dục từ nhiều thập kỷ qua. Đây cũng đã khởi đầu cho phong trào #MeToo, đã bùng nổ sau đó với những vụ tố cáo từ nhiều phụ nữ khác, trong nhiều lĩnh vực khác nhau.Sau những lời buộc tội, công ty Weinstein đã sa thải ông và nộp đơn xin phá sản. Ông cũng bị khai trừ khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.