TC Có Thể Đánh VNCS

Mỹ đang chiến tranh thương mại với TC. Mỹ tố giác Bắc Kinh phản ứng thái quá việc tuần tra Biển Đông. Có vẻ CSVN trở cờ nghiêng về, xích lại gần Mỹ hơn trong trong ý đồ “ngao duật tương tranh ngư ông đắc lợi’.Trong khi đó TC đang có gắng kích động nhân dân TQ, khơi động tinh thần thượng tôn Hán tộc, mưu toan biến chiến tranh chống Mỹ trên thương trường và trên Biển Đông thành chiến tranh nhân dân. Trong những nước láng giềng của TC ở Á châu Thái bình dương, VN là nước có nhiều tiến cừu hậu hận với quân Tàu, CSVN đang cầm quyền coi vậy chớ bằng mặt chớ không bằng lòng với TC, vì TC bạo ngược xâm chiếm gần hết Biển Đông và hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN. TC cũng đã từng xua quân qua biên giới VN, ‘dạy cho CSVN một bài học”, theo lời của Ô Đặng tiểu Bình là tổ sư của chế độ TC chuyển sang kinh tế thị trường.Chủ Tịch Tâp cận Bình, người ấp ủ giấc mộng Trung Hoa như bao hoàng đế Trung Hoa thường đánh VN để biến giấc mộng Trung Hoa thành hiện thực, và lấy chiến thắng để tôn vinh uy thế thời đại của mình. Và Ô Bình còn có một nhu cầu thời đại cấp thiết là kích động tinh thần Hán Tộc của dân Trung Quốc để biến công cuộc chống Mỹ thành chiến tranh nhân dân, 1.400 triệu người TQ chống Mỹ chỉ có 328 triệu người.Đất nước ông bà VN có câu ‘trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết hết’. TC không thể chấp nhận trong Chiến tranh Thương Mại Mỹ- TC, TC quá thiệt hại mà CSVN ngồi nhà mát ăn bát vàng trên thiệt hại của TC. Đó là một hình thức phản bội, ăn cháo TC đá bát, chạy theo Mỹ.Có lẽ tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN người thần phục TC như thần tử với long nhan bị Tâp cận Bình cảnh cáo nên xuống Kiên Giang dằn mặt phe Nguyên tấn Dũng chủ trương đi với Mỹ không được nên tức khí bi tai biến mạch máu não, và lợi dụng dài thời gian trị bịnh để tranh né trách nhiệm Đảng Nhà Nước xích lại gần Mỹ.Vi rằng kể từ 10/5, Mỹ đã tăng thuế từ 10% đến 25% đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Còn Trung Quốc từ 5% đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ USD. Tin tức dồn dập VN là nước hưởng nhiều lợi lộc nhứt trên thiệt hại quá lớn cho TC. Đây là cơ hội bằng vàng cho chế độ CSVN. Nào các đại công ty công ty quốc tế lớn như Intel, Samsung, Adidas hay Nike đã chuyển sản xuất các sản phẩm của họ ở Việt Nam. Chính TT Trump trừng phạt TC nhưng vận động cho VN trên Twitter, rằng “nhiều công ty bị đánh thuế sẽ rời bỏ Trung Quốc tới Việt Nam và những quốc gia tương tự ở châu Á.”Về ngoại giao Mỹ mở rộng cửa cho các lãnh đạo CSVN đến viếng thăm và công cán ở Mỹ. TT Trump đã mời Tổng Bí Thư, Chủ Tich Nước Nguyễn phú Trọng và Ô. Trọng đã hứa. Mới đây Phó Thủ Tướng Phạm bình Minh đi Mỹ chuẩn bị cho Tổng Trọng công du Mỹ. Ngoài ra còn có Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc hồi năm 2017, Bộ Trường Quốc Phòng, Công an gần đây công du MỹCòn Mỹ thì có Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, Đô Đốc John Richardson, cho biết phía Mỹ đang làm việc với chính phủ Việt Nam về chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm VN sớm diễn ra.RFI ngày 15-05-2019 có một bài sưu khảo quan trọng tựa đề “Chuyên gia Mỹ: Việt Nam là đối thủ lý tưởng để Trung Quốc “luyện binh”. Đại ý rất lý thú, cần thiết cho vấn đề VN, xin trích ra để đong bào Việt Nam suy gẫm.“Ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng kỳ cựu tại trung tâm Mỹ Rand Corporation, nguyên là cố vấn cho trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đặc trách Châu Á - Thái Bình Dương, đã giả định rằng: “Đến một lúc nào đó, Quân Đội Trung Quốc sẽ cần phải kiểm tra (trên chiến trường) năng lực mới của họ - và Việt Nam hoàn toàn có thể bị coi là đối thủ được ưa thích”.Đài Loan, Phi thì TC xơi không nổi vì có Hoa ky hậu thuẫn. Việt Nam, nước sau cùng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979, đã trở thành nước mà Bắc Kinh nhòm ngó trong tư cách là đối thủ thực thụ trên chiến trường.Theo ông Grossman, “ có ít nhất ba lý do khiến cho Việt Nam biến thành điểm nhắm của ý đồ nói trên của Quân Đội Trung Quốc. Lý do thứ nhất : Chiến trường Việt Nam và Biển Đông thuận lợi cho không và hải quân. Lý do đầu tiên là Trung Quốc cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trong lĩnh vực không quân và hải quân. Các yêu sách chủ quyền chồng chéo của Trung Quốc với Việt Nam ở Biển Đông và sự xích mích liên tục giữa hai bên đã cung cấp cho Quân Đội Trung Quốc một kịch bản có sẵn để tiến hành các hoạt động chiếm giữ và phòng thủ hải đảo, cùng với các chiến dịch có phối hợp trên biển chống lại một đối thủ khu vực.Theo Grossman, Trung Quốc và Việt Nam vào năm 1988 đã từng có một cuộc giao tranh ngắn ngủi tại Đá Gạc Ma (Johnson South Reef), với hệ quả là Bắc Kinh chiếm cứ các thực thể trước đó do Việt Nam kiểm soát. Tuy nhiên, trận đánh đó khác xa với kiểu xung đột mà Quân Đội Trung Quốc cần tiến hành để kiểm tra năng lực thực hiện và duy trì các chiến dịch quân sự có phối hợp.Lý do thứ hai : Tránh được việc lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến. Theo chuyên gia Grossman, là Quân Đội Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ thích lao vào một cuộc chiến không có khả năng lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc. Điều đó có nghĩa là nếu chiến đấu với các nước có hiệp ước an ninh với Mỹ như Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan, có rất nhiều nguy cơ là Trung Quốc phải chạm trán Mỹ, điều mà Bắc Kinh không mong muốn.Không giống như các đồng minh của Mỹ trong lãnh vực an ninh, cũng như trường hợp đặc biệt của Đài Loan, Việt Nam sẽ không được Washington hỗ trợ về quân sự.Tuy nhiên, quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây, với một tàu sân bay Mỹ đến thăm Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018 - lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến Tranh Việt Nam.Dù sao thì chính sách quốc phòng “ba không” của Việt Nam nghiêm cấm các liên minh về an ninh, quân sự, khiến Hà Nội khó có thể tìm cách ngăn chặn Trung Quốc thông qua một tuyên bố chính thức với Washington. Do đó, Bắc Kinh có lẽ đã cảm thấy tương đối yên tâm, vì sự can thiệp của Hoa Kỳ ít có khả năng xảy ra trong trường hợp của Việt Nam.Lý do thứ ba : Việt Nam có thể bị đánh thắng dễ dàng. Lý do thứ ba và cuối cùng theo chuyên gia Mỹ, là quân đội Trung Quốc có lẽ sẽ thích một cuộc chiến tranh mà họ có thể chiến thắng.Cái may mắn cho quân đội Trung Quốc vào lúc này là họ sẽ có lợi thế quân sự áp đảo ở Biển Đông.Việt Nam chưa bao giờ thực sư chiến đấu trong các lĩnh vực không quân và hải quân (mặc dù cũng phải thừa nhận là quân đội Trung Quốc cũng vậy).Dù sao thì việc Việt Nam chỉ là một cường quốc bậc trung, nên dễ bị đánh bại, có thể giúp Tập Cận Bình cải thiện năng lực của Quân Đội Trung QuốcKhông có đối thủ nào ngoài Việt Nam có thể mang lại cho quân đội Trung Quốc các điều kiện thuận lợi như vậy. Do đó, chúng ta cần phải chú ý hơn trong thời gian tới đây về quan hệ Trung Quốc-Việt Nam ở Biển Đông./.( VA)