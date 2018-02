Đêm Nhạc ‘Đạp Tuyết Tầm Xuân’ Và Ra Mắt CD Thành Công

Trong đêm nhạc “Đạp Tuyết Tầm Xuân” và ra mắt CD của nhà thơ Thanh Trí Cao.Santa Ana (Bình Sa) - - Tại khuôn viên Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang vào lúc 6 giờ tối Thứ Bảy ngày 3 tháng 2 năm 2018, Nhà thơ Thanh Trí Cao, tức Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, đã tổ chức thành công Đêm nhạc chủ đề “Đạp Tuyết Tầm Xuân.” Mặc dù trong không khí về đêm của những ngày cuối đông khá lạnh, nhưng số người tham dự rất đông và đã ngồi nghe từ đầu chương trình cho đến phút cuối.Tham dự đêm nhạc có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa và một số chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California. Về quan khách có Ông Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, ông Michael Võ Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley và phu nhân, ông Phát Bùi, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, ông Nguyễn Mạnh Chí, Giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Tiến Sĩ Phạm Kim Long và phu nhân, ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nhan Hữu Mai, Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ngoài ra còn có Giáo Sư Trần Văn Ân, Giáo Sư Trần Văn Chi, một số nhân sĩ Phật giáo, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, đặc biệt có các nhạc sĩ đã phổ nhạc từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao như Nhạc Sĩ Võ Tá Hân, NS. Nghiêm Phú Phát, NS. Hoàng Quang Huế, NS. Lâm Hoài Thạch, Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh và Nhạc sĩ Lâm Hoài Khanh.Điều hợp chương trình có MC. Quốc Thái, Thúy Hằng và Thùy Linh cùng với sự góp mặt trình diễn của các Ca Sĩ: Hồ Quốc Việt, Thu Hương, Quỳnh Hoa, Thúy Hằng, Tóc Mây, Minh Tâm, Thúy An… Vũ đoàn Luân Vũ, Ca đoàn Hương Thiền, Ca đoàn Khánh Hỷ, Ban hợp xướng Hoa Từ Bi, Toán Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những nghệ sĩ có mặt đều trình diễn các bản nhạc phổ từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao. Đặc biệt trong đêm nầy là dịp để ra mắt CD ”Đạp Tuyết Tầm Xuân” do Nhạc sĩ Lâm Hòai Thạch phổ nhạc 11 bài thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao. Đây là CD thứ Tư mà Nhà thơ Thanh Trí Cao đã cho phát hành, những CD trước đây như: “Giòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền” “Gío Hát Thiền Ca,” “Hành Trình Giác Ngộ,” nhân dịp nầy Nhà thơ Thanh Trí Cao cũng cho biết là CD sắp phát hành với 10 bài thơ của nhà thơ Thanh Trí Cao do Nhạc sĩ Nguyên Phương phổ nhạc sẽ ra mắt cùng đồng hương trong thời gian tới đây.Mở đầu đêm nhạc Đạp Tuyết Tầm Xuân các em võ sinh trong phái Thiếu Lâm Shaolin Warrior Academy lên biểu diễn những màn võ thuật thật đẹp mắt để chào mừng Chư tôn đức, quan khách và đồng hương tham dự.Tiếp theo Chúng A Dục Vương lên hợp ca bản “Bảo Quang Hợp Khúc” do NS. Lâm Hoài Thạch phổ từ thơ Thi Sĩ Thanh Trí Cao.Sau đó HT. Thích Quảng Thanh lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy quan khách cùng đồng hương Phật tử tham dự.Tiếp theo HT. mời Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên ban Đạo từ. Trong lời Đạo từ HT. cho biết vai trò quan trọng của âm nhạc trong Phật giáo. HT. nói: “Chúng ta từng thấy bài hát về một bông hoa hồng có thể khiến người con bất hiếu trở về với cha mẹ, cũng như một bài hát có thể làm nao nức lòng dân. Một bài hát có thể tạo ảnh hưởng hơn cả một quyển kinh. Tôi rất muốn được nghe Đạp Tuyết Tầm Xuân để cảm được ý của tác giả.”Sau lời Đạo từ, MC. Thùy Linh mời HT. Thích Quảng Thanh, (Nhà thơ Thanh Trí Cao) cùng các Nhạc sĩ đã góp phần trong đêm nhạc chủ đề hôm nay gồm có các nhạc sĩ: Võ Tá Hân, Nghiêm Phú Phát, Hoàng Quang Huế, Thùy Linh, và Lâm Hoài Thạch cùng lên sân khấu, trong dịp nầy Hòa Thượng choàng huy chương vinh danh cho các nhạc sĩ đã bỏ nhiều công sức góp phần vào việc hoằng dương đạo pháp tại xứ người, Sau đó HT. mời mọi người cùng cắt bánh mừng Xuân và kỷ niệm ngày ra mắt CD “Đạp Tuyết Tầm Xuân.” Chiếc bánh đặc biệt do Vân Bakery bảo trợ. Trong lúc nầy Ban trai soạn đạo tràng Bảo Quang cũng đã khoản đãi mọi người các món ăn chay thật ngon.Tiếp tục chương trình các MC. Lần lượt phỏng vấn các nhạc sĩ đã phổ nhạc từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí Cao.Trong lúc nầy Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diên Thượng Ngị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn lên trao tặng bằng Tưởng lệ của Văn Phòng Thương Viện California để ghi nhận những đóng góp giá trị của HT. cũng như đạo tràng chùa Bảo Quang trong nhiều lãnh vực văn hóa và xã hội.Chương trình tiếp tục phần trình diễn của các Ca sĩ qua những bản nhạc do các nhạc sĩ kể trên được phổ từ thơ của Nhà thơ Thanh Trí cao trong đó có: Ấn Tượng Thi Ca do Ca Sĩ Thuý Hằng hát, Thiền Hành do Ca Sĩ Tóc Mây hát, Đời Lãng Tử - Ca Sĩ Minh Tâm hát, Gió Hát Thiền Ca do Nhóm Hương Thiền hợp ca, Quên do Tam Ca: Thuý An, Thuý Hằng, Thuỳ Linh rình diễn,Quả Tim Tròn Đầy do Ca Sĩ Thuý An hát, Điều Ngự Thiền Sư do Nhóm Hoa Từ Bi hợp ca, Thành Phố Mang Tên – do Ca sĩ Hồ Quốc Việt hát, Khoát Áo Chân Không – Hợp ca, Bây Giờ Là Mùa Đông do Ca sĩ Thu Hương hát, Đạp Tuyết Tầm Xuân do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn, Tân Cổ - Hạt Nắng Vàng do Ca nhạc sĩ Thuỳ Linh hát, Thiền Trà do Ca sĩ Minh Tâm hát, Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền do Ca sĩ Hồ Quốc Việt hát, Ô Hay do Ca sĩ Thuý An hát, Mẹ Là Phật do Ca sĩ Thuý Hằng hát.Đặc biệt có Tân cổ: Lạy Đấng Mẹ Hiền do Ca sĩ Quỳnh Hoa trình diễn phổ từ Thơ: Thi sĩ Thanh Trí Cao; phần Vọng Cổ do Nghệ sĩ Mộng Nguyệt. Và Thùy Linh hát.Cuối chương trình, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lên tặng MC Quốc Thái một tấm Thư Họa ghi tên đài VStar TV và hai câu thơ lấy ý từ tên của anh, do nhà thư pháp Diệp Thanh thực hiện ngay tại khán đài.Đặc biệt trong đêm nhạc “Đạp Tuyết Tầm Xuân” có một số ngưòi từ xa về tham dự trong số có những người đến từ Thành phố Irvine, Los Angeles và thật xa như Virginia. Sau khi được xem qua phần trình diễn của các Ca Sĩ nhiều người đã mua CD, có người mua hàng chục CD để về tặng bạn bè, thân hữu.Chi tiết về CD xin liên lạc chùa Bảo Quang (714) 360-9250.