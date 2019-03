Sân Bay VN: Phi Công Nghe Nhầm

SAIGON -- Nghe nhầm... thế là không lưu chỉ một lối, phi công lái một kiểu... May quá, chưa gặp tai nạn... Đó là chuyện mới xảy ra tại sân bay Vinh...Báo Dân Trí kể rằng: Phi công “nhầm” huấn lệnh, đưa máy bay vượt điểm dừng tại sân bay Vinh...Ông Đinh Việt Thắng- Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết, tối 26/3, phi công Vietjet đã điều khiển máy bay lăn quá vạch dừng trên đường lăn và đường băng, khiến một máy bay khác phải hoãn cất cánh tại sân bay Vinh. Tổ bay Vietjet đã nhận lỗi.Theo Cục trưởng Đinh Việt Thắng, máy bay của Vietjet được lệnh lăn ra đầu đường băng dừng chờ máy bay Vietnam Airlines đang chuẩn bị hạ cánh.“Phi công đã lăn quá vạch giới hạn giữa đường băng và đường lăn, vì vậy kiểm soát viên không lưu yêu cầu máy bay của Vietnam Airlines hoãn hạ cánh, tiếp cận lần 2 để hạ và chuyến bay hạ cánh chậm 17 phút" - ông Thắng nói,Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổ bay của Vietjet đã nhận lỗi. Cục Hàng không đang tạm đình chỉ 2 phi công để xác minh, xử phạt vi phạm hành chính.Thông tin thêm về phi công Vietjet, ông Thắng cho hay, lái chính có quốc tịch Mỹ, tổng số giờ bay 10.600 giờ, lái phụ quốc tịch Anh tổng số giờ bay 6.300 giờ. “Cả 2 rất có kinh nghiệm, nhưng để xảy ra sai sót”- ông Thắng nói.Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận: Do lăn quá vạch đường băng, máy bay của VietJet đã làm ảnh hưởng đến một máy bay Vietnam Airlines sắp hạ cánh. Tổ bay đã nhận lỗi và bị đình chỉ.Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ GTVT chiều 28/3, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng đã thông tin thêm về vụ việc máy bay VietJet lăn quá đường băng gây mất an toàn bay.Ông Thắng cho biết tổ bay của VietJet đã nhận đủ và lặp lại huấn lệnh khi rời bãi đáp ra đường băng, tuy nhiên tổ bay đã điều khiển máy bay đã lăn quá vạch sơn chờ dẫn đến khoảng cách không an toàn với máy bay Vietnam Airlines sắp hạ cánh.Máy bay Vietnam Airlines đang tiếp cận đường băng phải ngóc đầu lên ngay sau đó. Kiểm soát viên cho máy bay Vietnam Airlines tiếp cận lại, hạ cánh lần 2.Tổ bay VietJet gồm lái chính là phi công người Mỹ, lái phụ là phi công Anh, cả 2 có số giờ bay tương đối cao. Khi Cục Hàng không tiến hành xác minh, tổ bay đã nhận khuyết điểm và bị đình chỉ bay.Khoảng 20h ngày 26/3 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An), khi máy bay Vietnam Airlines tiếp cận đường băng chuẩn bị hạ cánh thì một máy bay của VietJet di chuyển ra đường băng. Sự cố khiến máy bay Vietnam Airlines không thể hạ cánh, phải bay vòng thực hiện hạ cánh lần 2.